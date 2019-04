Luis Enrique exalta goleada do Barcelona sobre Getafe, mas garante: "Há espaço para melhorias"

Nesta terça-feira (28), o Barcelona recebeu o Getafe no Camp Nou, pela 34ª rodada da La Liga. Em uma partida dominada pelos donos da casa, a equipe blaugrana goleou por 6 a 0. Com o resultado, o Barça segue na liderança com 84 pontos, cinco a mais que o vice Real Madrid, que ainda joga nesta rodada, contra o Almería.

O técnico Luis Enrique, em coletiva, comentou a partida: "Quando a equipe tem esse nível de eficácia torna muito difícil para qualquer rival. Foi um jogo difícil, mas resolvemos ainda na primeira parte", disse.

Questionado sobre a evolução da equipe, o asturiano foi direto: "Se falamos sobre a parte física, ela pode ser melhorada, assim como na parte tática. Não me lembro de um jogo com tantos gols espetaculares. Fico com essas coisas que levam a isso. Há espaço para melhorias, certamente, mas em matéria de resultados, é complicado", falou.

Perguntado sobre a euforia da torcida, ‘Lucho’ foi cauteloso: “Quem nos garante que manteremos a linha? Este é o futebol. Nós não vamos confiar na euforia e continuaremos pensando que nos resta quatro jogos contra um adversário digno. Não podemos pensar em mais nada a frente. Devemos estar muito confiantes”, disse.

Sobre o apoio que recebeu das arquibancadas, Luis Enrique brincou: “Os que gritam o meu nome? São as 150 pessoas que pago, as de sempre”, finalizou.

O próximo compromisso do Barcelona é contra o Cordoba, no próximo sábado (2), as 11h.