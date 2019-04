Aston Villa acerta com Richardson, ex-Fulham

O Aston Villa anunciou mais um reforço para a temporada 2014-15. O meia/lateral esquerdo Kieran Richardson, de 29 anos, deixou o Fulham após duas temporadas para se transferir ao time de Birmingham. Seu contrato com os Villains vai até 2016.

"O time do Villa tem definitivamente um dos melhores campos de treinamento que eu já estive. Villa Park em si sempre foi meu estádio favorito de todos os estádios em que eu joguei na Premier League. Ele tem uma atmosfera, os fãs são magníficos e eu estou realmente ansioso para jogar aqui. Eu sei que eu vou amá-lo", disse Richardson em sua apresentação.

O canhoto foi criado na base do West Ham, mas seu primeiro time foi o Manchester United, onde atuou entre 2002 e 2007, até se transferir para o Sunderland. Nos Black Cats foram cinco anos, com 134 jogos e 14 gols. Em 2012, acertou com o Fulham, onde jogou as duas últimas temporadas, somando 45 jogos e cinco gols.

Richardson é o terceiro reforço do time de Paul Lambert para a temporada 2014-15. Antes dele, Phillip Senderos, zagueiro suíço e Joe Cole, meia inglês, já tinham sido confirmados no Villa Park. O Villa estreia na Premier League no dia 16 de agosto, no Britannia Stadium, contra o Stoke City.