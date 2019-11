A temporada de Parejo: o grande líder do Valencia

O dono do meio campo valencianista, além de grande maestro da equipe, é o capitão e líder da equipe. Dani Parejo não se destacou apenas nessa temporada pelo Valencia, mas sem dúvidas, foi a temporada em que o jogador teve mais destaque pelo clube, até pela responsabilidade de vestir a camisa 10 e usar a braçadeira de capitão da equipe. Parejo é mais um jogador do Valencia que teve passagem pelo Real Madrid antes de ir brilhar no clube ché.

Parejo não chegou a atuar pela equipe principal de Madrid, porém, atuou poucos jogos pelo time B. Saiu para jogar no QPR onde também teve poucas chances e acabou voltando para a espanha para atuar no Getafe, lugar onde finalmente pôde atuar e se destacar o suficiente para assinar com o Valencia em 2011. Logo em sua chegada, Parejo já era visto com bons olhos porém tinha pouco espaço no meio-campo da equipe visto que Canales e Banega eram os principais jogadores do meio da equipe. Canales por conta de contusões mal teve uma sequência, porém, Banega era o grande homem de destaque da equipe.

Com a queda de rendimento do argentino e consequentemente a saída, Parejo teve finalmente a sequência que necessitava para mostrar toda seu potêncial no clube. Parejo sempre se destacou, mesmo quando ainda era reserva, pela forma que dita o ritmo do jogo, além da habilidade e lances de bolas paradas. E nessa temporada, não foi diferente. Parejo se mostrou digno de ser o líder da equipe, sendo o grande jogador do meio de campo, fazendo gols decisivos e chegando aos 12 gols no campeonato, perdendo apenas para James Rodriguez, que marcou 13, como meio-campista com mais gols na competição.

No começo da temporada, com a saída de Ricardo Costa da equipe, o Valencia necessitava de um novo capitão na equipe, um novo lider para uma nova equipe que iria montar agora sob os olhos do magnata Peter Lim, novo dono do clube. O elenco atual do Valencia é o mais novo, em termos de idade, com média de 24 anos. E então que Nuno Espirito Santo, assim que chegou ao clube, decidiu dar a braçadeira de capitão para Parejo.

Aos 26 anos, Parejo assumiu a liderança da equipe, até por ser um dos jogadores com mais tempo no clube, além de dos mais importantes para o esquema atual da equipe. Parejo já havia se destacado temporada, como titular absoluto, passada quando Pizzi era o treinador do time, ainda mais após o treinador barrar Banega e afirmar que não iria utilizar o jogador. Parejo então assumiu a titularidade e não saiu mais da equipe. Nessa temporada, além da braçadeira de capitão, Parejo assumiu a camisa 10 do clube, que antes pertencia ao argentino Banega.

Com a chegada de Nuno na equipe, um novo esquema foi armado e o técnico português deu mais liberdade para Parejo. Fazendo com que o jogador pudesse chegar a melhor fase de sua carreira. Além de dono das bolas paradas, dono do meio de campo, capitão da equipe, Parejo foi também o artilheiro da equipe na Liga BBVA. Dos 12 gols que marcou, muitos foram decisivos para a equipe.

O principal destaque, talvez tenha sido na partida contra o Sevilla, rival direto pela vaga na Champions League, que foi disputada no Mestalla, onde Parejo marcou 2 gols na partida na vitória do time da casa por 3-1. Parejo pode ser considerado o termômetro da atual equipe do Valencia. É muito visível a melhora de rendimento da equipe quando o jogador está em campo.

A pior fase do Valencia na temporada passou muito pela contusão do jogador que ficou fora de algumas partidas, o que demonstrou abertamente a falta que faz a equipe. Parejo retornou a equipe após pouco mais de um mês fora da equipe no dérbi contra o Levante, fora de casa. Parejo começou o jogo no banco, o Levante vencia por 1-0 quando o jogador entrou, deu outro ritmo ao Valencia e inclusive marcou o gol de empate.

Porém, a equipe acabou derrotada na partida. Mas ainda assim, com a volta de Parejo a equipe, o Valencia voltou a demonstrar um melhor futebol e ficou mais forte na briga pela quarta colocação. Sendo um verdadeiro lider em campo, Parejo assumiu as responsabilidades e foi o grande dono da equipe na temporada.

As atuações do jogador, já na temporada passada, haviam chamado a atenção de clubes de fora, sendo o Liverpool o mais interessado no jogador. Porém, o negócio não ocorreu. No meio da temporada, Parejo concedeu entrevista e afirmou que estava muito feliz no Mestalla, afirmando que em sua nova posição, e graças ao técnico Nuno, ele tinha mais liberdade para chegar a frente e se sentia mais à vontade dessa forma e que gostaria de permanecer mais tempo no clube, diferente de em outras temporadas onde afirmou que não estava tão feliz no clube.

Parejo é uma das prioridades do clube atualmente, a renovação do jogador é peça chave para o futuro da equipe, e parece estar em no caminho certo, ao que tudo indica, Parejo está caminhando a estrada para se tornar um grande ídolo do clube ché.