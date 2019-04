Dortmund supera Hoffenheim e deixa a zona de rebaixamento da Bundesliga

Sem muito brilho, mas com os três pontos após o apito final. No Westfalenstadion, o Borussia Dortmund recebeu o Hoffenheim e venceu por 1 a 0, deixando a lanterna e também a zona de rebaixamento da Bundesliga, ocupando momentaneamente a 14ª colocação. O gol salvador do BVB foi marcado por Gündogan, ainda na etapa inicial.

De volta ao time titular e atuando como armador, Gündogan marcou seu gol aos 17 minutos do primeiro tempo. Após dividida, Aubameyang partiu pela direita e cruzou na área; o goleiro Baumann saiu mal do gol e a bola sobrou limpa para Gündogan mergulhar e, de peixinho, marcar o único gol do jogo.

Na etapa final o Dortmund ainda teve dois gols anulados, uma bola na trave e uma série de outras oportunidades para ampliar a vantagem e assegurar a vitória com maior tranquilidade, mas não conseguiu. Com Firmino em campo, o Hoffenheim pouco criou e não levou perigo a meta do Dortmund, que contou com o australiano Langerak - por opção de Klopp, o tetracampeão Weidenfeller ficou no banco de reservas.

Com o triunfo, o Dortmund soma agora apenas 14 pontos, ultrapassando Hamburgo, Stuttgart, Freiburg e Werder Bremen e ocupando a 14ª posição. O Hoffenheim, por sua vez, permanece em sétimo lugar com 20 pontos e perde uma grande chance de colar na parte de cima da tabela.

O próximo compromisso do BVB é contra o Anderlecht, também em casa, pela Uefa Champions League. Na próxima rodada, o Dortmund visita o Hertha em Berlim, enquanto o Hoffe recebe o Eintracht Frankfurt.