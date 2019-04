Robben admite que ainda não está pronto para voltar a jogar

Arjen Robben disse nesta sexta-feira (15) que não está totalmente em forma para a estreia do Bayern de Munique na atual temporada da Bundesliga 2014/15. O craque holandês teve um grande destaque na Copa do Mundo no Brasil, terminando como um dos melhores atletas da competição sediada no Brasil.

A Holanda de Robben chegou até as semifinais quando foi eliminado pela Argentina nos pênaltis. Depois de ficar fora do confronto contra o Borussia Dortmund, pela DFL-Supercup, o atleta explica que precisa de um pouco mais de tempo para trabalhar sua forma física e estar 100% fisicamente.

"É o que nós concordamos, pois o jogo veio cedo demais para mim. Eu preciso treinar duro por alguns dias e recuperar o meu ritmo. Ainda estou muito na pré-temporada. Minha vontade é de voltar logo. Estou pronto para o recomeço", disse ao oficial do clube.

O camisa 11 do time bávaro ainda comentou que o período de férias passou bem rápido. Afinal, os jogadores que participaram do Mundial tiveram menos tempo para e descansar e, consequentemente, aprimorar a forma.



"Obviamente as três semanas [de férias] passaram em um flash e tenho certeza que mais alguns dias nos teria feito muito bem. Mas isso não foi possível e temos a primeira rodada da DFB Cup no domingo", concluiu.