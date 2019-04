De virada, Saint-Étienne vence Reims e mantém 100% de aproveitamento na Ligue 1

Neste domingo (17), o Saint-Étienne recebeu o Stade de Reims no Stade Geoffroy-Guichard e venceu por 3 a 1, de virada. O zagueiro Perrin, contra a própria meta, abriu o placar para os visitantes, mas os donos da casa obtiveram a virada graças aos gols dos meia-atacantes Gradel e Monnet-Paquet e do atacante Erding.

Com a vitória conquistada no primeiro jogo em seus domínios, os Verts mantiveram o 100% de aproveitamento na Ligue 1 - na primeira rodada, venceram o Guingamp fora de casa por 2 a 0 - e chegaram à liderança do certame com seis pontos. Apenas o Bordeaux, que enfrenta o Monaco na tarde deste domingo, pode alcançá-lo. Já o Reims, que na primeira rodada empatou com o PSG, atual bicampeão da competição, caiu para a 16ª posição, permanecendo com um ponto.

Na próxima quinta-feira (21), o Sainté visita o Karabükspor, da Turquia, no jogo de ida dos playoffs da Uefa Europa League. Pelo campeonato nacional, a equipe recebe o Rennes no próximo domingo (24). Um dia antes, o Reims enfrenta o recém-promovido Caen no Auguste Delaune II.

Dentro de campo, os comandados de Christophe Galtier dominavam as ações, mas paravam na forte marcação imposta pelos adversários e nas boas defesas do goleiro Agassa. Aos 27 minutos, o atacante Moukandjo fez bela jogada individual e a bola desviou em Perrin, enganando o arqueiro Ruffier. Na primeira boa oportunidade criada pelos rouges et blancs, o placar foi inaugurado.

Se estava difícil vencer a defesa oponente com a bola rolando, a situação começou a mudar na bola parada: aos 15 minutos da segunda etapa, o marfinense Gradel acertou uma bela cobrança de falta e marcou um golaço, empatando o jogo para os anfitriões. Dez minutos depois, o turco Erding achou Monnet-Paquet e, de cabeça, o francês colocou os Stéphanois à frente.

Sem esboçar reação alguma, o time treinado por Jean-Luc Vasseur ainda viu Erding "matar" o jogo para o ASSE aos 36, fechando a conta em 3 a 1 e garantindo a festa dos adeptos locais.