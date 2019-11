Estados Unidos x Alemanha na Copa do Mundo 2014

15:05 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogo da Copa do Mundo 2014 conosco! Em instantes, a crônica e as repercussões de Estados Unidos 0-1 Alemanha estarão disponíveis em nosso site. Não se esqueça de nos acompanhar no Twitter e no Facebook também! Boa tarde e até a próxima!

CRÔNICA: Com gol de Müller, Alemanha vence EUA e ambas seleções se classificam para as oitavas

15:00 Na oitavas-de-final, a Alemanha encara o segundo colocado do Grupo H. Assim como os EUA encaram o primeiro colocado do mesmo grupo, que serão decididos logo mais, às 17h, no fechamento da primeira fase da Copa.

14:55 CLASSIFICAÇÃO FINAL DO GRUPO G: Alemanha - 7 pontos; EUA - 4 pontos; Portugal - 4 pontos; Gana - 1 ponto.

90+4' FIM DE JOGO! Os EUA perdem por 1 a 0 para os alemães, mas avançam às oitavas de final da Copa!

90+3' QUASE! Após cruzamento, Dempsey pega sobra na área, cabeceia pro gol e a bola passa por cima, com muito perigo!

90+2' UUUUUUH! Boa jogada dos EUA, Bedoya recebe na área, bate rasteiro e é muito bem travado por Lahm!

90+1' Termina o jogo de Portugal. O Grupo G se define com Alemanha em primeiro e EUA em segundo.

90' Quatro minutos de acréscimos na Arena de Pernambuco.

89' Jogo recomeçado. Lahm recebe na direita, rola no meio, mas a bola passa por todo mundo.

88' Neste momento, jogo paralisado em Recife. Torcedor alemão invadiu o gramado.

87' Última alteração na Alemanha. Entrou Schürrle e saiu Özil.

86' Impedido! Gotze enfia para Klose na área, que estava adiantado!

85' Yedlin já recebe na ponta direita, cruza com muita força e a bola passa direto pela área.

84' Neste momento, os EUA tocam no meio de campo e seguem sem criação.

83' Portugal faz 2 a 1 em Gana. Passam Alemanha e EUA por enquanto. Portugal precisaria de mais três gols para se classificar.

82' Segunda mexida nos Estados Unidos. Entrou Yedlin e saiu Zusi.

79' Özil rola para Höwedes na entrada da área, que bate fraco e rasteiro nas mãos de Howard.

77' O jogo fica morno neste momento. A Alemanha roda a bola no campo de defesa.

76' Nesta Copa, Müller tem quatro gols em três jogos disputados.

75' Segunda alteração na Alemanha. Entrou Götze e saiu Schweinsteiger.

73' O atendimento médico aos jogadores americanos segue em Recife.

72' Bedoya e Jones se chocam muito forte de cabeça. Os jogadores dos EUA estão caídos!

70' Chove bastante na Arena Pernambuco! Os EUA tocam a bola, mas têm dificuldades na criação das jogadas.

69' Se o resultado em Recife se mantiver, Gana precisa virar o jogo contra Portugal para tirar a vaga dos EUA.

67' Os EUA tocam a bola no campo de defesa. A torcida americana tenta empurrar o time com gritos de "U-S-A!"

66' Posse de bola: EUA 40% x 60% Alemanha.

65' Müller tenta o passe na entrada da área para Klose, mas a zaga antecipa e corta.

64' Klose tenta o passe para Ozil na entrada da área, mas a marcação alemã chega bem na cobertura.

63' Klose disputa bola perto da linha de fundo e a bola sai. Tiro de meta para os EUA.

62' Cartão amarelo para Beckerman, dos EUA, por falta dura em Schweinsteinger.

61' Özil avança na frente, erra o passe e cede a bola para os EUA.

60' Os EUA tentam atacar, mas sofrem com a pressão alemã.

58' Portugal e Gana vão empatando em 1 a 1. Por enquanto, os EUA continuam com a segunda vaga.

57' Primeira alteração nos Estados Unidos. Entrou Bedoya e saiu Davis.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É da Alemanha! Thomas Müller aproveitou o rebote de Howard e colocou no canto esquerdo do goleiro americano! Está aberto o placar em Pernambuco! 1 a 0 para os alemães!

53' Kroos cobra falta, levanta na área e a zaga americana tira sem dificuldades.

52' Bradley domina na intermediária, passa muito forte na frente e a bola sai pela lateral.

51' UUUUUUUUHH! Lahm cruza para Klose na área, que tenta o gol, mas não alcança a bola!

50' Müller domina pela esquerda, mas bota muita força e a bola sai pela linha de fundo.

48' A Alemanha volta pressionando no segundo tempo. O empate vai classificando os dois times no Grupo G.

46' Klose só precisa de mais um gol para se tornar o maior artilheiro de todas as Copas! Será que ele consegue essa marca histórica hoje?

45' Joachim Löw mexeu na Alemanha, no intervalo. Entrou Klose e saiu Podolski.

45' Apita o árbitro! Bola rolando para o segundo tempo de Estados Unidos 0-0 Alemanha.

14:05 Equipes no gramado! O segundo tempo começará em instantes...

13:55 No entanto, mesmo com a vitória parcial de Portugal, o empate de Estados Unidos 0-0 Alemanha vai classificando amas seleções em Recife.

13:50 Na outra partida deste grupo G, entre Portugal x Gana, Os portugueses vão vencendo os africanos por 1 a 0, com gol cotra do zagueiro ganês John Boye.

45+1' Apita Ravshan Irmatov! Intervalo de jogo em Recife! Estados Unidos 0-0 Alemanha.

45' Um minuto de acréscimo em Recife.

43' Os EUA tentam sair jogando no campo de defesa, mas são muito pressionados pela Alemanha.

42' Schweinsteiger tenta recuperar a bola no campo de ataque e comete a falta em Jones.

39' Podolski recebe bom passe na esquerda da área, cruza rasteiro e Howard cai bem para fazer a defesa!

37' Cartão Amarelo para Gonzalez, dos Estados Unidos.

34' Muller tenta virar o jogo pela direita, mas é bem travado por Beasley. A Alemanha volta a trabalhar o jogo no ataque.

33' Schweinsteiger erra passe na intermediária e cede a bola para os EUA.

32' Bradley lança em profundidade para Jones na área, que tenta o domínio, mas não consegue.

30' Kroos arrisca de fora da área, mas a bola vai nas mão de Howard, que defende sem problemas.

28' Jones dispara na entrada da área e tromba com o árbitro do jogo! A Alemanha recomeça o jogo de seu campo de defesa.

26' Boateng domina na direita e cruza mal, direto pra fora. Tiro de meta para os EUA.

25' A Alemanha segue com a posse da bola, já atinge 242 passes trocados.

23' Kroos recebe na intermediária, demora para definir o lance e acaba desarmado.

21' UUUUH! Contra ataque dos amricanos, Bradley passa para Zusi, que chuta colocado, e a bola vai por cima do gol de Neuer!

20' Schweinsteiger domina na direita, consegue o cruzamento, mas a zaga corta.

19' Johnson tenta arrancada no meio de campo e é desarmado pela marcação alemã.

16' Contra ataque rápido puxado por Schweinsteiger, que passou para Kroos e sofreu falta. Na sequência, o árbitro deu vantagem e Kroos passou para Müller na área, mas Howard se antecipa e fica com a bola.

14' Podolski recebe lançamento na esquerda, erra o domínio e a bola sai pela lateral do campo.

13' Cortou! Boa jogada de Lahm, que tocou para Boateng cruzar. Na sequência, González se antecipa à Podolski e afasta o perigo!

12' Dempsey perde a bola para Ozil no meio de campo e acaba cometendo a falta no alemão

11' Após cruzamento da direita, Höwedes tenta finalizar, mas acaba bloqueado por Mertesacker, da própria equipe

10' Cartão amarelo para Höwedes, por falta em Johnson.

8' Furou! González tentou cortar o cruzamento de Boateng e espanou o taco. Na sequência, a bola saiu pela linha de lado.

7' Müller cruza rasteiro da esquerda, tentando encontrar Podolski, mas Howard se antecipa e fica com a bola.

5' Boateng recebe na direita, tenta cruzar na área, mas a bola vai direto nas mãos de Howard!

3' Sem a bola, jogadores dos Estados Unidos mostram dedicação no setor defensivo.

2' Alemães tocam com paciência e Müller arrisca um lindo voleio. Podolski aproveita erro do companheiro e emenda chute de primeira. Bola vai pelo alto!

1' Lahm conduz a bola, Boateng já adianta posicionamento na ala direita.

0' Bola rolando para Estados Unidos x Alemanha, em Recife! Acompanhe conosco!

13:00 Tudo pronto para o jogo!

12:55 Equipes no gramado! Hinos nacionais de Estados Unidos e Alemanha sendo executados em Racife!

12:40 Alemanha também escalada! Neuer; Höwedes, Mertesacker, Hummels, Boateng; Schweinsteiger, Lahm, Kroos, Özil, Müller; Podolski.

12:35 Saíram as escalações! Estados Unidos: Howard; Beasley, Besler, Gonzalez, Johnson; Davis, Jones, Beckerman, Zusi, Bradley; Dempsey.

12:30 Na véspera do jogo de daqui a pouco contra a Alemanha, o volante Kyle Beckerman lembrou de Alexi Lalas, Marcelo Balboa, Tony Meola, Cobi Jones. O jogador citou a importância da geração de 1994 para a evolução e sucesso cada vez mais ascendente do futebol nos Estados Unidos. No último domingo, o jogo contra Portugal tornou-se a maior audiência do "soccer" na história do país. "Assistir à Copa de 94 foi incrível. Eles foram nossos heróis, os primeiros a passar de fase, e isso teve um impacto muito grande para nós", disse.

12:25 "Eu não acho que isso faça parte da nossa natureza. Todos queremos ganhar. Fizemos isso nas Eliminatórias contra o Panamá. Estamos em um Mundial e queremos ganhar todos os jogos. Já joguei contra eles nas ligas, vejo isso com naturalidade. Estou muito feliz em poder jogar amanhã. Muito satisfeito de vestir a camisa da seleção americana. Acho que Gana deu um grande exemplo ao não se intimidar diante da Alemanha. Vamos tentar fazer a mesma coisa. E dar tudo para ganhar", afirmou Johnson.

12:20 No discurso, os americanos rechaçam qualquer possibilidade de trato no jogo de logo menos contra os alemães. Na prática, também. O país já deu provas disso. Na entrevista coletiva desta quarta (25), pouco antes do treino de reconhecimento do gramado no estádio pernambucano, o lateral-direito Fabian Johnson citou como exemplo a partida contra o Panamá, pelas Eliminatórias da Concacaf. Na ocasião, um empate teria tirado o México do Mundial.

12:15 Confira os melhores momentos de Estados Unidos 0-1 Alemanha, pelas quartas-de-final da Copa do Mundo de 2002, no vídeo abaixo:

12:10 Klinsmann é o terceiro técnico alemão a enfrentar o seu país de origem na Copa do Mundo. Os antecessores foram Sepp Piontek, que levou a Dinamarca a uma vitória por 2 a 0 sobre a Alemanha Ocidental em 1986, e Winnie Schaefer, cuja seleção de Camarões perdeu por 2 a 0 em 2002.

12:05 Este é o terceiro confronto das seleções na Copa do Mundo, e a Alemanha ainda não perdeu nenhuma vez. Os alemães triunfaram por 2 a 0 em 1998, quando o atual técnico dos Estados Unidos, Jürgen Klinsmann, marcou o segundo gol, e por 1 a 0 nas quartas de final de 2002. Os Estados Unidos saíram vencedores do outro encontro das duas equipes em um torneio da Fifa, a Copa das Confederações de 1999.

12:00 Fatos de Estados Unidos x Alemanha: Nenhum dos nove confrontos anteriores da dupla terminou em empate. A Alemanha tem números melhores, com seis vitórias contra três dos Estados Unidos, embora os americanos tenham vencido o último encontro por 4 a 3, em junho de 2013.

11:55 "Queremos ganhar, queremos ser campeões. Estamos cientes de que podemos vencer qualquer outro time. Muitos times europeus, até mesmo seleções favoritas, têm deixado o torneio, mas se levarmos em conta as duas últimas partidas, podemos dizer que nos preparamos muito bem", completou.

11:50 Özil destacou também sua evolução em campo, prometendo melhorar ainda mais. O craque se mostrou confiante para buscar o título do torneio mundial: "Em termos de futebol sei que ainda posso ficar melhor, mas estou muito feliz com os dois jogos que eu joguei, e considerando todas as fases acho que o meu nível foi muito bom. Ainda preciso marcar gols, mas eu estou muito feliz com meu desempenho; Eu sei o que eu posso contribuir e vou mostrar isso", disse.

11:45 Mesut Özil está animado com a campanha da Alemanha na Copa do Mundo 2014. O jogador destacou que sua equipe se preparou para enfrentar o calor no Brasil durante a competição: "Sabíamos antes da Copa do Mundo que as condições na América do Sul são diferentes, mas nos preparamos para controlar a partida contra Gana no segundo tempo", afirmou sobre o último jogo, que terminou empatado em 2 a 2.

11:40 Quando indagado sobre o poder ofensivo alemão, Muller diz que nunca está satisfeito: "Seis gols em dois jogos não é ruim. Podíamos ter marcado mais contra Gana e também contra Portugal. Nós ainda queremos sempre mais e mais", ressaltou.

11:35 O jogador do Bayern de Munique elogiou a liderança do treinador alemão Joachim Löw: "Joachim Löw deixou sua marca nesta equipe. A coisa mais importante é caminharmos passo a passo, uma partida de cada vez", disse Muller, que não soube definir exatamente qual o seu próprio estilo de jogo. "É difícil comparar estilo meu estilo de jogo com os outros", opinou.

11:30 Para o atacante Thomas Muller, vice-artilheiro da Copa do Mundo com três gols, a Alemanha tem totais condições para reencontrar imediatamente o caminho das vitórias. "Queremos terminar em primeiro lugar do grupo. Eu não tenho problema algum de forma física", declarou Muller, que machucou o rosto no último lance do jogo contra Gana, após se chocar com a zaga ganesa e abrir o supercílio direito.

11:25 A Alemanha fez mais um treino leve e descontraído antes de enfrentar os Estados Unidos. No início, os alemães fizeram uma atividade recreativa usando uma bola oval, bem mais familiar aos adversários. A equipe foi dividida em dois times para um "rachão" de rúgbi, no qual a bola era arremessada com as mãos, e os gols eram feitos em duas minitraves de cada lado. O zagueiro Jérôme Boateng e o volante Sami Khedira, que deixaram o jogo contra Gana lesionados, participaram normalmente da atividade e não têm mais qualquer problema.

11:20 Mesmo assim, a equipe deve fazer um jogo duro e, com Klinsmann no banco, tem mais uma arma para anular as táticas alemãs com um ex-treinador de lá no comando e até o empate em um jogo morno não seria uma má ideia para o Estados Unidos.

11:15 Jozy Altidore, que saiu machucado na primeira partida, continua sendo desfalque, mas poderá jogar as oitavas, o que dá um ânimo maior para o jogo decisivo. Com um time bem estruturado, Cameron foi o único que destoou contra os lusos, falhando feio no primeiro gol de Nani e mostrando insegurança na defesa.

11:50 Apesar disso, a vaga nas oitavas está muito bem encaminhada devido ao saldo de gols. Contra a Alemanha, a equipe espera fazer um jogo duro, buscando a vitória, como prometeu Jurgen Klinsmann, e também brecar o ímpeto ofensivo do adversário, que pode aflorar e complicar em uma possível disputa no saldo de gols.

11:10 O Estados Unidos não é conhecido pelo futebol, mas a seleção vem mostrando uma grande melhora nas últimas participações em Copa e, em 2010, já chegou as oitavas, perdendo para Gana. Desta vez no Brasil, os americanos conseguiram vencer os africanos na revanche e tiveram a classificação nas mãos contra Portugal, mas deixaram escapar no final.

11:05 Porém, para ter uma classificação tranquila, a Alemanha precisará corrigir os problemas defensivos no lado esquerdo. O único lateral-esquerdo é Durm, ainda jovem para assumir a titularidade e Howedes vem sendo escalado por ali, improvisado. Mustafi também entrou, mas não foi capaz de melhor a posição. Apesar disso, se o ataque voltar a funcionar, a equipe pode ter sucesso e garantir a primeira posição.

11:35 E quem garantiu a igualdade na última partida foi Miroslav Klose. O atacante marcou seu 15º gol em Copas e empatou com Ronaldo na artilharia máxima de todos os Mundiais. E o jogador, que é banco do time de Löw, prometeu quebrar esse recorde já na partida contra os Estados Unidos.

11:00 Com um futebol envolvente, os alemães não quiseram saber de Portugal e venceram por 4 a 0 a primeira partida, começando com pé direito. Porém, na segunda partida, algumas falhas defensivas foram vistas, principalmente na lateral esquerda, e Gana arrancou um empate por 2 a 2 que atrasou a classificação dos europeus.

10:55 Dentro de campo, a Alemanha naturalmente seria a favorita por seu nível de qualidade maior, mas as atuações anteriores na Copa não deixam tão certa essa vitória. Porém, mesmo em caso de um vencedor, são grandes as chances de termos as duas seleções na próxima fase.

10:50 E o técnico pode falar muito bem pelos dois lados. Klinsmann foi um ídolo como jogador e, em 2006, treinou a seleção da Alemanha na Copa disputada em casa. Porém, já nessa época, ele morava nos Estados Unidos, e o caminho para se tornar técnico do US Team não foi tão surpreendente. Outra coincidência é a de que Joachim Löw, hoje comandante dos alemães, foi seu assistente, e os dois são grandes amigos.

10:45 No outro lado, Portugal e Gana jogarão tentando manter acesa a esperança de classificação, mas um simples empate deixariam Alemanha e Estados Unidos classificados. Apesar disso, Jurgen Klinsmann, treinador alemão da equipe americana, descartou qualquer chance de um jogo morno para classificar as duas equipes.

10:40 Isso porque as duas seleções lideram o grupo, com quatro pontos conquistados em dois jogos. Os americanos venceram Gana, na estreia, por 2 a 1, e depois seguraram o mesmo resultado contra Portugal até os 50 minutos da segunda etapa, quando Varela empatou e evitou a classificação antecipada. Já a Alemanha estreou goleando Portugal por 4 a 0 e deixou a impressão que iria passear na primeira fase, mas encontrou uma Gana aguerrida e parou no 2 a 2, embolando a chave.

10:35 Se o Grupo D era considerado o mais forte antes da Copa do Mundo, o Grupo G provou durante a competição que é o mais equilibrado. E daqui a pouco, na última rodada, a partida entre Alemanha e Estados Unidos, às 13h, na Arena Pernambuco, decidirá o rumo das quatros seleções.

10:30 Muito bom dia, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão da Copa do Mundo 2014! Estados Unidos x Alemanha se enfrentam daqui a pouco, às 13h00, na Arena Pernambuco, em Recife, Pernambuco e você acompanha todos os lances aqui, conosco!