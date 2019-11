Moghreb Tétouan se sagra campeão marroquino e estará no Mundial de Clubes

Na penúltima rodada, o Botola, nome dado ao campeonato marroquino de futebol, contou com um duelo entre o líder Moghreb Tétouan e o vice-líder Raja Casablanca, atual campeão nacional e vice-campeão mundial. O Raja goleou por 5 a 0 e dependia de suas próprias forças para conquistar o bicampeonato. Empatara em número de pontos (55) com o concorrente, levando vantagem no saldo de gols (26 a 10). Ao Moghreb restava a difícil missão de vencer seu compromisso e torcer por um tropeço do líder.

O que parecia impossível aconteceu. O MAT venceu o RSB Berkane por 2 a 1 em sua casa, o Saniat Rmel, e se beneficiou com a surpreendente derrota dos Aigles Verts para o modesto Olympic Safi por 1 a 0 fora de casa, no Stade El Massira. Para se ter ideia da dimensão da "zebra", o Safi lutava contra o rebaixamento e, com a vitória, assegurou sua permanência na elite, ficando na 11ª posição com 33 pontos.

Os dois gols do Tétouan na partida foram marcados pelo atacante Abdelmoula El Hadroumi. Lahssan Akhmiss descontou para o Berkane, que terminou o certame na nona colocação, somando 35 pontos. No outro duelo de interesse dos alvirrubros, o único gol foi assinalado por Rafik Abdessamad.

Com a combinação de resultados, o Moghreb Athletic de Tétouan sagrou-se campeão da primeira divisão pela segunda vez em sua história - a primeira havia sido em 2012. Antes disso, o clube contava apenas com quatro títulos do Botola 2, a segunda divisão nacional, em sua galeria de troféus.

A conquista dará ao Tétouan o privilégio de disputar o Mundial de Clubes da Fifa no final do ano. Como a competição será sediada no Marrocos, os alvirrubros entrarão por serem os atuais campeões do país-sede. O adversário da estreia já está definido: será o Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da OFC Champions League. A data também já está marcada: 10 de dezembro, momento do pontapé inicial do torneio, que se encerra no dia 20 do mesmo mês.

Além do Moghreb Tétouan e do Auckland City, também estão garantidos na competição o Real Madrid, campeão da Uefa Champions League, e o Cruz Azul, campeão da Concacaf Champions League. Restam três vagas, as quais serão destinadas aos vencedores da Copa Libertadores da América, da AFC Champions League e da CAF Champions League. Pela primeira vez em cinco anos, o Mundial não terá algum clube brasileiro na disputa.

Confira os gols que deram o segundo título marroquino ao Moghreb: