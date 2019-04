No último treino antes da estreia, Cristiano Ronaldo usa proteção no joelho

No último treinamento antes de estrear contra a Alemanha, segunda-feira (16), às 13h00 (Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, o atacante português Cristiano Ronaldo treinou, novamente, com uma proteção no seu joelho esquerdo, local em que o atleta recentemente se recuperou de uma inflamação. Como na atividade da última sexta-feira, o treinamento foi aberto por apenas quinze minutos para os jornalistas.

A atividade deste sábado contou com uma cena inusitada. Dois fãs do melhor jogador do mundo subiram em uma árvore para conseguir ver o treinamento e gritavam a todo momento o nome do gajo. Os dois torcedores não conseguiram entrar no treinamento de Portugal, já que as polícia civil e militar, além de seguranças particulares e o exército estavam presentes no local.

Depois de treinar sem a proteção no joelho esquerdo no começo da semana, CR7 treinou na última sexta-feira pela primeira vez com a proteção e deixou o treinamento de quinta-feira com uma bolsa de gelo no local. No entanto, não preocupa e deve entrar em campo no primeiro jogo de Portugal no Mundial. Os lusos devem enfrentar os alemães com: Rui Patrício, João Pereira, Pepe, Bruno Alves, Fábio Coentrão; Miguel Veloso, João Moutinho, Raul Meireles; Nani, Cristiano Ronaldo e Hélder Postiga (Éder).