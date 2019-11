Com gol de Müller, Alemanha vence EUA e ambas seleções se classificam para as oitavas

Nesta quinta-feira (26), Alemanha e Estados Unidos se enfrentaram na Arena Pernambuco, em Recife, pela terceira rodada da Copa do Mundo. Foi uma partida pouco movimentada, mas a seleção alemã conseguiu vencer por 1 a 0 e se classificou para as oitavas de finais como líder do grupo. Mesmo com a derrota, a seleção americana também se classificou.

Depois de duas rodadas, Estados Unidos e Alemanha chegaram para o confronto com pontuações iguais na classificação e ambas as seleções liderando o grupo G com quatro pontos. A seleção europeia venceu Portugal por 4 a 0 e empatou com Gana em 2 a 2. Já os americanos, venceram Gana por 2 a 1 e empataram com Portugal por 2 a 2.

No último confronto entre Alemanha e Estados Unidos, os americanos venceram po 4 a 3, em amistoso realizado em junho de 2013, em Washington. A última vitória alemã aconteceu somente em 2006, pouco antes da Copa do Mundo, em amistoso realizado na cidade de Dortmund, quando Klose e Ballack comandaram a goleada por 4 a 1.

Nas escalações para o jogo desta quinta-feira (26), as seleções vieram com alterações. Nos Estados Unidos, Jürgen Klinsmann colocou no time o zagueiro Omar Gonzalez e o meia Brad Davis nas vagas de Geoff Cameron e Bedoya para fortalecer o meio-campo. Na Alemanha, Joachim Löw optou pelas entradas de Schweinsteiger e Podolski nos lugares de Khedira e Götze.

Debaixo de muita chuva, equipes criam pouco no primeiro tempo

Com o campo muito molhado, devido à forte chuva em Recife, a partida começou com a Alemanha valorizando a posse da bola e a seleção americana bem postada no campo de defesa. Aos poucos, o lado direito do ataque alemão começou a ser bem explorado e as jogadas começaram a surgir, com Boateng sempre aparecendo bem no apoio.

Aos 22 minutos, quem quase abriu o placar foi o Estados Unidos. Bradley achou Zusi na esquerda, o meia ajeitou pro meio e chutou forte, mas a bola saiu por cima do gol, com muito perigo. Sem conseguir furar o forte bloqueio americano, a Alemanha tocava a bola em seu meio-campo, mas finalizava pouco. Aos 34, Özil recebeu de Müller, passou pelo marcador, mas finalizou em cima de Howard.

As equipes se movimentaram bem, mas poucas oportunidades de gol foram criadas. O contra-ataque americano raramente funcionou e a Alemanha, apesar de ter tido mais posse de bola, finalizou pouco a gol e priorizou muito o toque de bola. Improvisado na lateral-esquerda, o zagueiro Höwedes não fez uma boa partida na etapa inicial.

Müller marca o gol da Alemanha e EUA também se classificam

Na volta do intervalo, Joachim Löw colocou Klose na vaga de Podolski e a Alemanha ganhou uma boa presença de área. Até que aos nove minutos, o gol saiu. Após cobrança de escanteio, Mertesacker cabeceou, Howard fez grande defesa mas, no rebote, Müller finalizou bonito e mandou no canto esquerdo, abrindo o placar. 1 a 0.

Precisando ao menos do empate, Klinsmann fez alterações no meio-campo e os Estados Unidos passaram a avançar um pouco mais. Muito isolado na frente, Dempsey não conseguia incomodar a forte defesa alemã. O ritmo do jogo caiu bastante depois que a Alemanha conseguiu a vantagem e as oportunidades de gol foram ficando mais escassas.

Já nos acréscimos, os Estados Unidos conseguiram levar perigo em duas chances. Aos 47, contra-ataque rápido puxado por Johnson, que rolou para Bedoya chutar, mas Lahm evitou o gol com um carrinho espetacular.

Pouco depois, bola cruzada pra área e Dempsey cabeceou por cima do gol. Foi a última chance do jogo, que terminou com vitória da Alemanha, mas com ambas as seleções conseguindo se classificar.