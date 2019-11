Após chegada de Uçan, Roma espera por Ashley Cole

O lateral Ashley Cole, que recentemente se desligou do Chelsea, é esperado na Itália nesta segunda-feira (7) para assinar o contrato com a Roma. O inglês deve chegar à capital italiana para fazer uma sessão de exames e assinar o seu contrato de dois anos com o clube.

Segundo a imprensa italiana, também haverá uma opção para um terceino ano por € 3 milhões por temporada. Caso confirme a contratação, Ashley se tornará o primeiro inglês a vestir a camisa giallorossa. O jogador de 33 anos começou a carreira no Arsenal, mas jogou desde 2006 pelo Chelsea, onde teve os principais momentos de sua carreira. Com o início de uma reformulação no elenco blue, Ashley deixou Londres ao fim da última temporada.

Enquanto espera por Cole, a Roma garantiu novo reforço para a temporada que se aproxima. O meio-campista Salih Uçan chegou na capital neste domingo (6), com seu agente Omer Ozun, e já foi presenteado por torcedores com um cachoecol do novo clube -- tradição entre os italianos.

O talentoso turco de 20 anos passará por exames nesta segunda, e irá colocar a sua assinatura no contrato com a Roma. Uçan começou a carreira no Bucaspor, e estava atuando no Fenerbahce.