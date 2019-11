Copa do Mundo 2014: jogo Colômbia x Costa do Marfim

15:05 Encerramos por aqui a transmissão de Colômbia 2x1 Costa do Marfim. Dentro de instantes, confira em nosso site a crônica desta partida. Muito obrigado pela audiência e até a próxima! Tenha um ótimo dia, com muita Copa do Mundo pela frente!

14:59 O Estádio Mané Garrincha recebeu ótimo público. Com maioria colombiana, 68.748 torcedores assistiram à vitória da Colômbia, que praticamente assegurou a vaga dos sul-americanos nas oitavas de final da Copa do Mundo. La Tricolor assume a liderança isolada do Grupo C, com seis pontos em dois jogos. A Costa do Marfim permanece com três pontos e vai para a última rodada precisando de uma vitória para conseguir a classificação para a segunda fase.

14:56 Depois de um primeiro tempo sem muitas emoções, o jogo melhorou muito na etapa final e os gols saíram. Quando a Costa do Marfim começava a dominar a partida, James Rodríguez abriu o placar após cobrança de escanteio de Cuadrado. Explorando os contra-ataques dados pelos marfinenses, a Colômbia ampliou logo depois. Quintero, que entrou muito bem na partida, recebeu passe de Teo Gutiérrez e tocou com categoria na saída de Barry. Na sequência, Gervinho fez linda jogada individual e descontou para os Elefantes, mas parou por aí.

49' FINAL DE JOGO NO MANÉ GARRINCHA! A COLÔMBIA VENCE A COSTA DO MARFIM POR 2 A 1!

48' Na última chance marfinense, Drogba faz falta em Yepes e perde a chance do empate. Vai terminar a partida!

48' Entramos no último minuto de jogo!

47' Yepes fura após passe de Yaya Touré e Ospina sai para cortar de carrinho.

45' QUATRO MINUTOS DE ACRÉSCIMO!

44' Cuadrado fica caído e discute com Aurier após o lateral tentar levantá-lo.

43' QUASE O TERCEIRO! Quintero recebe no meio-campo e, sem marcação, enxerga Barry adiantado e arrisca de muito longe. Barry se recupera e faz a defesa em dois tempos.

43' Yaya Touré cruza e a zaga colombiana afasta parcialmente.

42' Arias faz a falta em Aurier perto da área.

42' Virou ataque contra defesa! A Colômbia se fecha do jeito que dá para segurar o resultado.

39' Em contragolpe puxado por Yaya Touré, Gervinho recebe pela direita e toca para Kalou, que pega fraco de primeira e vê Ospina defender sem dificuldades.

38' Aurier, sempre ele, tenta mais um cruzamento e Bolly se abaixa para cabecear. A bola sai por cima do gol de Ospina.

36' Em mais um cruzamento de Aurier, Gervinho recebe e o impedimento é corretamente assinalado pelo auxiliar.

36' Aurier recebe com liberdade pelo flanco direito e centra para a área, mas a bola vai nas mãos de Ospina.

35' Yaya Touré ganha dividida e passa para Bolly. Arias chega firme e bota para escanteio.

34' Aurier avança pelo meio e tenta o passe para Bolly, mas pega mal e a bola sai pela lateral.

33' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai: Aguilar; Entra: Mejía.

32' Sentindo a pressão, a torcida colombiana vaia muito a posse de bola da Costa do Marfim.

30' A partida pega fogo no Mané Garrincha! Após descontar, a Costa do Marfim busca desesperadamente o empate.

29' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA DO MARFIM! Sai: Serey Dié; Entra: Bolly.

28' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COSTA DO MARFIM! E UM GOLAÇO DE GERVINHO! O camisa 10 recebe pela esquerda, dribla a marcação, passa por Carlos Sánchez na grande área e chuta firme. Ospina ainda resvala, mas a bola estufa as redes. Os Elefantes estão no jogo!

26' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai: Armero; Entra: Arias.

24' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! QUINTERO AMPLIA PARA LOS CAFETEROS! Serey Dié sai jogando errado e Teo Gutiérrez fica com a sobra. O atacante vê Quintero passar livre pela direita e toca. O camisa 20 bate com categoria na saída de Barry e marca o segundo da Seleção Colombiana!

23' Aurier tenta o cruzamento, mas a bola ganha efeito e Ospina impede o golcom a ponta dos dedos.

22' Yaya Touré vai para a cobrança e a bola bate na barreira.

21' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA DO MARFIM! Sai: Gradel; Entra: Kalou.

21' É falta para a Costa do Marfim. Drogba prende a bola nas proximidades da área e recebe a falta de Aguilar.

18' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA COLÔMBIA! JAMES RODRÍGUEZ ABRE O PLACAR NO MANÉ GARRINCHA! Cuadrado bate o escanteio e James Rodríguez sobe livre para cabecear firme e estufar as redes. A Colômbia está na frente!

17' A partida melhora muito na segunda etapa! Os times vão para frente e buscam a todo momento o gol que pode garantir a classificação antecipada para a segunda fase.

16' Depois de muitos pedidos da torcida, finalmente vai a campo o grande ídolo e artilheiro da história marfinense. Bony deixa o jogo após partida apagada, sem muitas oportunidades criadas.

15' SUBSTITUIÇÃO NA COSTA DO MARFIM! DROGBA EM CAMPO! Sai: Bony; Entra: Drogba.

13' NA TRAVE! Cuadrado recebe grande passe de Quintero e inferniza Boka pela direita. O camisa 11 bate muito forte e Barry desvia levemente. A bola ainda desvia na trave antes de sair.

12' PERDEU GRADEL! Bony domina mal e a bola fica com Armero, mas o lateral falha feio e a sobra fica com Gradel, que entra na área e é atrapalhado por Yepes, desperdiçando a oportunidade de marcar.

11' Yaya Touré dá lindo passe de três dedos para Bony, que tenta a puxeta na área mas não alcança a bola, perdendo boa chance para a Costa do Marfim.

10' Quintero recebe na área e passa para Armero, que recebe em impedimento, marcado corretamente pelo bandeira.

8' CARTÃO AMARELO PARA ZOKORA! Por falta em Cuadrado.

8' Em sua primeira jogada, Quintero toca para Cuadrado, que recebe dura chegada de Zokora. Falta marcada.

7' SUBSTITUIÇÃO NA COLÔMBIA! Sai: Ibarbo; Entra: Quintero.

7' Yaya Touré cobra a falta por fora da barreira e a bola sai à esquerda da meta de Ospina.

6' Yaya Touré parte para a jogada individual e sofre a falta de Aguilar. Ele mesmo vai para a cobrança. É uma boa chance para os Elefantes.

5' Cuadrado passa por Boka e cruza para a área. Ninguém aparece para completar e Zokora afasta.

4' Yaya Touré gira sobre Carlos Sánchez e toca para Gervinho, que tenta o drible em Yepes e cai pedindo pênalti, mas o juiz marca apenas tiro de meta.

3' Ibarbo tabela com Teo Gutiérrez e tenta invadir a área, mas se enrola com a bola e a defesa marfinense controla a situação.

2' Yaya Touré cobra muito forte e Ospina defende com facilidade.

1' Gervinho aproveita erro de passe da Colômbia e tenta a jogada individual, mas é parado com falta por Zapata.

0' ROLOU A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

14:00 NÚMEROS DO PRIMEIRO TEMPO:

Colômbia Costa do Marfim Finalizações 4 6 Finalizações a gol 1 5 Faltas 5 6 Posse de bola 47% 53% Escanteios 3 2 Defesas 5 1 Impedimentos 2 1

13:56 A Seleção Colombiana iniciou a partida no ritmo da torcida e foi para cima da Costa do Marfim, mas não criou grandes chances. Na melhor oportunidade, Teo Gutiérrez desperdiçou na cara do goleiro após ótimo passe de James Rodríguez. Os Elefantes melhoraram na segunda metade da primeira etapa, mas os cruzamentos em demasia não surtiram grande efeito e a equipe foi para o intervalo sem oferecer grande perigo para o goleiro Ospina.

46' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO NO MANÉ GARRINCHA! Até aqui, Colômbia e Costa do Marfim fazem partida sem grandes emoções e vão empatando sem gols na segunda rodada da fase de grupos.

45' Boka recebe pela esquerda e cruza para a área, mas Bony fura na tentativa de finalização e desperdiça a chance.

42' Tioté avança pelo meio-campo e Aguilar chega duro de carrinho para fazer a falta.

40' Yaya Touré abre a jogada com Aurier pela direita, mas o lateral cruza de maneira bisonha e a bola sai pela latera.

39' Gradel tenta a jogada pela direita, mas Yepes rouba a bola e leva a torcida colombiana ao delírio.

36' Zokora fica caído após fazer o corte em ataque colombiano, mas logo se levanta e não preocupa para o andamento da partida.

35' Serey Dié recebe pelo meio, dribla Aguilar e arrisca o chute. A bola resvala na zaga e vai para escanteio.

33' Cuadrado cobra falta da intermediária e alça na área, mas Yepes cabeceia mal e a bola sai em tiro de meta para a Costa do Marfim.

32' Yaya Touré parte para a jogada individual e dá linda caneta em seu marcador. Na sequência, ele é desarmado por Carlos Sánchez e cai pedindo falta, mas o árbitro nada marca e manda o jogo seguir.

30' A Colômbia sai jogando mal e é desarmada no campo de defesa. Aurier recebe o passe, penetra na área e bate de esquerda, mas Ospina cai para fazer a defesa e encaixa a bola.

27' PERDEU TEO GUTIÉRREZ! INCRÍVEL! James Rodríguez recebe sem marcação pela esquerda e a marcação dá o bote, deixando Teo Gutiérrez completamente livre na área. O camisa 10 enxerga o atacante e toca, mas Teo conclui muito mal e bate para fora.

25' Acionado pela primeira vez na partida, Armero tenta o cruzamento e a zaga marfinense afasta o perigo.

24' Tioté recebe na intermediária, avança e arrisca a finalização com a perna esquerda. A bola passa por cima da meta de Ospina, sem sustos para o goleiro.

23' Muito animada no começo, a torcida colombiana presente no estádio sente a queda no volume de jogo e já não canta mais com a mesma força

21' James Rodríguez faz a cobrança e Barry sobe para fazer a defesa em dois tempos.

20' Cuadrado recebe bom lançamento e Boka chega firme na marcação, botando para escanteio.

18' Já os Elefantes cadenciam mais o jogo e a maioria das jogadas passa pelo pé de Yaya Touré, centralizado no meio-campo.

17' Apesar do ritmo veloz em campo, Colômbia e Costa do Marfim ainda não criaram grandes chances para marcar. Os sul-americanos apostam nas jogadas com James Rodríguez e Cuadrado, sendo parados muitas vezes com falta pela marcação marfinense.

16' Sánchez pega a sobra do escanteio e arrisca de muito longe. A bola desvia no caminho e fica fácil para a defesa de Barry.

16' Cuadrado, sempre ele, recebe pela direita e faz o cruzamento. Zokora chega antes de Teo Gutiérrez e coloca para escanteio.

14' Tioté divide duro em bola aérea com Cuadrado no meio-campo e juiz marca a falta.

12' Zuñiga recebe pela direita e tenta uma jogada de efeito para cima de Gervinho, mas sai com bola e tudo.

11' Yaya Touré cobra falta para a área e Ospina aparece para tirar parcialmente.

9' Gradel faz a cobrança curta e recebe de volta para fazer o cruzamento. Aurier tenta a cabeçada e a bola é rebatida por Yepes.

9' A resposta vem rápido e Gervinho avança em velocidade pela esquerda, conseguindo escanteio para a Costa do Marfim.

8' James Rodríguez acha Cuadrado livre na ponta direita e toca para o camisa 11. Ele avança e tenta o cruzamento para Teo, mas a zaga marfinense aparece para afastar o perigo.

6' Cena inusitada no gramado. A partida é interrompida pois um grande balão de gás foi arremessado no campo.

5' No contra-ataque, Cuadrado arranca pela esquerda e toca para Teo Gutiérrez, que arrisca de esquerda, mas pega mal na bola e ela sai mascada pela linha de fundo.

4' Yaya Touré recebe no meio-campo e toca para Gradel, que tenta jogada individual e é desarmado pela defesa colombiana.

3' A Colômbia inicia o jogo ensaiando uma marcação por pressão e obriga a defesa marfinense a recorrer ao chutão.

2' Gervinho é acionado na esquerda e Zapata aparece para fazer o corte.

1' Cuadrado recebe lançamento muito forte e não alcança a bola. Tiro de meta para Barry cobrar.

0' COMEÇA O JOGO!

12:59 A Colômbia jogará com seu uniforme tradicional, com camisa amarela e calção e meias brancas. A Costa do Marfim usará o segundo uniforme, com camisa, calção e meias verdes. Vai rolar a bola no Mané Garrincha!

12:57 Execução do Hino Nacional Marfinense. Muito emocionado, Serey Dié chora copiosamente enquanto canta o hino.

12:55 Execução do Hino Nacional Colombiano. A torcida cafetera faz uma linda festa e canta junto com os jogadores, em alto e bom som.

12:50 Os times estão entrando em campo! Começa agora a cerimônia de abertura da partida.

12:45 Quem vencer dará um passo enorme para a classificação para as oitavas de final. Chegando a 6 pontos, bastará um empate na última rodada, para Colômbia ou Costa do Marfim, e a vaga como primeiro lugar do grupo estará assegurada.

12:40 Apesar da imensa maioria colombiana, torcedores marfinenses também estão presentes no estádio e prometem levar a tradicional alegria africana para as arquibancadas.

12:30 Mais uma vez, a Colômbia contará com apoio maciço do torcedor. O Estádio Mané Garrincha já está repleto de camisas amarelas, dando mostras de que La Tricolor terá uma motivação a mais para buscar a vitória.

12:23 Assim como na estreia, Drogba será opção no banco de reservas para o treinador Sabri Lamouchi. O francês fez uma mudança na equipe que derrotou o Japão, sacando Kalou para a entrada de Gradel. A Costa do Marfim vai a campo com: Barry; Aurier, Zokora, Bamba e Boka; Tioté, Serey Dié e Yaya Touré; Gradel, Bony e Gervinho.

12:20 OS TIMES JÁ ESTÃO CONFIRMADOS! José Pekerman manda a campo o mesmo time da estreia. A Colômbia vai a campo com: Ospina; Zuñiga, Zapata, Yepes e Armero; Carlos Sánchez, Abel Aguilar, Cuadrado, James Rodríguez e Ibarbo; Teo Gutiérrez.

12:15 Apita Colômbia x Costa do Marfim o inglês Howard Webb. Aos 42 anos, Webb chega a sua segunda Copa do Mundo, tendo inclusive apitado a grande final do Mundial da África do Sul, na decisão que pôs Espanha e Holanda frente a frente. O inglês está no quadro da Fifa desde 2005 e apitará sua primeira partida nesta Copa. (Foto: Paul Gilham/Getty Images)

12:00 O Estádio Mané Garrincha é o palco do confronto entre Colômbia e Costa do Marfim. Completamente reformado para a Copa, o estádio tem capacidade para 72 mil torcedores e promete receber ótimo público. (Foto: Getty Images)

11:55 A Costa do Marfim também sofrerá com uma ausência em virtude de lesão. O atacante Ya Konan sentiu desconforto muscular no jogo com o Japão e será poupado contra a Colômbia, para que não se corra o risco de agravar a lesão, como assegurou o técnico Sabri Lamouchi: "Amanhã com certeza ele não poderá jogar. Infelizmente ele não estará à disposição. Realmente não queremos correr nenhum risco mais tarde. Vamos recuperá-lo o mais rápido possível para a partida contra a Grécia".

11:50 Durante a semana, a Colômbia perdeu o atacante Carlos Bacca, que sentiu incômodo muscular no treino do último domingo (15). A lesão diagnosticada foi de grau 1 e Bacca também será baixa para a partida contra o Japão, válida pela última rodada da fase de grupos. O corte do atacante do Sevilla foi descartado pela comissão técnica colombiana.

11:47 FIQUE DE OLHO: Yaya Touré, meia da Costa do Marfim. Confirmado para a partida desta quinta-feira, Touré é o atleta marfinense que está em melhor fase. Após temporada brilhante pelo Manchester City, coroada com o título da Premier League, o volante atua mais avançado na seleção e é o principal articulador do meio-campo marfinense. Mesmo se recuperando de lesão, Yaya Touré atuou os 90 minutos ante o Japão e foi peça fundamental na vitória. (Foto: Mike Hewitt/Getty Images)

11:45 FIQUE DE OLHO: James Rodríguez, meia da Colômbia. Após o corte de Falcao García, principal nome colombiano da atualidade, Rodríguez passou a ser o grande destaque de La Tricolor na Copa. O camisa 10 possui a incumbência de armar as principais jogadas de sua equipe e teve ótimo desempenho em sua estreia no Mundial, anotando o último tento da Seleção Colombiana contra a Grécia. (Foto: Aris Messinisaris/AFP/Getty Images)

11:42 O experiente Salomon Kalou, que disputa sua segunda Copa do Mundo com a Costa do Marfim, elogiou seus companheiros de equipe e afirmou que os Elefantes estão no caminho certo: "O grupo é bom, mesmo sendo a primeira vez que temos muitos jogadores jovens no elenco. São atletas que conquistaram bons resultados em campo e é assim que se cria um time vencedor".

11:40 A ausência de Didier Drogba entre os titulares no jogo contra o Japão pegou todos de surpresa, tendo em vista que se trata do capitão e maior artilheiro da Seleção Marfinense. Apesar de ter entrado bem no segundo tempo, alterando o panorama da partida, Drogba não teve sua escalação confirmada por Sabri Lamouchi para o embate com a Colômbia: "Todos vão descobrir se Drogba será titular ou não, mas só na hora do jogo".

11:37 Do lado da Costa do Marfim, o treinador Sabri Lamouchi repetiu o discurso de José Pekerman e exaltou o rival desta tarde, explicando o que sua equipe deve fazer para conseguir um bom resultado: "O adversário será diferente em todos os sentidos. Teremos de ter menos erros, entrar atentos e concentrados. Vai ser uma partida muito complicada. Nós vamos precisar impor o nosso ritmo de jogo se quisermos vencer. Temos as armas, mas precisamos prestar muita atenção. Vamos precisar ser cuidadosos, pois o adversário tem jogadores de muita qualidade do meio para a frente, apesar da ausência de Falcao, como Cuadrado, Rodríguez e Gutierrez".

LEIA MAIS: VAVEL na Copa - Costa do Marfim

11:34 Quem também falou do lado sul-americano foi o volante Fredy Guarín. De fora da primeira rodada por ter sido expulso ainda nas Eliminatórias, Guarín expressou seu desejo de estar em campo contra a Costa do Marfim, mas garantiu que aceitará, seja qual for, a decisão de José Pekerman: "Quero jogar já, mas tenho que respeitar a equipe e o trabalho que vem sendo feito. Estou pronto para quando o treinador precisar de mim. Venho trabalhando muito bem, me encontro em ótimas condições físicas e com muita vontade de representar meu país de novo, sobretudo depois da vitória diante da Grécia, que nos encheu de motivação".

11:30 Cristian Zapata, parceiro de zaga do veterano Yepes, disputa sua primeira Copa do Mundo e mostrou muita personalidade na estreia contra a Grécia, em uma exibição sem erros defensivos. O jovem zagueiro agradeceu aos torcedores que vieram ao Brasil para apoiar Los Cafeteros e destacou que o grupo de jogadores não se ilude com a boa fase: "Sabemos do esforço que eles fizeram para nos acompanhar e, por isso, tratamos de fazer o melhor para que fiquem felizes. Este é um elenco humilde, que sabe ganhar e não sofre de excessos de confiança, vamos passo a passo. Mentalmente, estamos preparados para lutar".

11:28 O argentino José Pekerman, treinador da Colômbia, se mostrou muito contente com o desempenho de sua equipe na primeira partida. No entanto, o técnico sabe que enfrentará um adversário mais forte nesta quinta-feira (19): "Será uma partida muito difícil, contra um adversário experiente e complicado. Será mais difícil do que a primeira partida contra a Grécia porque a Costa do Marfim tem jogadores já acostumados a disputar uma Copa do Mundo. Tivemos uma prova de fogo da estreia e tudo passa muito rápido depois disso. Não há muito tempo entre uma partida e outra. Precisamos focar muito nesta partida para conseguir novamente um bom resultado".

LEIA MAIS: VAVEL na Copa - Colômbia

11:25 Já a Costa do Marfim está alojada no pequeno município de Águas de Lindóia, também em São Paulo, e para lá voltou depois de bater o Japão por 2 a 1 na Arena Pernambuco. Assim como a Seleção Colombiana, os marfinenses também chegaram ao Distrito Federal na última terça-feira e treinaram no Estádio Nacional na última quarta-feira.

11:20 A Colômbia retornou para Cotia (SP), onde treina no famoso CT das categorias de base do São Paulo, depois de derrotar a Grécia no Mineirão e por lá ficou até a última terça-feira (17), quando seguiu para Brasília. Na capital federal, os colombianos fizeram o reconhecimento do gramado do Estádio Mané Garrincha, na última quarta-feira (18).

11:15 A partida desta quinta-feira (19) será a primeira da história entre as duas seleções. Apesar de já terem se enfrentado no Torneio de Toulon sub-21, Colômbia e Costa do Marfim nunca estiveram frente a frente com seus times principais. O primeiro embate entre sul-americanos e africanos será logo na Copa do Mundo.

11:10 Após a primeira rodada, a Colômbia assumiu a liderança do Grupo C, devido ao maior saldo de gols em relação à Costa do Marfim. Confira a classificação:

Grupo C Jogos Pontos Saldo de gols Colômbia 1 3 +3 Costa do Marfim 1 3 +1 Japão 1 0 -1 Grécia 1 0 -3

11:06 Os Elefantes também fizeram bonito na estreia e venceram o Japão de virada, por 2 a 1, na Arena Pernambuco. Após uma derrota e um empate nas primeiras rodadas de 2006 e 2010, respectivamente, a Seleção Marfinense alcançou o feito inédito no Brasil. Keisuke Honda colocou os Samurais Azuis na frente ainda no primeiro tempo, mas a Costa do Marfim melhorou depois da entrada de Didier Drogba e virou com gols de cabeça de Bony e Gervinho.

11:03 A Seleção Colombiana estreou muito bem e, após 16 anos sem disputar a Copa do Mundo, venceu a Grécia por 3 a 0, no estádio do Mineirão. O folclórico lateral-esquerdo Armero abriu o placar logo no início da partida e deu tranquilidade aos colombianos. Na segunda etapa, Teo Gutiérrez ampliou e, já nos acréscimos, James Rodríguez deu números finais ao duelo com os gregos.

11:00 Bom dia, leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Colômbia x Costa do Marfim, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2014, partida a ser disputada às 13h, no Estádio Mané Garrincha.