Grupos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 são definidos

Na manhã deste domingo (23), as 53 seleções afiliadas à Uefa tomaram conhecimento das suas adversárias nas Eliminatórias para a Eurocopa de 2016. O Palais des Congrès Acropolis, na cidade de Nice, foi o palco do sorteio o qual definiu os nove grupos da fase qualificatória da principal competição de seleções da Europa.

Com as chaves definidas, a primeira conclusão à qual se chegou foi a de que as seleções renomadas não terão, teoricamente, caminhos difíceis para se classificar ao campeonato o qual será disputado na França, de 10 de junho a 10 de julho de 2016. Por outro lado, a briga entre os selecionados de médio porte deverá ser acirrada. Ao todo, 23 times carimbarão suas vagas à Euro - a França, por ser país-sede, já tem participação confirmada no torneio. Algo inédito, pois em edições anteriores o número de participantes era 16.

Segundo o francês Michel Platini, presidente da Uefa, tal estratégia contribuirá para um maior equilíbrio entre os selecionados do Velho Continente. O ex-jogador e atual mandatário deseja equiparar as competições das seleções com as dos clubes e, com isto, ganhar maior prestígio político frente à entidade.

As líderes e vice-líderes de cada grupo, bem como o melhor terceiro colocado, terão presença garantida no certame. Os outros oito terceiros colocados terão que passar pelo drama da repescagem, para que as últimas vagas sejam definidas.

Por motivos políticos, Gibraltar e Espanha não puderam ficar no mesmo grupo, caso que também ocorre com Armênia e Azerbaijão. Curiosamente, o sorteio colocou a seleção "caçula" da Uefa na mesma chave da Fúria (C), atual bicampeã europeia e campeã mundial. Portanto, Gibraltar transferiu-se para o grupo D, cuja cabeça-de-chave é a Alemanha, uma das favoritas à qualificação e ao título da copa.

Os grupos ficaram da seguinte forma:

Grupos das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 (Foto: Divulgação)

As Eliminatórias para a Euro 2016 se iniciam no mês de setembro, pouco tempo depois da realização da Copa do Mundo no Brasil. A fase de grupos se encerra em outubro de 2015. No mês seguinte, serão disputadas as partidas da repescagem.