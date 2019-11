Heidenheim e RB Leipzig sobem para a 2.Bundesliga; Darmstadt enfrenta Bielefeld nos playoffs

A edição 2013-2014 da 3.Liga, divisão que corresponde ao terceiro escalão do futebol alemão, mostrou uma considerável disparidade dos três primeiros colocados em relação aos demais participantes. Para se ter ideia, a diferença do Darmstadt, terceiro colocado, para o Wehen Wiesbaden, dono do quarto posto, foi de incríveis 16 pontos (72 a 56).

Mesmo com toda essa vantagem, o Darmstadt só terá o direito de jogar a 2.Bundesliga na próxima temporada se passar pelo Arminia Bielefeld, 16º colocado da segunda divisão, nos playoffs de rebaixamento e acesso. Para isso, conta com os gols do atacante Dominik Stroh-Engel, artilheiro do certame com 27 gols marcados, e com a solidez de sua defesa, que sofreu apenas 29 gols no torneio e foi a segunda melhor da competição. O elenco, inclusive, possui um brasileiro: o meia Elton da Costa. O treinador é Dirk Schuster.

Já sem chances de acesso direto na última rodada, os Lilien foram derrotados pelo Holstein Kiel por 3 a 1 - Hartmann, Siedschlag e Heider marcaram os gols da vitória dos Störche; Behrens descontou - em pleno Stadion am Böllenfalltor na última rodada.

Os confrontos com o Arminia Bielefeld serão realizados nos dias 16 (sexta-feira) e 19 deste mês. O primeiro será jogado em Darmstadt; o segundo, em Bielefeld.

As equipes que carimbaram o passaporte para o segundo escalão foram o Heidenheim e o RB Leipzig. Ambos dividiram a liderança ao final da Terceira Liga com 79 pontos cada, mas quem levou a melhor nos critérios de desempate foi o 1.FCH, que teve melhor saldo de gols: 34 a 31.

Líder desde a sétima rodada, o Heidenheim conquistou a taça e o consequente acesso depois de bater na trave nas duas temporadas anteriores - em 2011-2012, ficou em quarto lugar; em 2012-2013, ficou em quinto. As sensações foram de euforia e, também, de alívio para o clube do Estado de Baden-Württemberg. Em sua longa história - fundado em 1846 como um clube de ginastas, o futebol foi implantado na instituição somente no início do século XX -, a equipe frequentou as divisões amadoras durante a maior parte do tempo e disputará a segunda divisão pela primeira vez.

Os destaques do plantel em 2013-2014 foram o meia Schnatterer (capitão do grupo) e os atacantes Morabit, Niederlechner e Mayer. Respectivamente, marcaram 13, 9, 7 e 6 gols na atual temporada. O francês Morabit e o brasileiro Daniel Vier - este joga na defesa - são os únicos estrangeiros do elenco dos Blau-Rot. O Heidenheim, treinado por Frank Schmidt, teve o segundo melhor ataque (59 gols marcados) e a melhor defesa (25 tentos sofridos) da 3.Liga.

A conquista confirmou-se após a vitória de 2 a 0 sobre o ameaçado Unterhaching na Voith-Arena. Os gols foram de Niederlechner e Morabit. Apesar da derrota, o Haching (17º) escapou do rebaixamento devido ao revés do Elversberg frente ao Borussia Dortmund II (3 a 0). Os alvinegros caíram para a Regionalliga junto com o Wacker Burghausen e o Saarbrücken.

Dono do melhor ataque (65 tentos assinalados) e da terceira melhor defesa (34 gols cedidos), o RB Leipzig, clube-empresa que foi fundado em 2009 e havia sido promovido na Regionalliga Nordost na temporada passada, pegou o elevador e já está na segunda classe do futebol germânico.

Controlado pela empresa austríaca Red Bull, fabricante de energéticos - apesar disso, a sigla "RB" não faz referência à marca, mas sim ao termo RasenBallsport -, o clube projeta chegar à Bundesliga até, no máximo, o ano de 2019, quando completará 10 anos de história.

Fundado com o intuito de alavancar o enfraquecido futebol de Leipzig, cidade localizada na parte oriental da Alemanha - o VfB Leipzig, atual Lokomotive Leipzig, encontra-se na quarta divisão e está longe de reviver os dias gloriosos; é o primeiro campeão nacional da história do futebol alemão e hoje convive com a dura realidade de não ser mais o principal time do município -, o RB Leipzig tem boas chances de alcançar o objetivo traçado desde sua formação caso o pesado investimento da Red Bull continue.

Os principais nomes do elenco são os atacantes Frahn, capitão e artilheiro do time na temporada com 19 gols - foi, também, o vice-artilheiro da 3.Liga - e Kaiser, vice-artilheiro com 13 gols, e o meia Poulsen. Alexander Zorniger é o técnico dos Touros Vermelhos.

Na última jornada, os Roten Bullen bateram o Stuttgarter Kickers no Gazi-Stadion auf der Waldau por 3 a 1, gols de Poulsen (duas vezes) e Rottger; Badiane fez o tento de honra do time da casa.

Confira os resultados da última rodada da 3.Liga 2013-2014 e a classificação final do campeonato:

Chemnitzer 0 x 0 Stuttgart II

Darmstadt 1 x 3 Holstein Kiel

Dortmund II 3 x 0 Elversberg

Duisburg 0 x 1 Preußen Münster

Hallescher 2 x 4 Wacker Burghausen

Heidenheim 2 x 0 Unterhaching

Jahn Regensburg 0 x 0 Osnabrück

Hansa Rostock 1 x 1 Wehen Wiesbaden

Saarbrücken 0 x 1 Erfurt

Stuttgarter Kickers 1 x 3 RB Leipzig