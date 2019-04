Empresário de Réver confirma interesse "antigo" da Lazio, mas nega possibilidade de negociação

Com a proximidade do término da temporada europeia, as especulações envolvendo transferências de jogadores começam a ser mais frequentes. E o Brasil não fica fora do mapa do mercado da bola. Recentemente, falou-se em um possível interesse da Lazio no zagueiro Réver, que atua pela seleção brasileira e é capitão do Atlético Mineiro. O jogador já esteve no radar do clube romano em outras oportunidades, mas o seu empresário afastou as possibilidades de negociação, pelo menos por agora.

"O interesse da Lazio por ele é antigo, mas, por enquanto, não há propostas oficiais", disse Fabio Mello ao site calcionews24.com. "Réver não pretende deixar o Atlético Mineiro neste momento, ele tem contrato com o clube até 2018", completou o agente do jogador. A Lazio irá em busca de um zagueiro na próxima janela de transferências, já que André Dias, prestes a completar 35 anos, provavelmente não renovará o contrato e voltará para o Brasil e Giuseppe Biava, que forma a dupla titular com o ex-jogador do São Paulo, caminha para os 37 anos e também está em fim de contrato. Réver, que deve disputar a Copa do Mundo com o escrete canarinho, é a primeira opção da Lazio para a defesa. GR