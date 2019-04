Douglas Costa é oficializado como novo reforço do Bayern

Nessa quarta-feira (01), o Bayern assinou com o atacante brasileiro Douglas Costa de 24 anos e 1,72 m.

O time bávaro pagou 30 milhões de euros (R$ 103,5 milhões) ao Shakhtar por um contrato por cinco temporadas e o brasileiro vestirá a camisa número 11.

O interesse do Bayern no atacante nasceu algum tempo atrás e o que mais chamou atenção foram as qualidades físicas do atleta e o clube espera que o jogador dê um salto em seu desenvolvimento ao integrar o grupo bávaro.

O diretor de futebol Matias Sammer declarou que “Douglas Costa vai ser bom para a nossa equipe. Ele tem grandes habilidades técnicas, um poderoso pé esquerdo, tem grande mobilidade e é muito rápido, qualidades que o atacante demonstrou na fase eliminatória da Liga dos Campeões contra o Bayern". Já Douglas Costa declarou na sua primeira entrevista que se mostra orgulhoso de se transferir para o Bayern: "Estou muito feliz por estar aqui e ser capaz de vestir a camisa. Estou muito bem o ambiente fará com que a adaptação seja muito fácil para mim. Está tudo perfeito."

Douglas Costa que foi revelado pelo Grêmio, na sua passagem pelo Shakhtar marcou 38 gols em 203 jogos e conquistou 12 títulos pelo clube (Liga em 2010/11/12/13/14, Copa da Ucrânia em 2011/12/13 e a Supercopa da Ucrânia em 2010/12/13/14), além de ajudar a equipe ucraniana a alcançar as quartas de final da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2010/2011.

Com essa transferência, o Bayern passa a contar com quatro brasileiros no seu elenco: Rafinha, Dante, Thiago Alcântara e Douglas Costa. O jogador se integrará ao grupo a partir do dia 11 de julho devido ao descanso dado pelo treinador Pep Guardiola por causa da participação do brasileiro na Copa América em que ele marcou um gol contra a Venezuela.