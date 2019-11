Real Madrid recebe Juventus na busca por vaga na final da Uefa Champions League

Nesta quarta-feira (12), Real Madrid e Juventus duelam pelo jogo de volta das semifinais da Uefa Champions League, em jogo que será realizado no estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, às 15h45. Os merengues buscam reverter a vantagem de 2 a 1 dos italianos, que querem, pelo menos, um empate para confirmar a vaga na final da UCL pela primeira vez desde a temporada 2002-03.

A empate diante do Valencia no último final de semana, que praticamente "eliminou" os merengues da briga pelo título da La Liga, já é passado. Mesmo não vivendo um bom momento, o Real Madrid terá o apoio da torcida em busca de reverter a vantagem da Juventus nesta quarta. Um simples 1 a 0 classifica os merengues para a segunda final seguida.

Também vindo de empate no final de semana para o Cagliari, em casa, a atual tetracampeã italiana vai em busca de retornar a uma final de Uefa Champions League após 12 anos. Um simples dá a vaga para a Vecchia Signora, mas a tarefa será árdua, já que enfrentará um dos ataques mais poderosos do mundo, além de jogar fora de casa.

Com Benzema de volta, Real Madrid vai praticamente completo

Como já dito, o Real Madrid não vive um momento muito agradável na temporada, já que praticamente deu adeus às chances de título na La Liga, além de chegar com déficit para a partida desta quarta. Mesmo assim, Carlo Ancelotti, técnico merengue, disse que, mesmo sabendo da dificuldade do confronto, seus comandados darão o melhor e jogarão com intensidade desde o primeiro minuto.

"É complicado, mas vamos dar o nosso melhor. Temos de ser pacientes, evitar problemas e jogar com mais intensidade do que no primeira jogo. Sabemos o que vamos encontrar: A Juventus tem uma identidade própria e isso não se vai alterar amanhã.", afirmou.

Sobre a volta de Karim Benzema, Ancelotti disse que ele deixa a equipe melhor e mais versátil, mas não confirmou a vaga no time titular. Além disso, falou de Sergio Ramos, que pode jogar no meio, caso o francês não saia jogando: "Benzema está totalmente recuperado e pode jogar de início. Ele torna a equipe melhor, mas não joga há um mês e isso leva-me a ponderar a sua utilização como titular. Sergio Ramos pode voltar a jogar no meio-campo, é uma possibilidade."

Como já dito, Karim Benzema retorna, pelo menos, ao banco merengue para a partida. Além dele, Toni Kroos, que saiu contundido contra o Valencia no último sábado, está apto para sair jogando. De desfalque, apenas Luka Modric, Alváro Medran e Sami Khedira não vão para a partida, todos contundidos.

Com retorno de Pogba, Juventus vai em busca da classificação

Desde 2003 a Juventus não sabe o que é disputar uma final de Uefa Champions League. Essa é a grande chance dos italianos em anos. Já campeão italiano, a Vecchia Signora, do técnico Massimilliano Allegri, busca, pelo menos, um empate nesta quarta. Sobre como atuar, Allegri disse que seu time não mudará a forma de defender, além de achar que um empate sem gols é bem difícil.

"Não vamos mudar a nossa forma de defender. Vai ser um jogo interessante. Em termos táticos não podemos alterar muitas coisas em relação à primeira partida. Temos de estar ao mesmo nível, para jogar com serenidade. Isso é fundamental para jogar bem. Conseguir empatar em zero a zero será quase impossível. Quando se disputa este tipo de jogos não podemos pensar apenas em defender. Temos de ser muito melhores na posse de bola."

Quem retornou no final de semana foi o volante Paul Pogba, que não atuou no jogo de ida. Sobre a volta do francês e fase de Carlos Tevez, Allegri disse: "Pogba está bem e provavelmente vai jogar de início. É um jogador importante e pode mostrar todo o seu valor e maturidade. Carlos Tévez é um jogador incrível. Tem jogado muito bem nesta temporada e marcou gols muito importantes na Uefa Champions League."

Assim como os merengues, os italianos não tem tantos desfalques importantes para a partida. Kwadwo Asamoah, Martin Cáceres, Luca Marrone e Rômulo estão contundidos e não atuam.