Destaque na última temporada, volante André Gomes tem passe comprado pelo Valencia

André Gomes agora é do Valencia. O Benfica vendeu o jovem atleta português por 15 milhões de euros ao clube espanhol. A informação foi divulgada nessa sexta-feira (12) por meio de uma nota do clube português enviada à Comissão de Mercado de Valores Imobiliários (CMVI). Em uma futura venda, o Benfica possui direito de 25% do valor da transferência.

O meio-campista de 21 anos foi peça fundamental na campanha do Valencia na temporada passada, atuando em 37 jogos oficiais. O contrato tem duração de cinco anos. Sendo assim, André pertence ao clube até 30 de junho de 2020. O ex-jogador do Benfica estava na condição de emprestado aos valencianos desde 31 de janeiro de 2014.

“Estou muito feliz por pertencer completamente à família Valencia CF. Eu estive sempre calmo sobre as coisas, porque o que eu queria era continuar aqui e é o que o clube queria também. Eu só posso agradecer aos torcedores e meus companheiros por me fazerem tão feliz. Agora espero retribuir a confiança depositada em mim, jogando um bom futebol e conseguindo bons resultados”, disse o jogador em entrevista ao site de seu novo clube.

Veja na íntegra o comunicado do Benfica enviado à CMVM: “A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que chegou a acordo com a Valencia CF SAD para a alienação dos direitos federativos do atleta André Filipe Tavares Gomes pelo montante de € 15.000.000 (quinze milhões de euros)".

"Mais se informa que a Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD terá ainda direito a receber 25% do valor da mais-valia obtida numa futura transferência do referido atleta. Na sequência da alienação da totalidade dos direitos económicos do identificado atleta a 31 de Janeiro de 2014 à Sociedade Meriton Capital Limited, a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD informa que a totalidade do valor obtido nesta alienação será, assim, transferido a favor dessa sociedade.”