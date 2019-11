Lacina Traore marca na sua estreia, Naismith decide e Everton avança na FA Cup

Na manhã deste domingo (16), o Everton recebeu o Swansea no Goodison Park, duelo válido pelas oitavas-de-final da FA Cup. O sexto colocado da Premier League não teve muitas dificuldades para vencer a equipe do País de Gales, por 3 a 1, com destaque para o gol do estreante Lacina Traore, ex-Anzhi e emprestado pelo Monaco ao clube de Liverpool.

Melhor estreia impossivel

O Everton contava com a estreia do seu novo centroavante, Lacina Traore, mas nem o torcedor mais otimista poderia imaginar um início tão bom do marfinense, que aos quatro minutos, em seu primeiro toque na bola, venceu o goleiro Tremmel e marcou o primeiro gol da partida. Mirallas cobrou falta, Distin desviou, a bola rebateu dentro da grande área e Traoré completou de calcanhar para as redes.

Os primeiros vinte minutos foram de muitas chances criadas para os dois lados, e os visitantes não demoraram pra empatar o jogo, após boa jogada de Taylor, que deixou Coleman na saudade, o lateral-esquerdo cruzou na medida para o canadense Jonathan de Guzman, que de cabeça igualou a partida. No lance seguinte, quase a virada, Vazquez recebeu lançamento, mas Robles conseguiu chegar antes e evitar o segundo gol do Swansea.

Após os sustos, os donos da casas dominaram a partida e abusaram de perder gols. Primeiro foi a vez de Barkley tabelar com Mirallas, invadir a área e finalizar muito mal, aos 27 minutos. Pienaar quase marcou um golaço, mas a finalização de canhota do sul-africano ficou no travessão, no rebote, Traore teve a chance de fazer o segundo, mas cabeceou mal. Aos 41 minutos, falta muito próxima da área e Mirallas parou em grande defesa de Tremmel.

Everton domina o segundo tempo e garante o resultado

O gol que daria a vantagem ao Everton parecia questão de campo, os toffees dominavam o jogo e continuavam a criar inúmeras chances de gol, em manhã pouco inspirada, Mirallas perdeu outra grande oportunidade, aos 50, o atacante belga recebeu livre dentro da área, escolheu o canto e finalizou para fora.

O grande nome do jogo saiu do banco de reservas, Naismith entrou aos 60 minutos no lugar do autor do gol, Traore, e cinco minutos mais tarde deu a vantagem ao Everton, o capitão do Swansea, Taylor, que havia assistido para o gol, tentou recuar para Tremmel, mas acabou dando de presente o gol à Naismith, que tocou entre as pernas de Tremmel para dar a vantagem aos donos da casa.

Aos 72 minutos, outra entregada da defesa do Swansea, dessa vez Richards cochilou e perdeu para Mirallas, a bola sobrou para Naismith que invadiu a área e foi derrubado, pênalti marcado por Kevin Friend. Na cobrança, Baines deslocou o goleiro do Swansea e deu números finais ao duelo. O Everton avança as quartas-de-final e se junta aos já classificados Sunderland, Wigan e Manchester City.

Fotos: Squawka, BBC, Everton.