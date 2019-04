Shakhtar vence Fenerbahçe com autoridade e avança aos playoffs da Champions League

Nesta quarta-feira (5), o Shakhtar Donetsk não tomou conhecimento do Fenerbahçe na Arena Lviv. Pelo jogo de volta da terceira fase preliminar da Uefa Champions League 2015/2016, os Mineiros venceram os Canários por 3 a 0, com gols do atacante ucraniano Aleksandr Gladkiy, do lateral-direito croata Darijo Srna e do meia brasileiro Alex Teixeira. O resultado - igual ao placar agregado, tendo em vista que a ida, jogada em Istambul, terminou empatada em 0 a 0 - classificou a equipe ucraniana para os playoffs da competição continental.

Os mandantes ficaram em vantagem aos 25 minutos da primeira etapa, quando Srna cruzou pela direita e Gladkiy, dentro da área, balançou as redes e levou a torcida local à loucura. A vitória ficou mais próxima aos 20 minutos do segundo tempo, momento em que o autor da assistência para o primeiro gol dos comandados de Mircea Lucescu converteu pênalti cometido pelo goleiro Demirel.

O gol que liquidou a fatura veio dos pés do ex-vascaíno Alex Teixeira. Ele superou a defesa oponente na velocidade e fez 3 a 0, placar que confirmou a soberania da equipe de Donetsk em uma eliminatória que prometia equilíbrio.

Além de Alex Teixeira, outros seis brasileiros participaram do duelo: o volante Fred (ex-Internacional), o meia Marlos (ex-Coritiba e São Paulo) e o atacante Taison (ex-Internacional), do Shakhtar, além do volante Souza (ex-Vasco, Grêmio e São Paulo), do meia Diego (ex-Santos) e do atacante Fernandão (ex-Paysandu, Guarani, Atlético-PR e Bahia), do Fenerbahçe. Os meias Bernard (ex-Atlético-MG) e Dentinho (ex-Corinthians), dos anfitriões, e o goleiro Fabiano (ex-Santo André e América-RN), dos visitantes, ficaram no banco de reservas.

Após gastar aproximadamente R$ 110 milhões em contratações - vieram nomes como o defensor dinamarquês Simon Kjær, o meia português Nani e o atacante holandês Robin Van Persie; os brasileiros Fabiano e Souza também estavam no "pacote" -, o escrete treinado pelo português Vítor Pereira terá de se contentar com a fase classificatória da Uefa Europa League. Ucranianos e turcos conhecerão seus adversários em sorteio a ser realizado na próxima sexta-feira (7), na Suíça.

Confira outros resultados dos jogos de volta da terceira fase eliminatória da Uefa Champions League 2015/2016:

Terça-feira, 04/08

APOEL (Chipre) 0 x 1 Mydtjylland (Dinamarca) - placar agregado: 2 x 2; APOEL classificado pela regra do gol fora de casa

Molde (Noruega) 3 x 3 Dínamo Zagreb (Croácia) - placar agregado: 4 x 4; Dínamo Zagreb classificado pela regra do gol fora de casa

Ajax (Holanda) 2 x 3 Rapid Viena (Áustria) - placar agregado: 4 x 5

Monaco (França) 4 x 0 Young Boys (Suíça) - placar agregado: 7 x 1

Quarta-feira, 05/08

FC Astana (Cazaquistão) 4 x 3 HJK (Finlândia) - placar agregado: 4 x 3

Qarabag (Azerbaijão) 0 x 0 Celtic (Escócia) - placar agregado: 0 x 1

Sparta Praga (República Tcheca) 2 x 3 CSKA Moscou (Rússia) - placar agregado: 4 x 5

BATE Borisov (Bielorrússia) 1 x 0 Videoton (Hungria) - placar agregado: 2 x 1

Basel (Suíça) 1 x 0 Lech Poznan (Polônia) - placar agregado: 4 x 1

Club Brugge (Bélgica) 3 x 0 Panathinaikos (Grécia) - placar agregado: 4 x 2

Partizán Belgrado (Sérvia) 4 x 2 Steaua Bucareste (Romênia) - placar agregado: 5 x 3

Malmö (Suécia) 3 x 0 Red Bull Salzburg (Áustria) - placar agregado: 3 x 2

Skënderbeu Korçë (Albânia) 2 x 0 Milsami Orhei (Moldávia) - placar agregado: 4 x 0

Viktoria Plzen (República Tcheca) 0 x 2 Maccabi Tel Aviv (Israel) - placar agregado: 2 x 3

Potes do sorteio dos playoffs da Uefa Champions League 2015/2016:

Rota dos Campeões

Pote 1: Basel (Suíça), Celtic (Escócia), APOEL (Chipre), BATE Borisov (Bielorrússia) e Dínamo Zagreb (Croácia).

Pote 2: Maccabi Tel Aviv (Israel), Partizán Belgrado (Sérvia), Malmö (Suécia), Skënderbeu Korçë (Albânia) e FC Astana (Cazaquistão).

Rota da Liga

Pote 1: Manchester United (Inglaterra), Valencia (Espanha), Bayer Leverkusen (Alemanha), Sporting (Portugal) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia)

Pote 2: CSKA Moscou (Rússia), Lazio (Itália), Club Brugge (Bélgica), Monaco (França) e Rapid Viena (Áustria)