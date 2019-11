Fique de olho: Charles Aránguiz, volante do Chile

Destaque do Chile, Charles Aránguiz, de 25 anos, iniciou sua carreira atuando pelo Cobreloa, em 2005. O jogador permaneceu durante três temporadas na equipe chilena, onde disputou 97 partidas e marcou 11 gols. As boas atuações pelo Cobreloa despertaram o interesse do Colo-Colo, onde atuou de 2009 até 2010, apesar das poucas oportunidades, conquistou o Campeonato Chileno da temporada e acabou sendo negociado com o Quilmes, da Argentina, onde não teve boas atuações e disputou apenas e m 14 jogos.

Após fracas atuações pelo futebol argentino, o volante acabou retornando ao futebol chileno para atuar pela Universidad de Chile, onde ganhou destaque e logo foi negociado com a Udinese, da Itália. Entretanto, não foi aproveitado pela equipe italiana e foi emprestado diversas vezes para equipe chilena, onde conquistou a Copa Sul-Americana de 2011, dois Campeonatos Chilenos e se tornou ídolo, herdando até o apelido de ''Príncipe Charles''.

Pela seleção chilena, Arangúiz foi convocado pela primeira vez em 2009. Entretanto, só voltou a brilhar pela 'La Roja' em 2014, quando foi convocado pelo técnico Jorge Sampaoli, que treinou o jogador pela Universidad de Chile, para a disputar a sua primeira Copa do Mundo. O jogador fez sua estreia na vitória diante da Austrália, mas só se destacou mesmo no triunfo contra a atual campeã Espanha, onde marcou um gol e deu uma assistência.

Tendo como principais características a boa qualidade no passe e na marcação, Aránguiz tem como grande referência nos gramados o experiente volante italiano Andrea Pirlo, de 34 anos. Para o chileno, jogar no alto nível mesmo tendo uma idade avançada é um exemplo a ser seguido.

Pelas oitavas-de-final, assim como no último mundial, em 2010, o Chile terá pela frente o Brasil. Naquela ocasião, os canarinhos venceram os chilenos por 3 a 0 e garantiram a classificação para as quartas-de-final. Desta vez, Aranguíz e companhia terão a oportunidade de mudar o roteiro e, quem sabe, seguirem mais a diante na competição.

Ficha técnica Nome Charles Mariano Aránguiz Sandoval Data de nascimento 17 de abril de 1989 Idade 25 anos Altura 1,72m Peso 70kg Clube Internacional Contrato até 30 de junho de 2019

Temporada 2014

No início da temporada, após brilhar pela Universidade de Chile, o chamado ''Príncipe Charles'' foi emprestado junto ao Internacional de Porto Alegre com direito de compra ao final de contrato. O seu passe foi estipulado em 5 milhões de dólares. No dia 18 de fevereiro de 2014, ele marcou seu primeiro gol vestindo a camisa do Internacional na partida contra o Juventude pelo Campeonato Gaúcho, em cobrança de falta com perfeição.

Tempos depois, Aránguiz marcou duas vezes na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro e foi fundamental para que a equipe colocarada avançasse para a semifinal do Campeonato Gaúcho. Sendo assim, o chileno do Inter vinha tendo ótimas apresentações e sendo fortemente elogiado pela torcida e também pelo técnico Abel Braga, que o apelidou de ''Fantástico''.

Sendo um dos principais jogadores da seleção chilena, Aránguiz foi comprado em definitivo pelo Internacional poucos dias antes do volante disputar a Copa do Mundo de 2014. Com ajuda do investidor, Delcir Sonda, Aránguiz foi adquirido por R$ 12 milhões, tendo contrato ampliado até junho de 2019. Em 16 jogos pelo Inter, o volante marcou seis gols e deu oito assistências, números que o ajudaram a ser escolhido o craque do Gauchão de 2014.

Números pelo Internacional em 2014 Competição Partidas Gols CA CV Minutos jogados Campeonato Gaúcho 9 3 1 0 810 Copa do Brasil 3 1 0 0 270 Campeonato Brasileiro 4 2 3 0 360 Total 16 6 4 0 1440