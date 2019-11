Raio-x Porto: sob novo comando na temporada, jovem elenco vem atraindo atenções na Europa

Após um amargo ano de 2014, com duas eliminações a nível continental - caiu na Champions League ainda na fase de grupos, sem vencer um jogo sequer em casa, e foi eliminado pelo Sevilla nas quartas de final da Europa League -, vexames diante do rival Benfica nas semifinais da Taça de Portugal e da Taça da Liga, e um insosso terceiro lugar na Primeira Liga, o FC Porto se reformulou para a temporada atual e vem colhendo frutos. Chegou às quartas de final da Uefa Champions League pela primeira vez desde a temporada 2008/2009, quando foi despachado pelo Manchester United, e vem brigando ponto a ponto com o Benfica pelo título do campeonato nacional.

Passadas 27 rodadas, os portistas somam 65 pontos, três a menos que o Benfica, atual campeão do certame. No dia 26 deste mês, pela 30ª jornada, os eternos rivais disputam a "final antecipada" do torneio no Estádio da Luz. Considerando que o também arquirrival Sporting, terceiro colocado, acumula 57 pontos e está bem distante dos Azuis e Brancos, o time da Cidade do Porto só depende de si para confirmar vaga na fase de grupos da próxima UCL.

Depois do fracasso de Paulo Fonseca, contratado após guiar o surpreendente Paços Ferreira ao terceiro lugar na temporada 2012/2013, à frente do FCP, os Dragões chamaram Luís Castro, técnico do time B, para comandar a equipe principal pelo restante de 2013/2014. Ao fim da fatídica temporada, os portistas depositaram sua confiança em Julen Lopetegui, técnico das categorias de base da seleção da Espanha. Conhecido como um mini Guardiola", o espanhol vem fazendo um trabalho consistente no clube português.

Junto com Lopetegui, vieram os jovens Óliver Torres (19 anos), meia emprestado pelo Atlético de Madrid, Bruno Martins Indi (22), defensor que foi titular da Holanda na última Copa do Mundo e acabou sendo vendido pelo Feyenoord, Casemiro (22), meia brasileiro emprestado pelo Real Madrid, e Yacine Brahimi (24), meia-atacante que foi vendido pelo Granada e se destacou pela Argélia no último Mundial. Os atacantes Cristian Tello (22), espanhol emprestado pelo Barcelona, e Vincent Aboubakar (22), camaronês vendido pelo Lorient, foram outras novidades. Acostumado a trabalhar com jovens jogadores, o treinador espanhol procura explorar o potencial das peças que tem em mãos. Julen também tem mostrado alto temperamento, tendo em vista as inúmeras alfinetadas trocadas com o técnico Jorge Jesus, do Benfica; fruto da rivalidade e da briga pelo título máximo do futebol luso entre os clubes.

Entre os veteranos destacam-se os ídolos Hélton (36) e Ricardo Quaresma (31), que já não têm os mesmos desempenhos de outros tempos, porém têm muita experiência a repassar aos demais. Juntos, o goleiro brasileiro e o meia português têm 534 jogos a serviço do FC Porto - 317 de Hélton, e 217 de Quaresma. Além deles, os laterais brasileiros Alex Sandro (24) e Danilo (23), o zagueiro Maicon (26) e o atacante Jackson Martínez (28) são os outros nomes com mais de 100 jogos pelos Dragões: 129, 135, 161 e 128 aparições, respectivamente. Hélton, inclusive, perdeu a titularidade para o compatriota Fabiano (27), que já acumula 63 compromissos pelos Dragões.

Logo ao chegar, Lopetegui causou boa impressão entre os jogadores. Alex Sandro disse à imprensa lusitana que o comandante é rígido na tática e nos horários. Danilo afirmou em recente entrevista que deve grande parte de sua "responsabilidade tática" ao Porto. Recentemente, o Real Madrid chegou a um acordo com o jogador e vai desembolsar 31 milhões de euros na transferência. Os grandes artifícios da revelação do América-MG são a velocidade e as roubadas de bola.

As últimas 28 vendas do FC Porto renderam ao clube mais de 600 milhões de euros. Mas se engana quem pensa que a instituição não vive no prejuízo. Com gastos em outras modalidades, como atletismo, basquete, hóquei sobre patins, entre outras, os Azuis e Brancos costumam ficar "no vermelho", e as vendas lucrativas no futebol surgem como armas para tentar reverter a situação. No último balanço, de fevereiro deste ano, o prejuízo ultrapassou os 278 milhões de euros, dos quais quase 100 milhões de euros são provenientes de empréstimos bancários.

Julen Lopetegui é bastante respeitado pelos jogadores. Até o presente momento, coleciona 30 vitórias, nove empates e apenas três derrotas no comando do FCP, o que resulta em um expressivo aproveitamento de 71,43%. São 97 gols marcados e somente 22 sofridos, tendo saldo positivo de 75 gols. No início de seu trabalho, o hispânico chegou a ser criticado por ter optado pela rotatividade do elenco, mas os bons resultados dentro de campo e o maior entrosamento entre os atletas jogaram a desconfiança para longe. "Ele nos ajuda a ter confiança. Foi criticado por causa da rotatividade, mas sabe fazê-la bem. Além disso, alcançou grandes resultados e o seu sucesso não é uma questão de sorte", disse Jackson Martínez, craque e capitão da equipe, à Champions Matchday.

"Lopetegui tem um 'staff' maior comparado com os treinadores anteriores. No que diz respeito à metodologia, cada treinador tem a sua filosofia e diferentes formas de liderar. Ele está comprometido e já mostrou que é capaz de tomar decisões nos momentos mais complicados. Todos sabemos que é difícil ser treinador e que pode falhar em alguns momentos, mas ele tem ajudado a equipe a crescer. Não é fácil ter uma equipe tão jovem a jogar tão bem", completou o colombiano, que procura se recuperar de lesão na virilha para estar apto ao próximo compromisso na Champions, contra o Bayern de Munique. Tello, afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa, é desfalque certo.

Presente na última Copa do Mundo com a Colômbia, o atacante é a esperança de gols dos portistas. Revelado pelo Independiente de Medellín e com passagem pelo clube mexicano Jaguares de Chiapas, Martínez veio ao Porto em 2012, por 11 milhões de dólares, e até o presente momento vem justificando o alto investimento dos Dragões, detendo uma impressionante performance: 50 gols em 63 jogos, tendo sido o artilheiro das duas últimas edições da Primeira Liga.

Por carregar nas costas a fama de goleador, é fácil entender por que o jogador de 28 anos é bastante aclamado pela torcida e apontado como o principal pilar do atual plantel. Na temporada atual, ele é o artilheiro do FCP com 26 gols em 31 jogos - média de 0,8 tentos por partida. Ao todo, são 86 gols em 128 jogos - 0,6 tentos por partida, média que se mantém satisfatória.

O Porto é, em si, uma equipe com pontos positivos em todas as posições. Sua defesa marca forte e sofre poucos gols, e seu setor ofensivo conta com jogadores velozes e habilidosos. O meio-campo dispõe de muita criatividade e deixa os atacantes na cara do gol com certa facilidade. A formação mais explorada é o 4-4-2 - que pode variar para 4-3-3 -, com ataques pelos flancos, e a posse de bola tem papel primordial no esquema. O ponto negativo é o comportamento do time em jogos decisivos ou de maior importância, algo típico de um elenco com média de idade baixa (24,6 anos). Para se ter ideia, a equipe já está eliminada das copas portuguesas. Na Taça de Portugal, sucumbiu diante do rival Sporting por 3 a 1 em pleno Estádio do Dragão, logo na estreia. Na Taça da Liga, liderou sua chave com 10 pontos - três vitórias e um empate em quatro jogos - e foi derrotado pelo Marítimo, de virada, na fase semifinal: 2 a 1 no Estádio dos Barreiros, na Ilha da Madeira.

Na Primeira Liga, o FC Porto tem aproveitamento modesto em clássicos: no primeiro turno, empatou com Boavista (0 a 0) e Sporting (1 a 1), fora de casa, e perdeu para o Benfica (2 a 0), em seus domínios. Só veio a ganhar no segundo turno: 2 a 0 sobre o Boavista, com os dois gols saindo nos últimos 15 minutos de jogo, e 3 a 0 frente ao Sporting, neste que pode ser considerado um dos melhores jogos da Era Lopetegui. Quando teve a oportunidade de diminuir a desvantagem para o Benfica para apenas um ponto e "botar fogo" na briga pelo título português, ficou somente no empate em 1 a 1 com o Nacional no Estádio da Madeira.

Contra o Bayern, um dos franco favoritos ao título da UCL, todo cuidado é pouco. É verdade que os bávaros acumulam tropeços recentes - foram derrotados pelo Borussia Mönchengladbach por 2 a 0 em plena Allianz Arena, pela Bundesliga, e precisaram dos pênaltis para eliminar o Bayer Leverkusen na DFB-Pokal, após empate sem gols por 120 minutos -, mas a missão está longe de ser fácil. Mesmo com seis jogadores machucados no momento, casos de Mehdi Benatia, Bastian Schweinsteiger, Arjen Robben, Franck Ribery, David Alaba e Javi Martínez - destes, somente Schweinsteiger e Ribéry podem voltar contra o Porto -, não há como negar a elevada qualidade técnica dos alvirrubros.

O Porto tentará, ao menos, equilibrar as ações. Acostumados com equilíbrio desde o início da Champions, os portugueses buscam o máximo de preparo para o que promete ser o desafio mais difícil da temporada 2014/2015. Nos playoffs, fizeram jogos duros contra o Lille: venceram por 1 a 0, fora de casa, e 2 a 0, em casa, resultados que colocaram o time na fase de grupos. O sorteio deixou os portistas no Grupo H, juntamente com Shakhtar Donetsk, Athletic Bilbao e BATE Borisov. Vieram quatro vitórias (6 a 0 e 3 a 0 contra o BATE; 2 a 1 e 2 a 0 frente ao Athletic) e dois empates (2 a 2 e 1 a 1 com o Shakhtar). Com 14 pontos, os Azuis e Brancos lideraram a chave com sobras. Nas oitavas, arrancaram um empate diante do Basel na Suíça e, depois, golearam no Estádio do Dragão: 4 a 0.

Entre os remanescentes da UCL, o clube da Cidade do Porto é o único invicto. Na última vez que ultrapassaram as quartas de final do principal torneio interclubes da Europa, foram campeões continentais. Isso se deu em 2004, quando bateram o Monaco na grande final e conquistaram a segunda taça europeia. E foi justamente contra o Bayern que o FCP adquiriu o primeiro título continental, em 1987. Ou seja, motivações para manter a invencibilidade e continuar fazendo história não faltam.