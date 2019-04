Ravshan Irmatov, do Uzbequistão, apita Holanda e Costa Rica

Ravshan Irmatov, árbitro uzbeque, de 36 anos, apitará Holanda e Costa Rica em jogo válido pelas quartas de final da Copa do Mundo, no próximo sábado (5), às 17h00, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Ravshan Irmatov é árbitro internacional da FIFA desde 2003. Entre as competições mais importantes em que atuou, estão a Copa do Mundo de Clubes da FIFA em 2008, a Copa do Mundo na África do Sul em 2010 e a Copa das Confederações no Brasil, no ano passado.

A partida entre Holanda e Costa Rica marcará o quarto confronto em que Ravshan comandará nessa edição. O árbitro atuou na primeira fase nas partidas entre Suiça e Equador, Croácia e México e Estados Unidos e Alemanha.

Em todas as vezes que trabalhou nesse mundial, chamou atenção apenas no confronto entre croatas e mexicanos, quando deixou de marcar uma penalidade a favor do time do México. Entretanto, a equipe não foi tão prejudicada, pois conseguiu vencer mesmo sem a marcação do pênalti.

O uzbeque é um velho conhecido da seleção da Holanda. Foi ele quem apitou a semifinal dos holandeses, há quatro anos na África do Sul, contra o Uruguai. O retrospecto é favorável aos Laranjas, já que aquele confronto terminou em 3 a 2 e os garantiu na final do torneio.

Na outra partida do dia, entre Argentina e Bélgica, a arbitragem ficará por conta do italiano Nicola Rizzoli. O vencedor dessa partida, enfrentará o ganhador de Holanda e Costa Rica na semifinal.