Porto bate recorde e fecha com Giannelli Imbula por 20 milhões de euros

Na manhã da última quarta (1), o Futebol Clube do Porto anunciou a contratação do meio-campista Giannelli Imbula, jogador que defendia as cores do Olympique de Marseille. O atleta de 22 anos assinou contrato de cinco anos, que o mantém no clube português até o fim da temporada 2019/2020.

No comunicado do clube enviado à Comissão do Mercado de Valores Imobiliários foi anunciado que o Porto pagou 20 milhões de euros ao Marseille, sendo que o valor envolvido na negociação torna a transferência de Imbula a mais cara de toda a história do futebol de Portugal. Antes de Imbula, foi o próprio Porto que bateu o recorde ao pagar 19 milhões de euros para contratar o brasileiro Hulk em 2008.

Imbula foi revelado pelo Guingamp e estreou como profissional em 2009. Após passar quatro anos no clube da região da Bretanha, o Marseille pagou cerca de sete milhões de euros para contar com o jogador em 2013. Na última temporada, sob o comando de Marcelo Bielsa, o jovem de 22 anos realizou 37 jogos na Ligue 1, atingindo a marca de dois gols e duas assistências.

"Imbula tem atributos criativos que seriam desaproveitados se ele jogasse mais recuado no campo. Ele pode fazer tudo que um meia de contenção deve fazer, mas existem mais coisas que ele pode fazer e que um meia de contenção não sabe fazer. Se jogasse mais recuado, deixaria de trazer coisas que são muito úteis para a equipe", disse Bielsa em setembro de 2014 quando foi questionado sobre o posicionamento do jogador dentro da tática utilizada. Já o site oficial do FCP destacou Imbula como um jogador que possui "técnica de condução de bola, passada larga, força atlética em aceleração, visão de jogo, técnica e capacidade de remate".

Ao ser apresentado oficialmente, o novo contratado dos azuis e brancos deu a sua primeira entrevista para o canal oficial do clube e se declarou contente por ter assinado pelo Porto.