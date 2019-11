Copa do Mundo 2014: jogo Bósnia x Irã

15:10 Estamos encerrando a nossa transmissão. Um forte abraço a todos e até a próxima. Estive um pouco ausente, mas agora estou de volta com força total. Vejo vocês por ai, pessoal!

15:08 Os adversários do Grupo F serão definidos ainda hoje, na última rodada no Grupo E.

15:02 Argentina com nove pontos, Nigéria com quatro, Bósnia com três e Irã com um. Esta é a definição no Grupo F da Copa do Mundo.

14:57 Edwin Dzeko ganhou o prêmio de melhor em campo.

14:55 "Os jogadores tentaram de tudo e se entregaram ao máximo. Infelizmente, a Bósnia é um grande time e soube aproveitar as chances melhor do que nossa equipe", disse o treinador Carlos Queiroz.

14:54 O Irã demonstrou um futebol bastante limitado e não teve uma boa atuação, terminando a compotição com apenas um ponto e um gol marcado. mesmo assim, ainda poderia ter sido pior.

14:53 O placar foi justo. A seleção do leste europeu demonstoru um futebol muito melhor e conquistou sua primeiro vitória em mundiais.

45+3 Fim de papo! Bósnia se despede com honra da Copa do Mundo e vence o Irã por 3 a 1 na Arena Fonte Nova. As duas equipes estão eliminadas.

45+2 Irã tenta nos últimos diminuir a vantagem.

45' Teremos três de acréscimo, a exemplo do primeiro tempo.

Arena Fonta Nova teve 48.001 pessoas para assistir ao jogo.

42' Esquenta o jogo! Cartão amarelo para Karim, do Irã.

37' Goooooooooooool do Irã! Ghoochannejad marca e faz o primeiro gol da seleção asiática na Copa.

32' Cartão amarelo para Besic, da Bósnia.

20' Bósnia tem bom ataque e por pouco não faz o terceiro. Irã aos cacos em campo.

16' Alteração na Bósnia! Sai: Hadzic; entra: Vranjes.

15' Confusão entre jogadores da Irã e Bósnia.

14' Gooooooooooooooooooool da Bósnia! Pjanic recebe na cara do goleiro e marca um bonito gol para ampliar o placar.

12' Dejagah mais uma vez em impedimento. Jogador do Fulham vem decepcionando na Copa até aqui.

9' Corta Sunjic! Boa chance do Irã com Heydari, mas a zaga da Bósnia se safa do perigo.

9' Cruzamento na área para Dzeko, a bola acaba nas mãos do goleiro Haghighi.

7' Bósnia segue com mais técnica, mas agora está mais posicionada na defesa.

33' Goleiro da Bósnia vem sendo um dos melhores em campo.

30' Salva Bergovic! Irã quase chega ao empate, mas o goleiro defende. Mesmo assim, o juiz já teri assinalado impedimento.

29' Seleção asiática tenta se recuperar, mas erra na hora do último passe.

26' Agora, os iranianos precisarão da virada se quiserem a classificação às oitavas.

24' No travessão! Irã responde Shojaei e quase empata o jogo.

23' Goooooool da Bósnia! Dzeko bate de fora da área e abre o placar na Arena Fonte Nova.

22' Irã vai marcando muito forte, diminuindo os espaços.

20' Bósnia tenta segurar mais a posse de bola.

9' Dzeko tenta finalizar, mas a bola vai nas mãos do goleiro iraniano.

4' Bósnia começa tentando ter mais a posse de bola no ataque.

0' Começa o jogo em Salvador.

12:16 Irã também pronto para o jogo. Iranianos vão ao gramado com Haghighi, Haji Safi, Hosseini, Sadeghi, Nekounam, Shojaei, Timotian, Montarezi, Ghoochannejad, Dejagah, Pooladi

12:15 Bósnia escalada! Os europeus via a campo com Begovic, Vrsajevic, Spahic, Kolasinac, Besic, Pjanic, Ibisevic, Dzeko, Susic, Sunjic, Hadzic.

12:10 Não saia daí, daqui a pouco tem bola rolando para Bósnia e Irã.

11:45 A Arena Fonte Nova, por sinal, vem sendo palco de grandes partidas da Copa do Mundo. Primeiro, uma goleada histórica da Holanda em cima da Espanha naquele 5 a 2 que começou a cavar a eliminação da fúria; em seguida, foi a vez da Alemanha desfilar seu futebol e derrotar Portugal por 4 a 0; no terceiro e último jogo até aqui, a França deu um show em cima da Suiça e venceu por 5 a 2, somando um total de 18 gols marcados em três partidas na Arena.

11:40 Os Iranianos precisarão de uma vitória na Arena Fonte Nova para chegar à segunda fase, além de torcer por uma vitória da Argentina sobre a Nigéria, em jogo que acontece simultaneamente no Estádio Beira-Rio.

11:36 Ainda com chances de avançar no confronto, o Irã é quem leva o favoritismo para o confonto de logo mais. Afinal, a classificação é possível e seria histórica. Já a Bósnia só entrará em campo para cumprir tabela antes de fazer as malas e rumar de volta à Sarajevo.

11:33 Fique de olho: Depois de atuar nas seleções de base da Alemanha, Ashkan Dejagah resolveu defender as cores do país onde nasceu em 2011. Desde então, tornou-se uma das referências do Irã. Ele atua no Fulham e é um dos poucos com experiência internacional na equipe. Tem habilidade, chuta bem de fora da área e é a força criativa do time. De seus pés, se espera um toque de qualidade em um time tão carente de jogadores técnicos.

11:30 Fique de olho: Edin Dzeko é o jogador de mais destaque da seleção bósnia. A carreira do craque começou no Zeljeznicar, da própria Bósnia, ainda como meia. Depois de algumas passagens por times tchecos, Dzeko foi contratado pelo Wolfsburg da Alemanha, e começou a mostrar o seu futebol para o mundo. Na temporada 2008/2009 foi campeão alemão e disputou a artilharia do campeonato com o brasileiro Grafite, mas acabou perdendo a disputa por dois gols (28 a 26). O ótimo desempenho e o destaque na Alemanha fizeram o craque bósnio ser contratado pelo Manchester City por 27,5 milhões de libras (a venda mais cara da história dos alemães até então). Desde então, ele tem mostrado um bom futebol e conseguiu se firmar titular em uma das mais badaladas equipes do planeta. Pelos Citizens, conquistou duas edições do Campeonato Inglês, uma Copa da Inglaterra, uma Supercopa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa.

11:28 Fique de olho: Reza Ghoochannejhad, centroavante que defende o Standard de Liège, é um dos que tem mais destaque na seleção iraniana. Foi esse jovem de 25 anos quem voltou a alimentar o sonho iraniano ao marcar seu primeiro gol em eliminatórias na vitória pelo placar mínimo diante do Catar. Uma semana mais tarde, ele voltou a balançar a rede na goleada de 4 a 0 sobre o Líbano. Outros sete dias depois, mostraria faro de gol mais uma vez contra os sul-coreanos, fazendo novamente o único gol da partida, a última da campanha, que valeu a primeira colocação do grupo e a vaga direta para a Copa do Mundo.

11:25 Fique de olho: O meia Misimovic é o atleta que mais atuou pela Bósnia e é quem lidera o meio-campo do time. Ele se destaca armando o time e com seus chutes de longe. Nas eliminatórias, ele marcou cinco gols, deu quatro assistências em nove partidas. Nos dois primeiros jogos da Copa, o jogador não teve uma boa atuação, a exemplo de seus companheiros de time.

11:22 O espanhol Carlos Velasco vai comandar o jogo, que começará ao mesmo tempo do outro jogo do Grupo F. O árbitro de 43 anos, que arbitrou a partida entre o Uruguai e a Inglaterra a 19 de junho, já tinha arbitrado partidas do Euro 2012 e da Copa do Mundo, além de outras competições. Ele será auxiliado pelos compatriotas Roberto Alonso e Juan Caslos Yuste.

11:18 Será o quarto jogo entre europeus orientais e asiáticos. O Irã, com três vitórias, leva boa vantagem no confronto. Em 2005, os iranianos venceram por 2 a 1 atuando em seus domínios; no ano posterior, a vitória mais expressiva do duelo: um triunfo por 5 a 2 no Estádio Azadi, com gols de Madanchi, Rezaei, Hashemian, Enayati e Khatibi, enquanto Misimovic e Barbarez descontaram para os bósnios. Na última partida, mais uma vez o Irã levou a melhor e venceu por 3 a 2 mesmo jogando fora de casa.

"Eu não tenho muito o que falar. Não estou triste, estou muito contente com o desempenho dos jogadores. Hoje, foi uma lição de humildade. Mas duas personalidades fizeram a diferença. Primeiro o juiz, depois o Messi. Eu não tenho mais nada a dizer, mas os dois fizeram a diferença", limitou-se a dizer.

11:15 O técnico português Carlos Queiroz saiu de campo do Mineirão revoltado após ver sua equipe, o Irã, sair derrotada por 1 a 0 para a Argentina neste sábado. Ele respondeu a apenas uma pergunta e detonou o árbitro da partida, o sérvio Milorad Mazic, reclamando de um pênalti não marcado no segundo tempo a seu favor.

11:12 Na Segunda Fase, o Irã eliminou as Maldivas com duas vitórias. Na Terceira Fase o Irã ficou em primeiro lugar do grupo A, que tinha Jordânia, China e Cingapura. A seleção iraniana se classificou em primeiro lugar no Grupo B na Quarta Fase das eliminatórias asiáticas. Coreia do Sul, Uzbequistão, Catar e Líbano estavam no grupo na quarta fase das eliminatórias asiáticas da Copa do Mundo de 2014.

11:10 A seleção iraniana chegou à Copa após liderar as duas fases nas eliminatórias do continente asiático. Na fase final, o Irã ficou com a primeira posição de seu grupo e garantiu a vaga, ao lado da Coréia do Sul, segunda colocada. Foram cinco vitórias em oito jogos e 16 pontos ganhos, o que deu a primeira colocação aos filhos da diáspora.

11:05 O Irã teve uma boa atuação tanto no primeiro quanto no segundo jogo. A derrota para a Argentina, na segunda rodada, só saiu graças a um lindo gol de Lionel Messi de fora da área. Ao fim do jogo, os iranianos saírem de campo com a cabeça erguida.

11:02 Depois da campanha satisfatória, mesmo em sua estreia em Copa do Mundo, a equipe chegou como possível surpresa. Porém, não se deu bem em terras brasileiras, e foi eliminada já na segunda rodada.

11:00 Os bósnios se classificaram para a Copa após uma bela campanha nas eliminatórias europeias para o mundial. A seleção da Bósnia e Herzegovina liderou o Grupo G, somando 25 pontos em dez jogos, à frente da Grécia, que também se classificou via repescagem, além de Slovakia, Lituânia, Letônia e Lienchestain.

"O mais importante para mim, em todos os trabalhos que realizo, é ter a certeza de deixar a camisa da equipe onde trabalho melhor posicionada, num ponto mais alto. Sem dúvida o Irã está hoje num lugar melhor do que quando eu cheguei", falou o treinador, que chegou ao cargo em 2011.

10:57 Recentemente, os jogadores da seleção iraniana foram aconselhados a não trocarem as camisas com atletas adversários por conta do limitado número disponível do material esportivo. Apesar dos problemas econômicos e políticos, Carlos Queiroz acredita que fez o futebol do país crescer.

"Sabemos as limitações que a seleção teve neste período. Disputamos amistosos contra equipes amigas que não nos cobraram nada. As limitações econômicas e políticas influenciam o futebol. Não deveria ser assim, mas não temos o que fazer. Está decidido que não vou continuar", declarou Queiroz.

10:55 Os iranianos receberam uma má notícia. O atual treinador da seleção, Carlos Queiroz, anunciou sua saída do cargo após o mundial mesmo tendo propostas para renovação de contrato com a equipe asiática.

10:53 Com zero pontos, quatro a menos que os nigerianos, segundo colocados do grupo, a Bósnia mesmo que ganhe o jogo de daqui a pouco não possui chances matemáticas de avançar às oitavas de final da competição. Foi a primeira participação do país europeu no maior torneio do futebol mundial.

10:50 Após a derrota para a Nigéria na Arena Pantanal, em Cuiabá, a seleção da Bósnia deu adeus precocemente a sua primeira participação em Copas do Mundo, ainda faltando um jogo para o término da primeira fase.

10:48 Ambas as equipes vem para o jogo após uma derrota. O Irã segurou a Argentina até os 46 do segundo tempo, mas viu Messi fazer o gol da vitória dos Hermanos. Já a Bósnia foi derrotada pela Nigéria, também por 1 a 0, e deu adeus às chances de classificação para a segunda fase da Copa do Mundo.

10:45 Boa tarde, companheiros da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Irã e Bósnia, pela terceira rodada do Grupo F da Copa do Mundo; a bola rola às 17:00 e aqui você não perde nenhum um lance sequer, tudo em tempo real, e .