Como Rodríguez virou um dos melhores laterais do mundo no Wolfsburg

Ricardo Rodríguez. Pai espanhol e mãe chilena, daí o nome peculiar para seu país de origem: Suíça. O lateral-esquedo de apenas 22 anos se transformou em um dos destaques deste surpreendente Wolfsburg nesta temporada. A equipe alemã tem como principal jogador o belga De Bruyne, que é líder de assistências na temporada em toda europa. Mas Rodríguez tem mostrado que é um grande jogador, com um excepcional senso de posicionamento defensivo e eficaz nas subidas ao ataque.

Apesar de apenas esta temporada ter explodido, o suíço já vem desde cedo mostrando bom futebol. Com apenas 17 anos foi titular de sua seleção sub-17, que foi campeã mundial da categoria em 2009. Participou de seis dos sete gols e marcou três gols na campanha.

Começou a carreira no FC Zürich, com apenas 11 anos. Fez sua estreia no profissional em 2010 e arrancou na carreira. Na temporada 2011/12 deixou o clube suíço no meio da temporada, numa transferência no valor de 7,5 milhões de libras. Mas mesmo jogando apenas seis meses foi escolhido o jogador destaque da temporada.

Chegada ao futebol alemão e sucesso na Copa do Mundo 2014

Rodríguez chegou ao Wolfsburg em janeiro de 2012, com um contrato de quatro anos e meio. Rapidamente se firmou em sua posição e terminou a Bundesliga como titular absoluto do técnico Felix Magath. No início da temporada seguinte o técnico alemão foi demitido, e Lorenz-Günther Köstner assumiu o comando interinamente colocando Rodríguez na reserva da equipe. Após algumas semanas, Dieter Hecking assumiu o comando dos lobos e colocou novamente o suíço como titular. Mas nesta altura a temporada já estava perdida para ele, fazendo apenas 27 partidas.

A temporada 2013/14, por sua vez, foi mágica para Ricardo Rodríguez. O lateral participou de todas as partidas da Bundelisga e finalmente marcou pela equipe alemã. Em 9 de novembro de 2013 fez o gol de empate na vitória por dois a um sobre o Borussia Dortmund. Terminou a temporada com cinco gols e nove assistências. Sua equipe ficou a dois pontos da zona de Uefa Champions League, mas os números de Rodríguez o colocaram numa posição de destaque. Foi o defensor com mais assistências em toda europa na temporada. Suas impressionantes exibições durante a temporada incluiu 2,3 ​​passes chave por jogo, o mesmo número de acerto do italiano Andrea Pirlo na Série A, e 2,6 dribles bem sucedidos por jogo, mais do que Cristiano Ronaldo, o Bola de Ouro Fifa.

Com essa grande temporada, Rodríguez foi convocado para Copa do Mundo Fifa 2014. Apesar de a Suíça não ter feito grande campanha, ele fez boas partidas. Na vitória da estreia contra o Equador por 2 a 1, o lateral deu assistência para o gol já no final do jogo. Para muitos comentaristas, Rodríguez foi o melhor da partida. Na partida da eliminação para Argentina, Rodríguez fez uma partida incrível, forte na marcação, impedindo os cruzamentos de Zabaleta e, nas poucas vezes que sua seleção foi ao ataque, trabalhou bem com Shaqiri e quase conseguiram marcar.

Chegando à temporada atual, o Wolfsburg montou uma boa equipe e vem disputando todas as competições que iniciou. No meio de semana passado a equipe do técnico Dieter Hecking garantiu a vaga nas semifinais da Copa da Alemanha. Além disso, é vice-líder da Bundelisga com sete pontos de diferença para o terceiro colocado.

Mas a equipe é sensação mesmo na Europa League. Um dos favoritos para conquistar o título, os lobos já eliminaram Sporting Lisboa e Internazionale na fase de mata-mata. Agora pega o Napoli, valendo vaga para semifinais. E todos esses resultados também passam pelos pés de Rodríguez, que já tem dez gols e três assistências em 30 jogos na temporada.

Com grandes atuações, em janeiro de 2015 ele ganhou um novo contrato até junho de 2019 com a equipe alemã. Rodríguez é jovem e vem mostrando uma experiência impressionante. Cobrador oficial de penais de sua equipe, o lateral pode se destacar ainda mais no cenário mundial.