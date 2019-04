Icardi perde pênalti, mas Internazionale bate Lazio de virada

Emoção não faltou na vitória de virada da Internazionale contra a Lazio, por 2 a 1, pela 35ª rodada da Serie A 2014/2015. Antonio Candreva abriu o marcador para os anfitriões, mas Hernanes roubou a cena e fez os dois gols da virada nerazzurri. Porém, a definição da partida se deu nas expulsões do zagueiro, Mauricio e do goleiro, Federico Marchetti, ambos da Lazio.

O que parecia uma partida fácil e o retorno da Lazio para a vice-liderança do campeonato, tornou-se um sufoco e resultou em derrota melancólica. As expulsões definiram o rumo do jogo e acabaram com a oportunidade de chegar a 66 pontos, ultrapassar a Roma e ficar provisoriamente com a vaga direta na Uefa Champions League 2015/2016.

Já a Inter, aproveitou a vantagem numérica para tomar conta da partida. Apesar do nervosismo e do pênalti perdido por Mauro Icardi, os nerazzurris conseguiram chegar a virada aos 83' e alcançaram a provisória sétima posição, com 52 pontos, mantendo vivo o sonho de ir à Uefa Europa League 2015/2016.

Agora na terceira colocação, a Lazio ainda busca ser vice-líder e ficar com a vaga direta na Champions. Para isso, deve buscar o resultado na próxima partida, contra a Sampdoria, no próximo sábado (16), as 15h45 , no Stadio Comunale Luigis Ferraris. A Inter enfrenta a campeã, Juventus, também no sábado (16), as 13h, no Giuseppe Meazza.

Lazio começa bem, mas expulsão muda a partida

Onze contra 11, a Inter não teve chances. Os anfitriões dominaram a partida desde o início e já mostraram que a superioridade técnica surtiria efeito logo aos 7': Felipe Anderson recebeu pela esquerda, invadiu a área e ajeitou para a chegada de Candreva, que finalizou de primeira, abrindo o placar para a Lazio.

Os comandados do técnico Stefano Pioli continuaram melhores que os nerazzurris após o gol, mas aos 23' pagaram caro por não terem ampliado o marcador. Foi quando Rodrigo Palacio recebeu lançamento nas costas da defesa, de frente para o gol e foi derrubado fora da área por Mauricio, que foi expulso direto.

A sorte parecia mesmo ter mudado de lado, pois na cobrança da infração, Hernanes finalizou de esquerda, no canto do goleiro, Marchetti, e empatou a partida para a Inter. Com um a menos e a vantagem no marcador perdida, a Lazio assistia o domínio da partida passar para as mãos nerazzurris.

Mas a Inter não soube aproveitar a chance e parou no próprio nervosismo. A única finalização além do gol de empate foi em nova cobrança de falta, aos 43', quando a jogada ensaiada resultou em chute de Fredy Guarin e bela defesa de Marchetti. A Lazio segurou o empate até o intervalo.

Nova expulsão e Hernanes decide a partida

A substituição do técnico, Roberto Mancini, que trocou Guarin por Lukas Podolski, não mudou a postura da nervosa Inter. Buscando a virada, os nerazzurris mantiveram a bola na intermediária, mas não criaram chances claras de gol. O primeiro ataque da segunda etapa foi da Lazio, aos 58': Klose recebeu dentro da área e finalizou de bico. O goleiro Samir Handanovic saiu do gol e interceptou o chute, salvando a Inter.

Dois minutos depois, o árbitro Davide Massa, se tornou o protagonista: Icardi invadiu a área, driblou Marchetti e desabou, Massa assinalou o pênalti e expulsou o goleiro da Lazio. Mas isso não ajudou a Inter a virar o placar. O goleiro Berisha, que acabara de entrar no lugar de Miroslav Klose, acertou o canto da cobrança de Icardi e defendeu o pênalti do argentino.

A perda da penalidade foi a deixa para aumentar o nervosismo da Inter, que continuou sem levar perigo ao gol da Lazio até os 82', quando Mateo Kovacic passou para Juan cruzar e Podolski carimbar a defesa rival. No rebote, Yuto Nagatomo foi flagrado em posição de impedimento.

A Lazio conquistava um heróico empate, mas aguentar 30 minutos com dois a menos era demais. Aos 83', Kovacic chutou para frente e achou Rodrigo Palacio, que deixou a bola passar para Hernanes. O brasileiro arrancou e finalizou de esquerda, virando a partida e garantindo a vitória, para alívio da torcida.