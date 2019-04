Equador perde volante Segundo Castillo e Oswaldo Minda é convocado

Antes do embarque para o Brasil, a seleção do Equador perdeu um jogador para a disputa da Copa do Mundo. O volante e zagueiro Segundo Castillo, jogador do Al-Hilal, da Arábia Saudita, não se recuperou a tempo da lesão que sofreu contra o México, em amistoso realizado no dia 31 de maio, sendo dúvida até a última instância.

Em seu lugar, o treinador Reinaldo Rueda optou por convocar o também cabeça-de-área Oswaldo Minda, que joga no Chivas USA, dos Estados Unidos, em comunicado divulgado pela Federação Equatoriana de Futebol no último domingo (8), através do seu site oficial.

No lance que causou a contusão, Castillo chocou-se com Luis Montes da seleção mexicana e ambos saíram lesionados, sendo que o mexicano teve uma fratura na tíbia da perna direita. Com o resultado final dos exames realizados, foi constatada uma ruptura no ligamento cruzado anterior e uma distensão do ligamento colateral externo do joelho direito.

Confira a nota oficial na íntegra

"Hoje, no dia 8 de junho, foram feitos novos estudos clínicos e uma ressonância magnética onde foi observada uma evolução, mas a severidade da lesão e pouco tempo que resta para o início do Mundial, apesar da grande habilidade e assistência do sr. Segundo Castillo, ele não se encontra em condições de continuar dentro de trabalho do grupo que compõe a seleção equatoriana de futebol", informa a Federação.

Revelado no Espoli do Equador, Segundo Castillo vinha para a disputa da segunda Copa com a camisa da La Tri, já que havia sido convocado em 2006 na Copa da Alemanha. Durante as Eliminatórias, participou de 12 jogos e marcou três gols. Atuou por 81 oportunidades no time principal da seleção equatoriana, deixando sua marca em nove ocasiões.

A seleção do Equador começa a sua caminhada na Copa do Mundo de 2014 no próximo domingo (15), diante da Suíça, no Estádio Mané Garrincha em Brasília. Depois, enfrentam Honduras pela segunda rodada do Grupo E, na sexta-feira (20), na Arena da Baixada em Curitiba e terminam a primeira fase contra a França, na quarta-feira (25), no Maracanã, no Rio de Janeiro.