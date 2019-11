Schalke 04 x Hannover, Bundesliga

CRÔNICA: Schalke vence Hannover e se afasta dos concorrentes na classificação da Bundesliga

16:30 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Schalke 04 2x0 Hannover. Em instantes, a crônica da partida estará disponível no site. Não perca, logo mais, às 18h, a transmissão lance a lance de Monaco x PSG, pela Ligue 1. Até a próxima, grande abraço!

Confira a classificação da Bundesliga após o término da 20ª rodada

16:25 Com a vitória, o Schalke 04 continua no quarto lugar da Bundesliga, com 37 pontos, porém já consegue colar no Borussia Dortmund, seu arquirrival, que está em segundo com 39. Já o Hannover estaciona no décimo lugar, com 24 pontos conquistados em 20 jogos.

FOTO: Jens Keller vibra muito, após o apito final!

FIM DE JOGO NA VELTINS-ARENA! Schalke 04 2x0 Hannover!

90+2' Fährmann cobra o tiro de meta e a arbitragem encerra a partida!

90+1' Rudnevs chuta de longe, mas a bola vai para fora.

90' Schultz chuta de longe, mas a bola vai para fora.

89' Arbitragem ainda não assinalou os acréscimos.

88' Mancando, Uchida é retirado do gramado.

87' O japonês pede para ser substituido, porém Jens Keller já realizou todas as alterações.

86' Uchida pisa em falso e cai no gramado.

85' Meyer enfia bola para Farfan, mas a arbitragem assinala impedimento.

83' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE! Sai: Obasi, Entra: Goretzka.

81' UUUUUH! Boateng recebe bom passe de Meyer e chuta forte, para defesa de Zieler.

79' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE! Sai: Huntelaar, Entra: Szalai.

78' Draxler, grande destaque do Schalke 04 na temporada, não foi relacionado para este jogo por estar voltando de lesão.

77' CARTÃO AMARELO PARA RUDNEVS, por falta em Fährmann.

76' ZIELER! Meyer recebe na direita e chuta forte, para grande defesa do goleiro do Hannover!

74' Tayfun Korkut resolve poupar Huszti, que já tinha cartão amarelo, e coloca Schlaudraff em seu lugar.

73' SUBSTITUIÇÃO NO HANNOVER! Sai: Huszti, Entra: Schlaudraff.

71' Fata de Marcelo em Obasi.

69' Huntelaar tenta cruzamento para Farfan, mas Schultz afasta o perigo.

67' Falta de Farfan em Stindl.

65' Huntelaar tenta passe para Farfan, mas é desarmado.

63' Agora é o Schalke quem tenta armar jogada pelo campo de ataque. A defesa do Hannover não dá espaços.

61' Falta de Rajtoral em Farfan.

59' Hannover com apenas dois jogadores no campo de defesa. O time comandado por Tayfun Korkut pressiona em busca do empate.

57' Obasi tenta chute de longe, mas a bola sobe muito.

54' UUUUUH! Farfan realiza bom cruzamento para Huntelaar, que cabeceia para fora.

52' AAAAH, DIOUF! O avançado do Hannover recebe ótima bola, penetra na área do Schalke, mas ao invés de chutar, tenta o passe para Rudnevs!

50' Hannover toca a bola no campo de ataque, tentando diminuir o prejuízo.

48' Huntelaar tenta chute de longe, mas é travado pela zaga do Hannover.

VÍDEO: Confira o gol de Farfan, o primeiro do Schalke no jogo:

45' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola rolando para Schalke 04 2x0 Hannover!

15:30 As equipes estão de volta ao gramado. Tudo pronto para o início da segunda etapa.

Fora de casa, Augsburg goleia Stuttgart e afunda os suábios na Bundesliga

15:26 No outro jogo deste domingo, o Augsburg confirmou a goleada para cima do Stuttgart, dentro da Mercedes-Benz Arena: 4 a 1, gols de Milik, Hahn (2x), Werner e Rausch. Esta foi a quarta derrota seguida do Stuttgart na Bundesliga.

15:24 Até o intervalo, quase metade do time do Schalke 04 era composto por jogadores que foram formados na base do clube. São eles: Fährmann, Matip, Kolasinac, Ayhan e Meyer.

15:21 Primeira etapa marcada pelo domínio do Schalke 04. Os donos da casa procuraram mais o gol, foram mais objetivos e acabaram indo para o vestiário com a vantagem no placar. O Hannover teve problemas para passar do meio do campo e, quando passava, era travado pela defesa do Schalke, que está em um bom dia. Domínio dos azuis-reais em Gelsenkirchen.

45+1' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Schalke 04 2x0 Hannover!

45' Mais um minuto de acréscimo!

44' Jens Keller aplaude o segundo gol do Schalke. O comandante dos azuis parece gostar do desempenho da equipe na primeira etapa.

FOTO: Jogadores do Schalke comemorando o segundo gol (Foto: Reprodução/Twitter)

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO SCHALKE 04! Meyer! O meia dos azuis-reais recebe ótimo passe de Uchida, após deixada de Huntelaar, e fuzila para o fundo das redes! Schalke 04 2x0 Hannover!

42' Falta de Diouf em Matip.

41' Schulz tenta passe para Rudnevs mas é interceptado.

39' O gol animou a torcida do Schalke, que volta a cantar alto na Veltins-Arena!

38' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DO SCHALKE 04! Farfan! O peruano, bem posicionado, recebe ótimo passe de jogada individual realizada po Kolasinac e apenas tem o trabalho de mandá-la para o fundo das redes! Schalke na frente!

35' Schalke pressiona e o Hannover apenas se defende.

33' UUUUUUH! Diouf recebe ótima bola de Marcelo, domina e bate com força, mas a bola sobe muito.

31' O volante do Schalke 04 não aguentou as dores e acabou tendo que ser substituido.

30' SUBSTITUIÇÃO NO SCHALKE! Sai: Neustädter, Entra: Ayhan.

29' Rudnevs tenta jogada individual, mas é interceptado por Hoffmann.

27' CARTÃO AMARELO PARA HUSZIT, por falta em Neustädter.

26' Clima esquenta na Veltins-Arena. Huszit comete falta dura em Neustädter e os jogadores do Hannover vão pra cima do agressor.

25' Agora é Farfan que é derrubado dentro da área, e o juiz novamente nada marca.

24' Rudnevs sofre falta dentro da área, mas o árbitro nada marca.

22' Farfan realiza cruzamento, mas a bola passa por todo mundo.

21' Posse de bola: Schalke 04: 70%, Hannover: 30%.

19' Na cobrança, Farfan cruza e a zaga do Hannover consegue realizar o corte.

18' Falta de Matip em Farfan. Boa oportunidade para o Schalke!

17' UUUUUH! Boateng recebe passe de Meyer e chuta de primeira, mas a bola sobe muito. O jogador ganês reclama do gramado.

15' Rudnevs tenta passe para Diouf, mas Matip chega no corte e a bola sobra para Fährmann.

14' Uchida tenta penetrar na área do Hannover, mas é cortado por Schulz.

13' Schalke 04 novamente trocando passes no campo de ataque! Pressão dos azuis-reais!

11' ZIELER! Neustädter cruza para Boateng, que toca de primeira para Huntelaar que, também de primeira, solta a bomba, para excelente defesa do goleiro dos vermelhos!

10' Mais um cruzamento! Desta vez, partindo dos pés de Uchida. Agora, a zaga do Hannover é quem fez a intervenção.

9' Meyer tenta cruzamento para Huntelaar, mas lança nas mãos de Zieler.

7' UUUUUH! Obasi realiza cruzamento para Boateng, que estava livre na área, mas Zieler consegue fazer a intervenção!

4' A torcida do Schalke 04 canta a plenos pulmões na Veltins-Arena!

3' Hannover toca a bola no seu campo defensivo.

1' Boateng tenta de fora da área, mas Zieler defende sem problemas.

0' COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Schalke 04 x Hannover!

14:29 Tudo pronto para o início do jogo. A saída é do Schalke 04.

14:28 Os times se cumprimentam e seguem para seus respectivos campos.

14:27 As equipes sobem ao gramado em definitivo. O jogo vai começar!

14:26 Banco do Hannover: Muller, Andreasen, Sakai, Pribb, Schlaudraf, Aveoir.

14:25 Schalke 04 e Hannover entram em campo neste instante.

14:21 Pela Premier League, o Fulham, lanterninha da competição, abriu o placar contra o Manchester United, jogando no Old Trafford. O gol foi marcado por Sidwell.

14:20 Quem apita este Schalke 04 x Hannover de hoje é Christian Dingert, auxiliado por Martin Petersen e Sascha Stegemann. O quarto árbitro é Matthias Anklam.

14:15 As equipes estão em campo para aquecimento.

FOTO: Veltins-Arena agora! (Foto: Reprodução/Twitter)

14:10 Banco do Schalke 04: Hildebrand, Hoogland, Goretzka, Papadopoulos, Ayhan, Szalai, Annan

14:07 Hannover escalado! Zieler - Rajtoral, Marcelo, Hoffmann, Schulz - Schmiedebach, Stindl, Huszti, Bittencourt - Rudnevs, Diouf

14:00 Na Mercedes-Benz Arena, o Augsburg vai goleando o Stuttgart por 4 a 1. Os gols da partida foram marcados por Milik, Hahn (2x), Werner e Rausch. O jogo está a 15 minutos do final. Esta vai sendo a quarta derrota seguida do time de Thomas Schneider.

FOTO: Vestiário do Hannover. (Foto: Reprodução / Facebook)

FOTO: Veltins-Arena, palco do jogo de logo mais. (Foto: Reprodução/Facebook)

13:35 Schalke 04 escalado! Fährmann, Kolasinac, Santana, Matip, Uchida, Neustädter, Boateng, Obasi, Meyer, Farfan, Huntelaar. (Foto: Reprodução/Facebook)

13:25 Stuttgart e Augsburg jogam neste momento na Mercedes-Benz Arena, em Stuttgart. O time da casa vai perdendo mais uma na Bundesliga, agora por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Milik e Hahn. A partida está no intervalo.

FOTO: Os ônibus de Schalke 04 e Hannover chegando na Veltins-Arena. (Foto: Reprodução/Twitter)

LEIA MAIS: Torcedores do Hamburgo agridem Rafael van der Vaart

13:10 a vitória do Hertha Berlin, frente ao Hamburgo, dentro da Imtech Arena, só aumentou a crise dentro do clube do norte. E agora, a torcida, depois de engolir estes fiascos, infelizmente resolveu partir para a violência. E a vítima foi o capitão dos Dinossauros, Rafael van der Vaart. O holandês acabou sendo agredido na saída da Imtech Arena, depois do jogo deste sábado (8).

Em clássico, Bayern derrota o Nuremberg e mantém vantagem na liderança da Bundesliga

13:00 O Bayern de Munique venceu mais uma na Bundesliga. Em 20 rodadas, o time da Baviera conquistou 18 vitórias, dois empates e nenhuma derrota: é o único invicto, não só na competição nacional, como também o único invicto em todas as grandes Ligas europeias.

Wolfsburg joga bem e vence o Mainz 05 com propriedade

Freiburg empata com Hoffenheim e vê a zona de rebaixamento mais distante

12:50 Confira os outros jogos da 20ª rodada da Bundesliga: Borussia Mönchengladbach 0x1 Bayer Leverkusen, Wolfsburg 3x0 Mainz, Nuremberg 0x2 Bayern de Munique, Freiburg 1x1 Hoffenheim, Eintracht Frankfurt 3x0 Eintracht Braunschweig, Hamburgo 0x3 Hertha Berlin.

Com Ramos inspirado, Hertha Berlin goleia Hamburgo fora de casa

12:40 No histórico, o time de Gelsenkirchen leva uma boa vantagem com relação ao Hannover. São 54 jogos na história deste confronto, com 27 vitórias dos azuis-reais, 11 empates e 16 vitórias dos adversários de logo mais. Jogando na Veltins-Arena, palco do jogo de hoje, foram 28 jogos, com 18 vitórias do Schalke 04, seis empates e quatro vitórias do Hannover. Na AWD Arena, o Hannover é quem leva vantagem: 12 vitórias, cinco empates e nove vitórias azuis-reais.

VÍDEO: Veja os gols do último confronto entre Schalke 04 x Hannover, vencido pelos vermelhos por 2 a 1:

12:30 A última partida entre as duas equipes foi pela 3ª rodada do primeiro turno da atual edição da Bundesliga, sendo este jogo realizado na AWD Arena, estádio localizado na cidade de Hannover. O time da casa conquistou a vitória pelo placar de 2 a 1, com gols marcados por Huszti e Diouf. Szalai descontou para o Schalke 04.

12:20 Nenhuma das duas equipes têm planos para tentar uma arrancada rumo ao título da Bundesliga. O atual líder, Bayern de Munique, está invicto e a 22 pontos na frente do Schalke 04 (tem 34 pontos) e 32 pontos na frente do Hannover (tem 22). Vagas em competições europeias já blindariam a temporada das duas equipes.

12:05 O Hannover também tem planos ambiciosos para a próxima temporada, e um deles é disputar a UEFA Europa League. No returno da Bundesliga, os comandados de Tayfun Korkut também conseguiram duas vitórias em dois jogos: contra o Wolfsburg, fora de casa, por 3 a 1, e contra o Borussia Mönchengladbach, fora, por 2 a 1. Vitórias justamente contra as duas equipes que hoje estariam classificadas para a Europa League.

11:55 Schalke 04 e Hannover fecham a 20ª rodada da Bundesliga. O time comandado por Jens Keller tem como missão conseguir uma vaga na próxima UEFA Champions League, porém, tem encontrado dificuldades, já que o time é irregular. No returno da Bundesliga, em duas partidas, o time de Gelsenkirchen conquistou duas vitórias - contra Hamburgo, fora de casa, por 3 a 0, e contra o Wolfsburg, por 2 a 1, jogando em casa. Vencendo hoje, os azuis-reais provavelmente embalarão para o restante da Bundesliga.

Sul-coreano decide e Leverkusen vence Mönchengladbach

Borussia vence Werder Bremen com tranquilidade e continua na briga pela vice-liderança

11:40 Com vitórias das equipes do Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, o Schalke 04, caso vença, empate ou perca hoje, permanecerá estacionado no quarto lugar da tabela. A mesma situação ocorre com o Hannover: vencendo, empatando ou perdendo, terminará a 20ª rodada na décima posição.

11:30 Bom dia, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da 20ª rodada da Bundesliga 2013/2014! Schalke 04 e Hannover duelarão daqui a pouco, às 14h30, na Veltins-Arena, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !