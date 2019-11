Juve e Lazio abrem a temporada com a disputa da Supercoppa

Por Cléber Gordiano e Thiago Bonapace

Neste domingo (18), Lazio e Juventus entrarão em campo no Stadio Olimpico para o primeiro jogo oficial da temporada 2013/2014 do Calcio. A campeã da Coppa e a campeã da Serie A se enfrentam em 90 minutos que valem o título da Supercoppa italiana, e o jogo promete ser bem disputado.



A Juve quer levantar o troféu que julga ser apenas o primeiro que pode conquistar a temporada. Com a base do título italiano mantido, os bianconeri trouxeram reforços importantes, como Tévez, Llorente e Ogobnna, e ficam ainda mais fortes para esse ano. No entanto, a força juventina ainda está na forte defesa, aliado aos meio-campistas Pirlo e Vidal.



A Lazio, que terminou a última Serie A na modesta sétima posição, chega até a Supercoppa após garantir o título da Coppa Italia. A final contra a eterna rival Roma, que protagonizou o maior derby da história da capital, foi vencida com um gol de Lulic, e muito comemorada pelos laziale. A equipe também manteve a base de seu time, e preferiu reforçar o elenco, que algumas vezes deixou o clube na mão na última temporada. A espinha dorsal formada por Marchetti, Ledesma, Hernanes, Candreva e Klose não deve decepcionar.

Juventus: título para abrir uma temporada que promete

A Juventus busca manter o domínio na Serie A para a temporada que está começando e para dar um sinal para as concorrentes pelo Scudetto nacional, o fundamental é a Super Copa sobre a Lazio. O time base é basicamente o mesmo da temporada passada, já que o forte esqueleto tático desenhado pelo técnico Antonio Conte, formado por Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini, Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah, Vucinic e aí sim Tévez (grande novidade para a temporada da Velha Senhora até o momento) que deve ser o único nome diferente no time titular.

Llorente ainda tem o que mostrar enquanto Ogbonna mostrou e muito e briga, de fato, por posição com Bonucci e pode acabar jogando. Na pré-temporada, a Juventus só venceu o combinado da região do Valle d'Aosta, já que empatou os minijogos no Trofeo Tim (derrota para o Milan nos pênaltis e vitória do mesmo modo sobre o Sassuolo) além de empates com Internazionale e Everton (também derrotaram a Senhora nos pênaltis) e uma derrota para o LA Galaxy em torneio amistoso. A Juve sofre com a falta de gols nesta pré-temporada já que no Trofeo Tim ficou em branco e marcou um com Asamoah e Matri na turnê pelos Estados Unidos.

A pré-temporada do time de Turim se encerrou no último domingo com o tradicional amistoso contra o time de base, categoria Primavera, em Villar Perosa, sede da família Agnelli (que há 90 anos é proprietária do clube). No jogo, vitória por 4 a 1, mas mesmo assim o time vai tranquilo para a SuperCoppa com consciência das suas capacidades e da sua força, sabendo ir pronta para o duelo.

Lazio: manter o histórico da Supercoppa

O clube biancoceleste, atual campeão da Coppa Italia, manteve a base do time e buscou a contratação de reforços menos badalados, como os jovens Vinícius, que veio do Cruzeiro, Perea, do Deportivo Cali e Elez, do Hajduk Split. O argentino Novaretti chegou do Toluca para reforçar a defesa. Os grandes investimentos foram Lucas Biglia, volante da seleção argentina, que veio do Anderlecht, e Felipe Anderson, contratado junto ao Santos. Saíram apenas jogadores que não vinham figurando no time titular, como Diakité, Foggia e Zárate - este último trava uma batalha jucicial com o clube.

Com o elenco expandido, Petkovic espera ter um time pronto para conquistar a quarta Supercoppa de sua história. O título seria o segundo do técnico com a Lazio. A equipe biancoazzurra realizou amistosos contra equipes semi-amadoras, vencendo com goleadas, e também contra equipes mais tradicionais: perdeu para o Siena, venceu Nice e Crystal Palace e empatou com o Panathinaikos.

Petkovic montou um time com uma formação versátil, que pode variar do 4-1-4-1 para o 4-3-2-1 ou até mesmo para o 4-3-3. A equipe deve ser parecida com a que enfrentou a Roma na final da Coppa Italia, com as entradas de André Dias e Biglia nas vagas de Cana e Onazi, respectivamente. Marchetti segue impecável no gol. A defesa terá Konko a Radu nas laterais e Biava a André Dias como centrais. No meio, três registas: Biglia pela direita, Ledesma ao centro e Hernanes pela esquerda. O time ainda conta com dois alas velocíssimos: Candreva à frente de Konko e Lulic no lado oposto. No ataque, Miroslav Klose.

A Lazio, que venceu a Supercoppa em 1998, 2000 e 2009, busca o quarto título em mais um duelo contra a Juventus. Os aquilotti terão a vantagem de jogar em casa, mas enfrentar a atual bicampeã italiana não será uma tarefa das mais fáceis.

Escalações

Juventus: Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal, Pirlo, Marchisio, Asamoah; Vucinic, Tévez.

Lazio: Marchetti, Kono, Biava, André Dias, Radu; Biglia, Ledesma, Hernanes, Candreva, Lulic; Klose.

A Serie A

A Serie A passada foi sinal de que a Juve seguiu forte e conseguiu o título mesmo sem ter Antonio Conte no banco no começo da temporada (o treinador havia sido suspenso até dezembro de 2012). O nível do time seguiu alto e conseguiu o título com mais facilidade ainda que na temporada anterior, apesar das derrotas para Inter, Milan, Sampdoria, Roma e Sampdoria novamente.



Uma forte defesa comandada por Buffon e muito bem protegida por Chiellini foi a grande chave do título. No meio-campo, Pirlo não brilhou tanto quanto na última temporada, mas deixou espaços para o chileno Arturo Vidal, que se consolidou como o grande jogador da última época do Calcio. O camisa 23, marcando e atacando como poucos, marcou dez gols, deu dez assistências e foi peça fundamental no título bianconero.



O ataque seguiu inconstante, como o costume, mas Vucinic, Giovinco e Quagliarella anotaram gols importantes, que a cada rodada deixavam a Juve mais perto do Scudetto. O título, quando garantido, foi apenas a confirmação de que o melhor havia se sagrado campeão.

A Coppa Italia

A Lazio, apesar de terminar a Serie A 2012-13 apenas na sétima posição, fechou a temporada de forma gloriosa ao vencer a Roma, sua rival histórica, na final da Coppa Italia. O treinador Petkovic conseguiu, em seu primeiro ano na capital italiana, montar um time que foi competitivo nos três campeonatos que disputou.

O problema foi que isso acabou prejudicando o time na Serie A, provocando uma queda brusca de rendimento no segundo turno. A campanha vitoriosa na Coppa Italia começou contra o Siena, em uma partida dramática, em que a Lazio, com um time misto, empatou nos acréscimos e venceu nos pênaltis, graças à inspiração do goleiro Carrizo.

O jogo das quartas de final contra o Catania foi bem mais tranquilo: 3 a 0 com doppietta de Hernanes. Nas semifinais, a Lazio enfrentou justamente a Juventus. Em Turim, os romanos empataram aos 40 do segundo tempo, com gol de Mauri. Em Roma, uma partida ainda mais surpreendente: os donos da casa venciam por 1 a 0, quando Vidal marcou nos acréscimos. Antes do fim da partida, Floccari cabeceou e colocou a Lazio na grande final.

Contra a Roma, no maior clássico da história, Lulic garantiu a vitória no derby, e deu ao time celeste sua sexta copa.

Os destaques

Arturo Vidal. O chileno segue sendo um destaque fixo do time, sempre jogando a sério e buscando seu espaço desmarcado no ataque quando a equipe avança. O jogador formado no Colo Colo renovou seu contrato com a Juve e vai ainda mais motivado pelo amor súbito da torcida com ele. Na última temporada, ele marcou dois gols contra a Lazio na Serie A no Stadio Olimpico em vitóia por 2 a 0.

Hernanes. Dono do meio-campo biancoazzurro, o brasileiro, além de construir as jogadas e balançar as redes, tem papel importante na marcação. Houve muita especulação sobre sua possível saída, mas o Profeta pretende continuar em Roma. O camisa oito parte para seu quarto ano na Lazio, onde já marcou 37 gols -- 14 só na temporada passada. Peça fundamental no esquema de Petkovic.

Fique de olho

Carlos Tévez. O "Apache" cresceu de rendimento a cada jogo da pré-temporada e está com o pé apto para punir a Lazio, caso liberdade seja dada a ele. É titular e uma certeza no time de Antonio Conte para a decisão. Referência técnica do ataque, Carlitos quer mostar a todos que se encontrou em Turim.

Miroslav Klose. O atacante alemão pode já estar com seus 35 anos, mas o faro de gol continua apurado. Foram 15 na última Serie A, e o camisa 11 vive grande fase. Como referência laziale, Klose deve dar muito trabalho para a forte defesa bianconera.

(Fotos: Getty, Divulgação, Ansa, La Presse)