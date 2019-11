Copa do Mundo 2014: jogo Costa do Marfim x Japão

0:01 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!

23:58 Na próxima rodada, jogam Colômbia x Costa do Marfim (dia 18) e Japão x Grécia (dia 19). A última rodada, no dia 24, tem Japão x Colômbia e Grécia x Costa do Marfim.

23:55 O resultado deixa o grupo ainda mais embolado. Confira a classificação:

Pos. Time PG SG 1º Colômbia 3 3 2º Costa do Marfim 3 1 3º Japão 0 -1 4º Grécia 0 -3

23:54 Em oito jogos, foram 28 gols - média de 3,5 por jogo - e nenhum empate. Ótimo início de Copa do Mundo.

Termina o jogo! A Costa do Marfim faz dois gols em três minutos, vira e vence o Japão!

50' Jogo sofre com paralisações e vai até os 51.

48' Japão tenta o empate com bolas alçadas na área.

45' Vamos até os 49 minutos nesse segundo tempo.

43' Kalou tenta cruzamento, mas quase acaba marcando o terceiro. Kawashima espalma para fora.

40' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO: SAI Kagawa; ENTRA Kakitani.

39' QUASE GOL DE DROGBA! O astro marfinense recebeu na grande área, dominou, bateu bem, a bola desviou em Morishinge e saiu a poucos centímetros da meta de Kawashima.

35' ESPALMA KAWASHIMA! Drogba cobra falta de longe e Kawashima faz grande defesa!

32' Mexe pela última vez a Costa do Marfim: SAI Bony; ENTRA Konan Ya.

29' No lugar de Boka, entra Djakpá.

27' Boka sai se campo lesionado.

22' MEXE MAIS UMA VEZ O JAPÃO: ENTRA Okubo; SAI Osako.

20' Em mais um cruzamento de Aurier, Gervinho cabeceou no canto esquerdo de Kawashima e virou o jogo para os africanos!

20' E TEM O GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA VIRADA DA COSTA DO MARFIM! GERVINHO!

18' Aurier cruza da direita e Wilfred Bony testa no cantinho de Kawashima! É o gol de empate da Costa do Marfim!

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COSTA DO MARFIM!

18' Morishige acerta um pontapé em Drogba e leva cartão amarelo.

16' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO NA COSTA DO MARFIM: SAI Serey Die; ENTRA Drogba.

14' Kalou chuta de fora da área e manda para fora.

11' Yaya Touré dispara, invade a área, é desarmado e cai. Zokora reclamou demais com o árbitro, pedindo pênalti e levou cartão amarelo.

8' Bamba exagera na força e recebe cartão amarelo.

8' SUBSTITUIÇÃO NO JAPÃO: SAI Hasebe; ENTRA Endo.

4' Hasebe arrisca de fora da área e manda para fora.

3' Drogba está no aquecimento.

A bola está em jogo no segundo tempo.

22:53 NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO

Costa do Marfim Japão Chutes a Gol 10 4 Cruzamentos 6 7 Escanteios 3 4 Impedimentos 1 0 Desarmes 8 3 Bolas Recuperadas 21 18 Bolas Perdidas 41 36 Faltas 6 4 Cartões Amarelos 0 1 Total de Passes 272 200 Passes Certos 84% 73% Posse de Bola 59% 41%

Termina o primeiro tempo em Pernambuco. Japão vai vencendo por 1 a 0.22:48 Costa do Marfim controlou boa parte da primeira etapa e sofreu o gol justamente no único grande momento dos japoneses, que balançaram as redes graças ao seu principal jogador, Honda. Foi um bom primeiro tempo e que deixou o jogo em aberto.

45' Jogo irá até os 46 no primeiro tempo.

44' Boka arrisca da linha lateral da grande área e leva perigo ao gol japonês.

41' Kalou recebe bom cruzamento e cabeceia por cima da meta de Kawashima.

38' Toure recebe pela direita e toca para Gervinho, que é desarmado antes de concluir a gol.

35' Honda bate pro gol, a bola desvia na zaga marfinense e sai.

34' DEFENDEU KAWASHIMA! Depois da cobrança de escanteio, Boka ficou com o rebote e arriscou de muito longe, com muita força e exigiu grande defesa do goleiro japonês. Gervinho ficou com a sobra, mas o assistente Carlos Astroza paralisou a jogada erroneamente, alegando impedimento.

33' Gervinho recebe na entrada da área e bate pro gol. A bola desvia em Yoshida e sai para escanteio.

31' Costa do Marfim volta a se lançar ao ataque, mas, a exceção das bolas paradas, tem dificuldade de chegar ao gol.

30' Quase! Boka bate bem e a bola passa perto da meta japonesa.

30' Gervinho é derrubado próximo da grande área. Boa chance para a Costa do Marfim.

27' Kalou arrisca de fora da área e chuta muito longe da meta.

26' Touré invade a área, tenta o passe e é bloqueado pelos japoneses. Marfinense reclamou de toque de mão.

23' Yayá Touré bate pro gol e manda por cima da meta.

21' Falta! Serry Die aproveita passe errados dos japoneses e avança bem antes de ser derrubado por Yoshida, que recebe cartão amarelo.

20' Honda arrisca da lateral direita e surpreende Copa, que espalma para escanteio.

19' DEFENDEU COPA! Uchida fez excelente jogada pela direita e bateu forte para o gol. Copa espalmou para fora.

18' Japão começa a comandar a partida. Jogo aéreo é bastante explorado pelos japoneses.

15' Keisuke Honda recebeu dentro da área, dominou e encheu o pé, sem chances para o goleiro Copa! Está na frente o Japão!

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO JAPÃO!

14' Jogo de poucas faltas (apenas duas) e de apenas um chute a gol - dado pelos africanos - até o momento.

12' Chuva volta a cair com bastante intensidade na Arena Pernambuco.

10' Japão tenta chegar ao ataque com lançamentos longos, mas encontra dificuldades para superar a marcação dos africanos.

8' Costa do Marfim começa a partida no campo de ataque, mas não consegue criar chances de gol.

A bola já está em jogo da Arena Pernambuco. Seis minutos de poucas chances para ambas as equipes.

21:57 Terminadas as execuções dos hinos nacionais.

21:55 Ambas as equipes são ovacionadas pela torcida presente na Arena Pernambuco.

21:53 Começa o cerimonial da FIFA. As equipes entram em campo.

21:38 No momento, temos 26 graus na Arena Pernambuco. Ventos de 10 metros por segundo e umidade de 77%.

21:34 O Japão chega ao Brasil com grandes ambições. Um dos principais nomes da equipe, Keisuke Honda afirmou que os samurais tem condições de chegar pelo menos até as quartas de final.

21:32 Chove bastante na Arena Pernambuco. Torcedor tem muitas dificuldades para chegar ao estádio.

21:26 JAPÃO TAMBÉM ESTÁ ESCALADO. O italiano Alberto Zaccheroni vai a campo com Kawashima; Uchida, Morishige, Yoshida e Nagatomo; Hasebe, Yamaguchi, Honda e Kagawa; Osako e Okazaki.

21:20 COSTA DO MARFIM CONFIRMADA. E sem Didider Drogba: Boubcar Barry Copa; Aurier, Bamba, Zokora e Boka; Tioté, Serry Die e Yaya Touré; Gervinho, Kalou e Bony. O técnico é o francês Sabri Lamouchi.

21:14 Este será o primeiro jogo da Arena Pernambuco na Copa. O estádio de Recife para a Copa do Mundo ainda recebe outras quatro partidas na Copa. Três na primeira fase e um nas oitavas de final, justamente no duelo entre o primeiro colocado do Grupo D e o segundo do Grupo C.

21:11 O treinador da Costa do Marfim, Sabri Lamouchi, já foi treinado pelo comandante japonês, Alberto Zaccheroni. Foi na temporada 2003-2004, quando ambos estavam na Internazzionale de Milão.

21:04 Na abertura do Grupo C, neste sábado (14), a Colômbia venceu a Grécia por 3 a 0 no Mineirão, em Belo Horizonte.

21:02 Antes mesmo da abertura dos portões, público já era grande na Arena Pernambuco. Promessa de casa cheia para Costa do Marfim x Japão.

20:45 Apita Costa do Marfim x Grécia o chileno Enrique Osses. Aos 40 anos, ele vem ao Brasil para participar da primeira Copa do Mundo de sua carreira. O chileno está no quadro da Fifa desde 2005 e teve a experiência de apitar jogos na Copa das Confederações de 2013. Dentre eles, a semifinal entre Brasil e Uruguai, no Mineirão, vencida pela Seleção Brasileira. (Foto: Getty Images)

20:40 A Arena Pernambuco é o palco do confronto de logo mais entre Costa do Marfim e Japão. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e estará lotado para a partida válida pela primeira rodada do Grupo C na Copa do Mundo 2014. (Foto: Divulgação)

20:35 FIQUE DE OLHO: Honda, meia do Japão. Principal nome dos Samurais Azuis, Keisuke Honda despontou na Copa do Mundo de 2010. Com habilidade, velocidade e precisão na bola parada, o meio-campo é a grande esperança, entre os japoneses, para mais uma boa campanha do conjunto nipônico. (Foto: Foto: Yasuyoshi Chiba/Getty Images)

20:30 FIQUE DE OLHO: Drogba, atacante da Costa do Marfim. Referência em campo e fora dele, Didier Drogba chega à sua terceira Copa do Mundo com os Elefantes e, já com 36 anos, sonha em conduzir - com seus gols - a seleção marfinense à inédita classificação para as oitavas de final. (Foto: Jeff Curry/Getty Images)

20:26 Quem também falou foi o experiente meia Makoto Hasebe, capitão do Japão. O jogador vêm de grave lesão no joelho e tinha sua escalação na estreia do Mundial posta em risco, mas quebrou a expectativa e alegou que está preparado para jogar os 90 minutos contra a Costa do Marfim: "Óbvio que é o treinador quem decidirá se eu jogarei ou não no sábado, mas estou pronto para isso", assegurou Hasebe.

20:23 Dentre os jogadores, o meia Keisuke Honda fez questão de destacar o desejo do elenco japonês de ir longe na Copa do Mundo: "Nós queremos alcançar o topo. Existem outras equipes que são claramente melhores que o Japão, mas nós já mostramos várias vezes que podemos vencer estes grandes times e eu quero fazer isso aqui", disse Honda.

20:20 Pelo lado dos japoneses, o técnico italiano Alberto Zaccheroni ressaltou a condição de igualdade entre as seleções integrantes do Grupo C da Copa e alertou para a falta de ritmo de Honda e Kagawa, principais estrelas do selecionado asiático: "Considero o grupo bastante equilibrado. Todas as seleções têm, mais ou menos, as mesmas chances de sucesso. Para Honda e Kagawa, que não jogaram muito na Europa durante a temporada, temos que prestar atenção e trabalhar com cuidado a condição física", afirmou Zaccheroni.

20:17 O jovem lateral-direito Serge Aurier acredita que a Seleção Marfinense precisa traduzir a reconhecida qualidade em boa campanha na Copa: "Somos os melhores na África, mas se você não entra para a história, fica em segundo plano. Podemos ser uma boa equipe no papel, mas se queremos deixar uma marca temos que fazer algo mais do que demonstramos em nossas últimas competições. Se Camarões, Senegal ou Gana conseguiram bons resultados no passado, nós também podemos fazer isso", frisou Aurier.

20:13 Sabri Lamouchi também comentou a respeito da expectativa que cerceia a campanha dos Elefantes no Mundial: "Finalmente, chegou. Há dois anos estou como técnico desta grande nação, e na véspera da estreia, claro que o sentimento é de muita alegria por ter atingido o objetivo. Estamos ansiosos e sabemos que é muito difícil. Mas é uma felicidade muito grande para o país estar numa Copa do Mundo. O povo da Costa do Marfim tem muito orgulho desses jogadores e esperam muito deles. Muito mais do que de mim", finalizou o treinador marfinense.

20:11 O treinador francês Sabri Lamouchi, da Costa do Marfim, tratou de desvendar o mistério que pairava sobre as participações dos craques Yaya Touré e Drogba na partida desta noite. Lamouchi foi enfático e afirmou que contará com todos os jogadores para o duelo com o Japão: "Todos os jogadores estão preparados para jogar amanhã. Se estão 100%, não posso afirmar. Tivemos alguns problemas de saúde, mas todos estão disponíveis. Nossos médicos fizeram um excelente trabalho, e o Drogba se esforçou muito para chegar ao melhor nível. É um grande jogador e sua experiência nos será muito útil. Posso dizer que ele está bem", declarou o técnico.

20:08 A Seleção Nipônica também optou pelo estado de São Paulo para se preparar para o Mundial. Os japoneses adotaram a já famosa discrição na chegada à cidade de Itu e se hospedaram em um spa afastado do centro da cidade, de difícil acesso para a população local. Veja a imagem do local em que o Japão treinará durante a primeira fase da Copa. (Foto: Divulgação)

20:05 A pequena cidade de Águas de Lindóia, em São Paulo, foi a escolhida pela Costa do Marfim para alocar estadia e preparação marfinenses durante a Copa do Mundo. Os Elefantes receberam o melhor tratamento possível e viram a Prefeitura de Águas de Lindóia decorar a cidade com as cores do país. Didier Drogba, grande líder do elenco marfinense, aderiu à moda das selfies e registrou - em seu perfil no Instagram - a chegada do grupo. (Foto: Reprodução/Instagram)

20:03 Já a Seleção Japonesa precisou suar para superar a fraca Zâmbia. Após sair dois gols atrás no marcador, os Samurais Azuis, comandados por Honda, viraram o jogo para 3 a 2. Já no fim, os africanos alcançaram o empate e deram pouco tempo de reação aos asiáticos. Contudo, Okubo marcou nos acréscimos e deu a vitória ao Japão.

20:00 No último amistoso preparatório para o Mundial, a Seleção Marfinense venceu El Salvador por 2 a 1. Em partida disputada em Miami, nos Estados Unidos, os Elefantes abriram o placar com Gervinho e ampliaram com o capitão Didier Drogba. Na etapa complementar, em pênalti duvidoso, Álvarez descontou para os latino-americanos e deu números finais ao confronto.

19:57 Até hoje, as seleções de Costa do Marfim e Japão se enfrentaram apenas três vezes em toda a história. Os asiáticos levam vantagem e possuem dois triunfos, contra um dos africanos. Confira:

Data Jogo Local 04/10/1993 Japão 1x0 Costa do Marfim Yoyoki National Stadium (Tóquio, Japão) 24/05/2008 Japão 1x0 Costa do Marfim Toyota Stadium (Aichi, Japão) 04/06/2010 Japão 0x2 Costa do Marfim Stade de Tourbillon (Sion, Suíça)

19:53 A caminhada dos japoneses nas eliminatórias asiáticas começou na terceira fase, quando os samurais avançaram em segundo lugar, atrás do Uzbequistão, e superando as seleções de Coreia do Norte e Tajdquistão. Na fase final e decisiva, a equipe japonesa somou 17 pontos em oito jogos, superando Austrália, Jordânia, Omã e Iraque e confirmando participação no Mundial do Brasil.

19:51 Enquanto isso, o Japão se prepara para a sua quinta Copa do Mundo. Tal como os seus adversários africanos, os japoneses também não estiveram ausentes de nenhuma Copa desde que participaram pela primeira vez, em 1998. Os japoneses têm como melhor resultado as oitavas de final, alcançadas em 2002 e em 2010.

19:47 Nas Eliminatórias Africanas, a Costa do Marfim avançou para o playoff decisivo ao vencer quatro jogos e empatar dois no Grupo C, ao lado de Marrocos, Tanzânia e Gâmbia. A disputa por uma vaga na Copa foi contra Senegal e os Elefantes garantiram passaporte para o Brasil depois de vencerem em casa por 3 a 1 e empatarem em 1 a 1 na volta.

19:43 A Seleção da Costa do Marfim chega pela terceira vez a uma Copa do Mundo. A primeira participação foi em 2006 e, de lá pra cá, os marfinenses não deixaram mais de disputar a principal competição de futebol do mundo. Em 2006 e em 2010, os africanos caíram logo na primeira fase.

19:40 Muito boa noite para você que a partir de agora se liga em mais um jogo da Copa do Mundo de 2014. Chegamos ao dia da estreia de Costa do Marfim e Japão, que encerram a primeira rodada do Grupo C na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, a 20 km de Recife. É a VAVEL na Copa!