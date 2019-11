Sevilla x Benfica, Liga Europa e

19:05 Muito obrigado por acompanhar o Ao Vivo na VAVEL Brasil de Sevilla 0 (4)x(2) 0 Benfica! Em instantes a crônica da partida estará disponível no site. Até a próxima, grande abraço!

FOTO: A taça da Uefa Europa League é erguida! Sevilla, tricampeão da competição!

18:45 Neste momento, os jogadores e a comissão técnica do Benfica recebem suas medalhas, todos muito decepcionados.

18:41 Esta foi a oitava final europeia consecutiva que o Benfica perdeu: 1963, 1965, 1968, 1983, 1988, 1990, 2013, 2014

18:37 E não teve jeito: a maldição de Bela Guttmann continua pairando na Luz!

18:34 O Sevilla é tricampeão da Uefa Europa League! Após cobranças de pênalti muito contestadas, o time de Unai Emery supera o time comandado por Jorge Jesus e conquista o campeonato continental.

FOTO: Pênalti perdido por Cardozo. Percebe-se que o goleiro Beto estava adiantado.

GOL DE GAMEIRO! Sevilla 4x2 Benfica! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL DO TÍTULO! O Sevilla é campeão da Uefa Europa League de 2013/2014!

Se o Sevilla converter esta penalidade, será campeão da Europa League.

GOL DE LUISÃO! Sevilla 3x2 Benfica.

GOL DE COKE! Sevilla 3x1 Benfica.

PEGOU BETO! Mais uma vez adiantado, o goleiro do Sevilla pega mais um pênalti. A arbitragem, novamente, nada marca, para a revolta dos torcedores do Benfica.

GOL DE M'BIA! Sevilla 2x1 Benfica. Sevilla tem a vantagem nas penalidades máximas!

PEGOU BETO! Muito adiantado, o goleiro do Sevilla pega a penalidade cobrada por Oscar Cardozo. Sevilla 1x1 Benfica.

GOL DE BACCA! Sevilla 1x1 Benfica.

GOL DE LIMA! Sevilla 0x1 Benfica.

18:26 Vamos para as cobranças.

18:25 Está decidido o lado que serão cobradas as penalidades: onde tem a torcida do Sevilla e um pouco da torcida do Benfica. No outro lado do campo está dominado pela torcida do Benfica.

18:23 A arbitragem conversa bastante antes da hora das penalidades.

18:20 Jorge Jesus aponta seus batedores de forma confiante. Unai Emery ainda conversa com seus jogadores.

FIIIIIIIIIIM DE JOGO! A Uefa Europa League de 2013/2014 será decidida nas penalidades máximas!

120+2' Garay e Bacca recebem atendimento médico dentro de campo. Ambos caíram após dividirem bola no meio do campo.

120+1' Gameiro recebe de Rakitic, mas a arbitragem o flagra em posição irregular.

120' Dois minutos de acréscimo!

119' Benfica troca passes no seu campo de defesa.

118' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai Gaitan, Entra Cavaleiro.

117' Vem substituição no Benfica por aí!

116' M'Bia cruza de fora da área e a bola vai longe do gol de Oblak.

115' A torcida o Benfica, maioria no Juventus Stadium, permanece fazendo muita festa nas arquibancadas!

114' O que é isso, André Gomes? Garay realiza cruzamento rasteiro para o meia, que acaba isolando.

113' Lima tenta lançamento para a área espanhola, mas ela vai para fora.

112' Rakitic cruza para a área encarnada e Oblak, seguro, fica com ela.

111' Oscar Cardozo recebe de costas paraa marcação, tenta girar, mas é desarmado.

110' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Vitolo, Entra Figueiras.

109' UUUUUUUHHHH! Gameiro recebe, penetra pela direita e chuta forte! A bola vai pela rede do lado de fora.

108' Maxi Pereira tenta cruzamento para Cardozo, mas a zaga do Sevilla corta.

107' André Gomes tenta o chute de fora da área, mas a bola vai para fora.

106' Falta de Luisão em Bacca.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

18:00 Os jogadores desrespeitam o regulamento e vão para o banco conversar com seus técnicos e beber água.

105+2' Fim do primeiro tempo da prorrogação!

105+1' Falta de Vitolo em Maxi Pereira.

105' Dois minutos de acréscimo!

105' Marin entrou aos 77 minutos de jogo e acabou sendo substituído. O jogador sai de campo com cara feia, indicando não ter gostado da substituição.

104' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai Marin, Entra Gameiro.

103' Falta de Gaitan em Moreno.

102' PERDEEEEEEEEEEUUUU! Após receber lindo passe de Rakitic, Bacca avança pela direita e manda um chute de bico, errando o alvo por pouco!

101' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ ALMEIDA, por falta em Pareja.

100' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai: Guilherme, Entra: Oscar Cardozo.

99' Oscar Cardozo vem aí!

98' CARTÃO AMARELO PARA COKE, por falta em André Gomes.

97' Gaitan cobra falta e Rakitic afasta o perigo, de dentro da pequena área, com um chutaço de direita.

96' Agora é a vez do Benfica trocar passes na defesa.

95' Sevilla toca a bola no campo de defesa.

94' Ruben Amorim tenta passe para André Gomes, mas acaba sendo desarmado.

93' M'Bia volta a campo como se nada tivesse acontecido.

92' M'Bia recebe atendimento médico neste instante.

91' M'Bia e André Gomes dividem na entrada da área do Sevilla e ambos ficam no chão, sentindo muito.

COMEÇA A PRORROGAÇÃO NA FINAL DA EUROPA LEAGUE! Sevilla 0x0 Benfica.

17:43 Tudo pronto para a prorrogação.

17:40 Mais 30 minutos de jogo! Se o empate persistir, iremos para as penalidades máximas! Continue ligado conosco!

17:38 Segunda etapa bem mais equilibrada que a primeira, com o Sevilla dominando até a metade do primeiro tempo e o Benfica a partir dos 23 até o final do jogo. Já no finalzinho, os benfiquistas tiveram a chance de marcar o gol do título, principalmente com Garay, mas a bola foi para fora.

FIM DE JOGO! Sevilla 0x0 Benfica. Vamos para a prorrogação na finalíssima da Uefa Europa League!

90+2' QUAAAASE O GOL DO TÍTULO! André cobra escanteio e Maxi Pereira manda o chute forte. A bola explode na zaga do Sevilla e, no rebote, Garay chuta, de voleio, para fora!

90+1' UUUUH! Lima cruza fechado e M'Bia, no sufoco, manda a bola para fora!

90' Dois minutos de acréscimo!

89' O Sevilla está inteiro no seu campo de defesa! Só dá Benfica!

88' Benfica troca passes no campo de defesa.

87' Falta de Maxi Pereira em Rakitic.

86' Falta de Coke em Rodrigo.

84' UUUUUUUHHHHHH! Rodrigo realiza cruzamento pela direita e Garay cabeceia para fora! O Benfica cresce neste finalzinho de jogo!

83' QUAAAAAAAASEEEE! Lima manda um chutaço de longe e o goleiro do Sevilla faz linda defesa!

81' Jogo lá e cá! Benfica volta a crescer na partida.

79' Falta de Rodrigo em M'Bia.

77' SUBSTITUIÇÃO NO SEVILLA! Sai: Reyes, Entra: Marin.

76' Pra quem? Ruben Amorim recebe de Lima e cruza para ninguém.

75' UUUUH! Benfica lança bola na área com Luisão e Garay não consegue acertar o chute para o gol!

73' Sevilla troca passes no meio de campo.

71' Fazio tenta cruzamento pela esquerda, mas Oblak fica com a bola.

70' FUROOOOOOU LIMA! Maxi Pereira recebe bolão pela direita, avança, entra na área do Sevilla e toca para o brasileiro que, na hora de finalizar, erra o chute!

69' Falta de Ruben Amorim em Reyes.

67' Sevilla começa a crescer no jogo!

66' Vitolo tenta penetrar na área benfiquista e André Gomes corta.

65' Rakitic cobra e Moreno cabeceia para fora.

64' Falta perigosa para o Sevilla!

63' Garay preciso! Vitolo tenta cruzamento rasteiro para trás e o defensor argentino faz belo corte!

62' Está tudo bem com Oblak.

61' Após realizar a defesa, Oblak fica caído no gramado e recebe atendimento médico.

60' OBLAK!!! Moreno carrega pela direita, encontra Reyes na área e cruza na medida. O avançado solta a bomba e o goleiro do Benfica, em dois tempos, faz bela defesa!

58' Quase gol contra! Lima tenta toque para Rodrigo, mas Fazio corta estranho e ela quase vai contra seu patrimônio.

57' Tentando esfriar o jogo, a equipe da Andaluzia troca passes na sua defesa novamente.

55' Lima cai na área, pede pênalti e Felix Brych nada marca.

54' Unai Emery gesticula muito no banco do Sevilla.

53' Agora, o Sevilla troca passes no meio de campo. Benfica apenas acompanha.

51' UUUUUH! Rakitic consegue enfiar bola para Reyes, que se desespera e chuta para fora!

50' Sevilla troca passes na sua defesa.

49' Sevilla tenta atacar com Bacca, mas Luisão novamente faz o corte.

48' AAAAAH, LIMA! O brasileiro recebeu dentro da área e chutou fraco, dando oportunidade para a defesa do Sevilla conseguir tirá-la em cima da linha! Quaaaase o Benfica abre o placar!

47' Rakitic tenta cruzamento para a área encarnada, mas Luisão manda para longe.

46' Sevilla toma a iniciativa e tenta ataque com Bacca, mas Garay faz corte preciso.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO! Bola novamente rolando para Sevilla x Benfica!

16:47 Tudo pronto para o início do segundo tempo!

16:45 As equipes do Sevilla e do Benfica estão de volta ao gramado.

16:34 O Benfica procurou jogo a todo instante, explorando sempre jogadas pelas laterais. Lá, conseguiu suas melhores chances e desequilibrar a equipe do Sevilla que, em determinado momento do jogo, recebeu dois cartões amarelos em dois minutos. Nos minutos finais, se não fosse Beto, os encarnados iriam para o vestiário com a vantagem no placar.

45+2' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Sevilla 0x0 Benfica.

45+1' Gaitan recebe na cara do gol, é desarmado pela marcação e cai na área. Felix Brych nada marca.

45' Dois minutos de acréscimo!

44' DEFENDEU BETO! Ruben Amorim tenta chute de longe e o português fez bela defesa! É o Benfica pressionando os espanhois!

42' UUUUUH! Maxi Pereira tenta enfiada para Gaitan, que não acreditou na jogada e acabou deixando-a passar.

40' A torcida encarnada não para de cantar "Benfica! Benfica! Benfica!". São as águias confiantes nesta conquista inédita!

38' Pressão do Sevilla! Bacca penetra na área benfiquista, solta o chute e a bola explode na zaga adversária!

36' Posse de bola: Sevilla 44%, Benfica 56%.

35' Benfica permanece com mais posse de bola, porém, continua com dificuldades para avançar ao campo do Sevilla.

32' Falta de Reyes em Ruben Amorim.

29' André Gomes tenta passe para Lima, mas Coke faz o corte.

27' CARTÃO AMARELO PARA GUILHERME, por falta em Rakitic.

25' O Benfica permanece tentando armar seus ataques pelo meio de campo, mas o Sevilla permanece fechado.

23' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai: Sulejmani, entra: André Almeida.

22' No último minuto, Jesus resolve mudar a substituição. Cardozo vai para o banco e André Almeida vai para campo.

21' Sulejmani reclama mais das dores no ombro. Cardozo vem aí!

19' Benfica troca passes no campo de ataque.

17' Jorge Jesus manda Oscar Cardozo para aquecimento!

16' Não vai dar para Sulejmani, que reclama muito de dores no ombro.

15' UUUUUUUH! Lima cobra falta e Garay tá um toque de leve para o gol, mas Moreno faz o corte.

14' Sulejmani está caído no gramado e recebe, neste instante, atendimento médico.

13' Sevilla muito nervoso no jogo, dois cartões amarelos em apenas dois minutos.

12' CARTÃO AMARELO PARA MORENO, por falta em Sulejmani.

11' CARTÃO AMARELO PARA FAZIO, por alta em Sulejmani.

10' Torcida do Benfica faz muita festa nas arquibancadas!

No domingo de Páscoa, Jorge Jesus ressuscita junto com o Benfica

8' Impedido! Rakitic acha Bacca, que fica na cara do gol de Oblak, mas é flagrado em posição irregular.

7' Benfica troca passes no meio de campo.

5' Confusão na área do Benfica! Bacca tenta o chute no canto de Oblak e Siqueira afasta. No rebote, Rakitic tenta avançar pela direita e Luisão manda a bola para a linha de fundo.

4' Bacca, mancando, reclama muito da falta.

3' Falta de Garay em Bacca.

2' Sulejmani tenta passe para Lima, mas Beto fica com ela.

1' Benfica troca passes no seu campo de defesa; Sevilla não pressiona.

COMEÇA O JOGO! Bola rolando para Sevilla x Benfica! A saída é dos espanhois.

15:47 Tudo pronto para o início da partida! Vai começar a grande final da Uefa Europa League de 2013/2014!

15:46 Jogadores de Sevilla e Benfica se cumprimentam.

15:45 Hino da Uefa Europa League sendo executado neste instante.

15:44 Os jogadores de Benfica e Sevilla estão em campo!

15:43 Chega ao fim a linda festa de encerramento no Juventus Stadium.

15:40 Os jogadores se cumprimentam na boca do túnel do Juventus Stadium. Falta pouco! Apenas cinco minutos para o começo desta finalíssima!

FOTO: Festa de encerramento da Uefa Europa League de 2013/2014.

FOTO: Ciro Ferrara, ídolo da Juventus e embaixador desta edição da Uefa Europa League, com a taça da competição.

FOTO: Juventus Stadium neste instante.

15:30 O árbitro desta final será o alemão Felix Brych, auxiliado pelos também alemães Mark Borsch e Stefan Lupp. O quarto árbitro é Milorad Mazic, da Sérvia.

VÍDEO: O caminho do Benfica até a final.

15:25 Os torcedores de Sevilla e Benfica vão chegando ao Juventus Stadium que, cada vez mais, vai ficando lotado!

15:22 Os jogadores de Sevilla e Benfica estão no gramado para aquecimento.

15:20 FIQUE DE OLHO! Rakitic, capitão do Sevilla, é um dos principais nomes do time da Andaluzia na temporada e já disse que seu time irá com tudo na partida de logo mais. "Graças a Deus meu caminho tem ganhado mais importância sempre, a cada jogo. Nós todos trabalhamos para chegar na final e vamos aproveitar o máximo"

15:17 FIQUE DE OLHO! No Benfica, Lima foi o autor do gol da vitória na partida de ida contra a Juventus, em Lisboa. O brasileiro, revelado no Paysandu em 2006, é jogador do Benfica desde 2012, tendo atuado em 91 jogos e marcado 48 gols. (Getty Images)

15:14 Sevilla escalado! Beto, Pareja, Fazio, Carriço, Coke, Moreno, M'Bia, Rakitic, Vitolo, Reyes, Bacca.

15:10 Benfica escalado! Oblak, Siqueira, Garay, Luisão, Pereira, Gaitan, Gomes, Amorim, Rodrigo, Lima, Sulejmani

15:00 O novo Estádio da Juventus vai receber uma final da Uefa pela primeira vez. Esta é a sexta ocasião em que uma final da Uefa – ou pelo menos parte dela – tem lugar em Turim, onde a Juventus e o vizinho Torino FC disputaram finais a duas mãos da Taça Uefa, enquanto a SuperTaça Europeia de 1984 foi decidida num só jogo na cidade.

FOTO: Falta apenas uma hora para o jogo! Continue ligado conosco! (Reprodução/Benfica)

14:40 Atualmente, o elenco do time comandado pelo técnico Jorge Jesus possui jogadores de sete nacionalidades diferentes, além dos portugueses da equipe. Dos 25 atletas à disposição do treinador lusitano, cinco são brasileiros: o goleiro Artur, os defensores Luisão – capitão da equipe -, Guilherme Siqueira e Jardel, e o atacante Lima, além do também atacante Rodrigo, nascido em terras brasileiras, mas com nacionalidade espanhola. Dos cinco brasileiros, Artur, Luisão e Lima já tem mais de 30 anos. Com isso, a experiência dos três brasileiros, normalmente titulares nas equipes de Jorge Jesus, pode ser fundamental na partida contra o Sevilla, no Juventus Stadium.

14:20 Em seguida, Luisão enalteceu as conquistas do Benfica jogando em Portugal, mas o capitão quer manter o foco para quebrar a maldição em torneio europeus. “Vai ser muito difícil. Somos duas equipes com um objetivo em comum nesta final. Tudo se resume a um jogo, e temos um grande respeito por eles. Sabemos que são duas equipes competindo nesta final”, finalizou.

14:10 “É uma grande responsabilidade, mas muito gratificante. Desde que eu era criança, sonhava com isso, ter um papel desses em uma grande equipe, e este sonho se tornou realidade”, disse o zagueiro em coletiva de imprensa.

14:00 Capitão e ídolo do Benfica, o brasileiro Luisão terá a chance de levantar a primeira taça da equipe de Lisboa caso os portugueses sejam campeões. Há 11 anos na equipe lusitana, o brasileiro revela que espera desde criança por esta oportunidade.

13:50 Gameiro ainda completou dizendo que está tudo aberto para o jogo de logo mais. “Mas é uma final de um único jogo, tudo pode acontecer. A coisa mais importante é dar tudo de si não se arrepender de nada no final. Dar tudo, estar 100% em forma e depois ver o que acontece”, encerrou.

13:40 Artilheiro do Sevilla, o atacante Kevin Gameiro frisou que a oportunidade de conquistar a Europa League não pode ser desperdiçada, mas o francês não tira os méritos do Benfica por ter avançado até a final e elogia o time encarnado. “Sabemos que é uma grande temporada do Benfica. Eles fizeram uma grande campanha, já ganharam o seu campeonato e bateram a Juventus, o que não foi uma tarefa fácil, especialmente em Turim”, disse Gameiro em coletiva de imprensa para a grande final.

13:30 Mesmo três jogadores suspensos, Lazar Markovic, Enzo Pérez e Eduardo Sálvio, o técnico Jorge Jesus não teve ter muito problema para armar seu time no jogo de logo mais, contra os rojiblancos.

13:20 Tudo isso graças à possível maldição que o ex-treinador da equipe nas épocas 1960-61 e 1962-63, Béla Guttman, deixou no clube após não haver acordo com a diretoria para um aumento salarial. Antes de ir embora, no entanto, a lenda húngara deixou uma frase que para muitos é considerada uma maldição: “Nem em cem anos o Benfica conquistará uma taça europeia”, disse.

13:10 O Benfica, por sua vez, voltará a Turim após derrotar o consolidado time da Juventus. Os encarnados ganharam o primeiro jogo da semifinal em Portugal por 2 a 1 e no jogo da volta seguram o empate. Embora venha fazendo uma campanha espetacular em todas as competições que está participando, o Benfica terá de quebrar um tabu: há mais de 50 anos as águias não conquistam um título europeu. Além disso, o time português vem de dois vice-campeonatos na UEL, e inclusive é o atual vice-campeão; perdeu para o Chelsea na temporada passada por 2 a 1.

13:00 Após uma profunda reformulação no elenco – antes do início da temporada os rojiblancos perderam várias peças importantes, como Álvaro Negredo, Jesús Navas e Gary Medel –, o time da Andaluzia trouxeram reforços, e deram certos. Prova disso é o atacante Kevin Gameiro, autor de 21 jogos na temporada. Com um incômodo no joelho, o francês é a principal preocupação do técnico Unai Emery. O meia Jairo Samperio, suspenso, não joga.

12:50 O Benfica nunca conquistou a Taça Uefa ou a Uefa Europa League, como é chamada hoje, mas foi finalista vencido em ambas as denominações da competição: diante do Anderlecht, numa final a duas mãos, em 1982/83, e frente ao Chelsea, em Amsterdam, na temporada passada.

12:40 Naquela ocasião, a escalação do Sevilla foi a seguinte: Busto, Romero, Campanal, Valero, Ramoní, Herrera, Iborra, Arza, Pepillo, Pepin, Pahuet. Já a do Benfica foi: Bastos, Ângelo, Calado, Pegado, Serra, Alfredo Abrantes, Palmeiro, Coluna, Águas, Caiado, Cavém.

12:30 O único confronto entre as duas equipes nas competições europeias aconteceu na ronda preliminar da Taça dos Clubes Campeões Europeus de 1957/58; naquele que foi o primeiro jogo europeu de ambas as equipas, o Sevilla, orientado por Satur Grech, começou por receber e vencer por 3 a 1 o Benfica, treinado por Otto Glória, antes de carimbar vaga para a próxima fase com empate 0 a 0 em Lisboa.

12:20 A nível de troféus europeus, ambas as equipas somam dois cada; porém, o Benfica sofreu sete derrotas em finais da Uefa desde que ergueu pela segunda vez a Taça dos Campeões, em 1962, enquanto o Sevilla ostenta registo 100% vitorioso em finais europeias até à data.

12:10 Sevila e Benfica fazem, nesta quarta-feira (14), a grande final da Europa League. O Sevilla procura erguer o troféu pela terceira vez na final da Uefa Europa League de 2013/14, enquanto o Benfica tenta colocar fim à série de sete derrotas consecutivas em finais de provas da Uefa, sendo a última na temporada passada, contra o Chelsea, na mesma Europa League.

12:00 Boa tarde, amigo conectado na VAVEL Brasil! Estamos começando agora a transmissão da grande final da Uefa Europa League 2013-2014! Sevilla e Benfica duelarão daqui a pouco, às 15h45, no Juventus Stadium, em Turim - Itália, e você confere todos os detalhes aqui conosco, !