CAF sorteia grupos da Copa Africana de Nações de 2015

Nesta quarta-feira (3), foi realizado em Malabo, capital da Guiné Equatorial, o sorteio dos grupos da Copa Africana de Nações de 2015. A competição tem o pontapé inicial marcado para o dia 17 de janeiro, e a grande final está agendada para 8 de fevereiro. Anteriormente consolidada no Marrocos, a CAN 2015 será acolhida pela Guiné Equatorial, que sediou o torneio juntamente com o Gabão em 2012. Os marroquinos desistiram de receber a competição devido ao surto de ebola que assola alguns países da África, e a Confederação Africana de Futebol (CAF) os excluiu da copa.

O país-sede do certame é o cabeça-de-chave do Grupo A, que também conta com Burkina Faso, Gabão e Congo. No Grupo B estão Zâmbia, Tunísia, Cabo Verde e República Democrática do Congo. Das seleções destas chaves, apenas Zâmbia, Tunísia e RD Congo já foram campeãs do continente - todas com um título cada. A seleção de Burkina Faso é a atual vice-campeã, tendo sido derrotada pela Nigéria na última decisão. Nas Eliminatórias, os nigerianos não conquistaram a vaga para a Copa Africana - o atual campeão não obtém classificação automática para a edição seguinte.

O Grupo C, considerado o "Grupo da Morte" do torneio continental, tem as presenças de Gana, Argélia, África do Sul e Senegal. Todas elas têm participações recentes em Copas do Mundo - Gana jogou em 2006, 2010 e 2014; a Argélia participou em 2010 e 2014; a África do Sul sediou em 2010 e esteve presente em 2002; o Senegal figurou em 2002 -, e as três primeiras somam seis taças da CAN - os ganenses já foram campeões quatro vezes, enquanto argelinos e sul-africanos compartilham uma conquista; os senegaleses têm um vice-campeonato.

Por fim, Costa do Marfim, Mali, Camarões e Guiné constroem o Grupo D. Os selecionados em questão já foram finalistas da CAN: os camaroneses venceram quatro das seis finais disputadas, os marfinenses ganharam uma de três decisões, e malinenses e guineenses foram derrotados na única oportunidade de serem campeões.

As cidades-sede da Copa Africana de Nações de 2015 são Bata, Ebebiyin, Mongomo e Malabo. Tais localidades receberão embates da fase de grupos. No mata-mata, Ebebiyin e Mongomo terão direito a um jogo das quartas de final. Malabo sediará uma partida das quartas, uma semifinal e a decisão do torceiro lugar. Caberá a Bata abrigar um duelo das quartas, uma semifinal e a decisão.

Em relação aos procedimentos os quais serão feitos para combater o temido vírus do ebola, as autoridades da Guiné Equatorial confirmaram a contratação de 50 médicos cubanos. Os profissionais atuarão no país até a metade do mês de fevereiro.