Dupla Luiz Adriano e Bacca resolve e Milan bate Empoli na Serie A

A dupla Luiz Adriano e Carlos Bacca deu os primeiros três pontos ao Milan na Serie A. Neste sábado (29), a dupla marcou os gols da vitória sobre o Empoli, por 2 a 1, no San Siro, em Milão, pela segunda rodada do Campeonato Italiano. O brasileiro forneceu o passe para o colombiano marcar o primeiro do Diavolo na partida. Na segunda etapa, o camisa 9 fez um belo gol de cabeça para decretar o triunfo dos rossoneri. Saponara foi o autor do tento do Empoli.

Com o resultado, o Milan subiu para a décima colocação, mas deve cair algumas posições neste domingo (30) no decorrer da rodada. Já o Empoli é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas pode terminar a rodada na 19ª colocação caso o Carpi vença a Internazionale no domingo.

Devido aos amistosos determinados pela Fifa no próximo fim de semana, a Serie A retorna nos dias 12 e 13 de setembro. O Milan terá um importante duelo contra a arquirrival Internazionale, no próximo domingo (13), enquanto o Empoli encara o Napoli, no Carlo Castellani, também no domingo. Ambos os jogos serão válidos pela terceira rodada do Campeonato Italiano.

Bacca marca, mas Empoli quase surpreende

Antes de o jogo iniciar já havia certa expectativa sobre como seria o desempenho do Milan em campo. Após a derrota na primeira rodada diante da Fiorentina, o treinador Sinisa Mihajlovic deixou o time teoricamente mais ofensivo: sacou Honda, que não estava convencendo, e colocou o jovem espanhol Suso para armar a equipe. Além disso, preteriu Bonaventura para escalar Nocerino, volante mais marcador, na trinca de volantes.

Quando a bola rolou, houve poucas chances para ambos os lados e os goleiros não precisaram sujar o uniforme. Porém, aos 16 minutos, a dupla de ataque milanista funcionou e os rossoneri conseguiram superar a boa marcação dos azzurri. Luiz Adriano lançou Bacca, o colombiano venceu os dois defensores na velocidade, passou pelo goleiro Skorupski e mandou para o gol.

Mas a torcida rossonera não pôde comemorar o gol do camisa 70 – o primeiro dele no San Siro – por muito tempo. Três minutos após o tento do Milan, o atacante Maccarone tocou de calcanhar para Saponara, que invadiu a área e finalizou de esquerda para empatar o jogo. Vale lembrar que o meia é ex-jogador do Milan, clube onde não se firmou e acabou retornando ao Empoli.

Depois dos gols, o Milan caiu de produção, tinha dificuldades para criar oportunidades e viu o Empoli assustar a meta de Diego López. Próximo ao fim da primeira etapa, inclusive, Pucciarelli quase marcou em uma finalização na entrada da área; a bola passou rente à trave esquerda do goleiro.

Luiz Adriano garante a vitória para o Milan

O Milan voltou para o segundo tempo com uma alteração no meio-campo: Kucka, contratado na sexta-feira (28), entrou no lugar de Nocerino. A principio, não mudou muita coisa, pois o Empoli manteve o ritmo da primeira etapa e continuou oferecendo perigo. Aos 47 minutos, o meio-campista Zielinski avançou pelo meio e finalizou forte, obrigando Diego López fazer boa defesa.

Suso atuando como trequartista estava com dificuldades em fazer a transição do meio com o ataque, e Mihajlovic logo o sacou para colocar Bonaventura, que vinha sendo titular nos últimos jogos.

O meia italiano não mudou rapidamente a atuação do time em campo, mas foi fundamental aos 68 minutos: cobrou escanteio na cabeça de Luiz Adriano, que testou firme para recolocar o Diavolo na frente. Este foi o segundo gol do atacante brasileiro com a camisa do Milan. Ele já havia marcado na vitória contra o Perugia, pela Copa da Itália, no mesmo San Siro.