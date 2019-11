Membro da banda One Direction compra o Doncaster Rovers, da terceira divisão inglesa

Em parceria com John Ryan, o cantor Louis Tomlinson, membro da boy band One Direction, comprou o seu clube de coração, Doncaster Rovers, atualmente na terceira divisão inglesa.

O interesse de Louis de participar da vida do clube que torce é antigo. Em 2013, o cantor de 22 anos assinou um contrato para jogar na equipe de desenvolvimento do Doncaster Rovers.

Na época, um comunicado do clube dizia: "Louis sempre foi apaixonado por futebol e queria realizar o sonho de assinar pelo clube da sua cidade natal, onde já trabalhou em dias de jogos". Tomlinson, que na temporada passada usou a camisa 28 do clube, afirmou que realizou um sonho de infância:"Isso sempre foi um sonho de infância para mim".

Louis, que já estava interessado em comprar o clube desde fevereiro, deve participar de uma coletiva de imprensa para confirmar a aquisição. Ryan, o homem que vai ajudar o cantor no comando do clube, afirmou ao Doncaster Costless Pass que o inglês está empolgado e é o homem certo para o trabalho. "Ele está empolgado. Não via poder estar lá o tempo inteiro porque vai estar em turnês ou coisa do tipo, mas eu disse: 'Não se preocupe, vou mantê-lo informado por e-mail, mensagem, telefone'', disse.

"Ele quer saber de tudo que está acontecendo e estou muito feliz que ele esteja tão interessado. Eu, sinceramente, espero que ele pegue o time das minhas mãos e o leve a posições mais e mais altas. Acho que com Louis no conselho, tudo é possível", concluiu.

Atualmente, o clube de Doncaster se encontra na terceira divisão do futebol inglês. Após uma péssima campanha na temporada 2013/14, o clube do condado de Yorkshire somou apenas 44 pontos e perdeu no saldo de gols para o Birmingham City, que ficou apenas uma posição à frente do Doncaster Rovers, último clube a ser rebaixado.