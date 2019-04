Em Turim, Internazionale e Juventus fazem o Derby d'Italia

Partida a ser realizada pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, no Juventus Stadium, em Turim, às 17h45 (horário de Brasília)

INCIDENCIAS : Partida a ser realizada pela 22ª rodada do Campeonato Italiano, no Juventus Stadium, em Turim, às 17h45 (horário de Brasília)

No duelo de número 162 da historia do Derby d'Italia, Juventus e Internazionale se enfrentam no Juventus Stadium neste domingo (02) com objetivos distintos, mas que miram a parte de cima da tabela. O time bianconeri é o atual líder da Serie A, muito a frente da concorrência e caminha a passos largos rumo ao tricampeonato. Já os nerazzurri querem afastar a fase ruim em que vivem - marcaram apenas oito dos últimos 27 pontos disputados - e buscam uma vaga nos torneios europeus. Além disso, vencer um derby significa elevar e muito a moral de ambas as equipes.

Na Inter, recém-contratados podem estrear

O inicio de 2014 tem sido desastroso para a Inter. Nos cinco jogos em que a equipe entrou em campo, dois empates - Catania e Chievo - e três derrotas - Lazio, Genoa e Udinese (este último pela Coppa Italia). A sequência de resultados negativos fizeram com que a equipe ficasse na quinta colocação do campeonato com 33 pontos, 11 pontos atrás do ultimo time na zona de classificação para a Uefa Champions League, o Napoli.

Para o jogo em Turim, Walter Mazzarri espera contar com D'Ambrosio e Hernanes, contratados nos últimos dias da janela de transferências. Com o lateral-esquerdo ex-Torino, tudo regulamentado. O problema maior é com o meio-campista brasileiro, que ainda não havia obtido tal regularização.

A principal baixa da Inter é Guarín. Envolvido nos últimos dias em uma polêmica troca que tinha a própria Juventus como personagem, o meia colombiano foi barrado por Mazzarri por não estar completamente concentrado para o confronto devido a esta transação.

Na Juventus, desfalque apenas debaixo das traves

Líder da competição com o melhor ataque, melhor saldo de gols e com apenas uma derrota em 21 rodadas, a Vecchia Signora vem confiante. Com 56 pontos no campeonato - seis a mais do que a vice-colocada Roma - a equipe de Antonio Conte está confirmada para a partida. A única baixa do time fica por conta do arqueiro titular e capitão da equipe, Gianluigi Buffon, suspenso após ter sido expulso no empate contra a Lazio na última rodada. Com isso, Storari deve ser o titular.

O atacante italiano Osvaldo, contratado pelos bianconeri na última janela de transferências junto ao Southampton, ainda não poderá estrear por conta da documentação. Assim, Tévez e Llorente formam o ataque titular.

No primeiro turno, empate em jogo movimentado no Giuseppe Meazza

Um dos únicos dois empates da Juventus no campeonato aconteceu em um Derby d'Italia. No dia 14 de setembro de 2013, Inter e Juve se enfrentaram no Giuseppe Meazza e fizeram um bom duelo que terminou empatado. Os nerazzurri abriram a contagem primeiro. Aos 72', após bobeira de Chiellini, Ricky Álvarez entregou para Icardi bater forte na saída de Buffon, no entanto, a vantagem dos donos da casa durou apenas um minuto. Após jogada de Asamoah na esquerda, Vidal recebeu passe e finalizou no contra pé de Handanovic, dando números finais ao confronto.