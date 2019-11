Sufoco e consistência: a campanha do Borussia Dortmund até a final da DFB-Pokal

Após uma temporada um tanto quanto decepcionante, principalmente devido as lesões dos seus principais jogadores, o Borussia Dortmund viu o seu maior concorrente aos títulos em disputa Bayern de Munique disparar no topo da Bundesliga e, consequentemente, conquistá-la com antecedência. Na Champions League, eliminação para o então finalista Real Madrid nas quartas-de-final. Restou agora a DFB-Pokal para salvar a temporada dos aurinegros.

Nas primeiras fases, adversários inferiores dificultaram a vida do BVB, que conseguiu vitórias apertadas. Contudo, atuações convincentes e destaques individuais levaram o Dortmund à final da competição, em busca de ao menos um título na atual temporada, tendo como adversário a poderosa equipe do Bayern que busca a dobradinha após conquistar o Campeonato Alemão.

SV Wilhelmshaven: Placar largo, apesar de sofrido

Na primeira fase, um adversário da 4ª divisão alemã que vinha com um único propósito: surpreender uma grande equipe. Na primeira etapa, o Borussia Dortmund tentou de todas as formas furar o bloqueio defensivo do Wilhelmshaven mas parava nas ótimas defesas do goleiro Aaron Siegl. Apesar do domínio e diversas chances criadas, a equipe aurinegra não conseguiu abrir o placar na primeira etapa.

No segundo tempo a pressão foi ainda maior mas Siegl estava em um dia inspirado, evitando o gol adversário. Até que Grosskreutz abriu o placar aos 26 minutos, deixando o Dortmund em uma situação mais tranquila na partida. Mesmo assim, a equipe aurinegra seguiu em busca dos tentos e Duksch ampliou aos 37. No final do confronto, Lewandowski ainda teve tempo de deixar o seu, carimbando a passagem para a segunda fase da competição.

1860 München e mais um sufoco

Na fase seguinte, um adversário tradicional e mais forte. Era o TSV 1860 München, da 2. Bundesliga. As dificuldades encontradas pelo Borussia Dortmund foram as mesmas da partida contra o Wilhelmshaven: uma muralha defensiva. Quando encontrava oportunidades, pecava nas finalizações. Fora diversas chances perdidas, além de bolas na trave. O 1860, por sua vez, tratava-se de defender e atacar em contra-ataques mas não obtia sucesso. 90 minutos não foram suficientes e a partida encaminhou-se para a prorrogação.

Era tudo ou nada para ambas as equipes nos 30 minutos extras e o Dortmund seguia pressionando em busca do primeiro gol, mas tinha dificuldade de furar a retranca do time da casa. Até que no último minuto do primeiro tempo da prorrogação, Marco Reus sofreu pênalti e o zagueiro Stah foi advertido com cartão vermelho. Aubameyang cobrou e marcou.

Na segunda etapa, o 1860 foi com tudo em busca do empate e deixava muitos espaços na defesa, ainda mais por estar com um a menos em campo. Foi daí que os aurinegros se aproveitaram e em um contra-ataque, Mkhitaryan costurou a defesa, passou pelo goleiro e marcou o gol da vitória.

Tranquilidade diante do Saarbrücken

Para as oitavas de final da DFB-Pokal, Jürgen Klopp precisou fazer uma grande modificação na sua equipe devido a quantidade de jogadores entregues ao departamento médico por conta das lesões. Contudo, mesmo com um time considerado reserva, os aurinegros, diferente das partidas anteriores, não encontrou dificuldades para bater o Saarbrücken, da 3ª divisão alemã.

Dentro de campo, os comandados de Klopp não aparentavam sentir falta dos desfalques e partiram pra cima do adversário, que por sua vez, montou uma retranca, mas a fraqueza do time não deixou que o empate sem gols ficasse muito tempo no placar.

Logo aos 19 minutos de partida, Hofmann fez boa jogada e rolou pra Schieber abrir o marcador. Após o tento, os aurinegros diminuíram o ritmo de jogo, aparentando estarem satisfeitos com o resultado. Enquanto isso, o time da casa também não ameaçava, o que deixou a partida sonolenta. Na segunda etapa, Schieber retribuiu a Hofmann, que marcou o segundo gol e sacramentou o triunfo.

Partida contra o Frankfurt marcada por infrações e pouco futebol

Nas quartas de final, finalmente, um adversário de alto escalão na Alemanha. Tratava-se do Eintracht Frankfurt, que faz parte 1. Bundesliga, além de estar - na ocasião, disputando a Uefa Europa League. Para o embate, ambos os treinadores escalaram fortes equipes que protagonizaram uma partida repleta de infrações e pouca criatividade.

Dentro de campo, o futebol foi pouco mostrado. O Borussia Dortmund, mesmo jogando fora de casa, tomou a iniciativa e foi em busca do gol, enquanto os Águias levavam perigo através do contra-ataque e nas bolas paradas. Contudo, ambas as equipes não conseguiram marcar na primeira etapa.

No segundo tempo não foi diferente, a partida ficou sonolenta devido o número de faltas ocorridas e diversos cartões aplicados. Entretanto, os aurinegros chegaram ao gol nos minutos finais da partida. Mkhitaryan cobrou escanteio, Lewandowski escorou e Aubameyang balançou as redes, garantindo o avanço do BVB às semifinais da DFB-Pokal.

Wolfsburg dificulta mas Dortmund assegura vaga pra final

Dentre os jogos anteriores, o mais difícil para o Borussia Dortmund. Um adversário com elenco forte, competitivo, que também via a DFB-Pokal como uma chance real de título. Foi dessa maneira que o Wolfsburg foi ao lotado Signal Iduna Park para enfrentar os aurinegros.

Diante da sua torcida, o BVB tratou de mostrar serviço e abriu o placar aos 12 minutos da primeira etapa. Reus fez boa jogada e tocou pra Mkhitaryan, o armênio foi até a intermediária e bateu rasteiro, marcando o primeiro gol. Após o mesmo, o Dortmund caiu de produção e viu a equipe dos Lobos chegar com contundência.

Em uma dessas investidas, o Wolfsburg quase chegou ao gol de empate. Olic tocou para De Bruyne que avançou e bateu forte, obrigando Weidefeller a fazer uma grande defesa com o pé. Pouco depois, os Lobos ainda tiveram outra chance de igualar o marcador, mas Malanda cabeceou a bola na trave. Apesar de recuado, o Dortmund chegou ao segundo gol. Reus achou Lewandowski na área e o camisa 9 teve calma para balançar as redes pela centésima vez vestindo a camisa aurinegra.

Mesmo com uma boa vantagem no placar, o time da casa começou a segunda etapa em cima do Wolfsburg. No entanto, depois da metade do segundo tempo os Lobos equilibraram a partida, criaram boas chances de gol, mas acabaram pecando nas finalizações. O goleiro Weidenfeller foi o nome da partida, fazendo grandes defesas e garantindo ao Borussia Dortmund a chance de disputar a final da DFB-Pokal.

Análise final

Contando com reforços e alguns remanescentes da última conquista, em 2012, o Borussia Dortmund chega à final da DFB-Pokal em busca do que pode ser o único título conquistado na temporada, diante do Bayern de Munique que deseja faturar mais um troféu em sua história. Os aurinegros contam com a volta de jogadores importantes que passaram parte da temporada lesionados e enfrentará a equipe bávara de igual pra igual, apesar de ter um elenco tecnicamente inferior.

As atenções da partida estarão voltadas principalmente para Lewandowski, que já está de malas prontas para Munique ao final da temporada. Quis o destino que o polonês encarasse o seu futuro clube em disputa de um título, na mesma competição em que o camisa 9 marcou três dos cinco gols na conquista da DFB-Pokal de 2012 contra o próprio Bayern.

Será a sexta final do Borussia Dortmund na história da Pokal, a terceira contra o clube bávaro. Uma partida que reserva bastante expectativa, mas acima de tudo, a promessa de um bom futebol.