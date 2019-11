Gijón bate Bétis e aproveita tropeço do Girona para retornar à La Liga após duas temporadas

Neste domingo (7) foi conhecido a segunda equipe classificada para a disputa da La Liga na próxima temporada. Trata-se do Real Sporting de Gijon, que não teve pena do campeão, e também classificado, Real Bétis e venceu por 3 a 0, com gols de Guerrero, Jony e Isma. A modesta equipe de Asturias retorna ao primeiro escalão do futebol espanhol após duas temporadas ausente.

A vaga para a primeira divisão, de forma direta, era bem difícil para a equipe de Gijon, já que precisava vencer e torcer por um tropeço do Girona, que jogava em casa diante do CD Lugo, e deu tudo certo.

Os comandados de Abelardo Fernandez, sabendo que precisavam da vitória, e que duelavam com uma equipe que já estava praticamente de "férias", foram para cima logo nos primeiros minutos, buscando o gol com muita vontade. Aos 24 minutos, Guerrero abriu o placar para a equipe de Gijon, resultado que iam classificando a equipe.

Mas aos 44 minutos, na partida entre Girona e CD Lugo, Sandaza abriu o placar para os donos da casa, que iam "roubando" a vaga do Gijon com a vitória. Tentando esquecer o outro jogo, o Sporting Gijon queria, pelo menos, segurar a vitória. Aos 15 minutos da segunda etapa, Jony marcou o segundo do Gijon, deixando as coisas mais tranquilas. Depois, aos 23, Isma praticamente confirmou a vitória. Agora era apenas esperar o resultado da partida do Girona.

Em Girona, a partida parecia se encaminhar para uma vitória dos donos da casa, mas aos 46 minutos da segunda etapa, Pablo Caballero fez o gol de empate para o Lugo. Minutos depois, Lejeune marcou, mas estava impedido, segundo o bandeira, que após marcar o impedimento, foi atingido por um objeto jogado das arquibancadas, e aí começou uma verdadeira confusão.

Muitos torcedores invadiram o campo para protestar contra a decisão, fazendo com que a partida fosse paralizada. Mas após o incidente, ambos os times voltaram a campo para jogar os 40 segundos restantes do confronto. O resultado não se modificou e o Girona vai disputar a fase de Playoffs junto de Las Palmas, Zaragoza e Valladolid para decidir o último classificado para a La Liga 2015-16. O Sporting Gijon, por outro lado, garantiu a vaga na primeira divisão, juntamente do próprio Real Bétis.

Por outro lado, quatro times confirmaram sua "vaga" na Segunda Divisão B, a terceira divisão do futebol espanhol: Racing Santander, Recreativo Huelva, CE Sabadell e Barcelona B.

Datas dos confrontos do Playoffs de acesso

Valladolid x Las Palmas: Ida - 10/06 (15h) | Volta - 13/06 (15h)

Zaragoza x Girona: Ida - 11/06 (15h) | Volta - 14/06 (12h)

Esses serão os confrontos das semifinais dos Playoffs. Os jogos de ida e volta da final acontecerão, respectivamente, no dias 17 e 21 de junho. O horário ainda será definido pela LFP.