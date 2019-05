Marseille garante empate no fim contra Toulouse em partida com três expulsões

Na tarde desta quarta (23), em confronto válido pela 7ª rodada da Ligue 1, Toulouse e Olympique de Marseille não passaram do empate em 1 a 1 no Stadium Municipal. Martin Braithwaite abriu o placar aos 22 da segunda etapa e Michy Batshuayi salvou o OM da derrota empatando aos 45 minutos, num jogo que teve três jogadores expulsos, sendo um pelo lado do Marseille e dois pelo TFC.

O resultado deixou o Olympique de Marseille na 11ª colocação com oito pontos conquistados em sete rodadas disputadas até então. O Toulouse está com sete pontos e três posições abaixo do Marseille na tabela.

Os lances chave da partida surgiram apenas no segundo tempo, após uma primeira etapa com pouca ação relevante, e o Toulouse inaugurou o placar aos 22 minutos em um lance de bola parada. Adrien Regattin cobrou a falta e após a bola ficar presa dentro da área, o próprio Regattin aproveitou a sobra, finalizou rasteiro para o gol e o dinamarquês Braithwaite desviou a trajetória da bola, impossibilitando qualquer defesa de Steve Mandanda.

Após o gol, Míchel resolveu mexer em sua equipe e aos 32 minutos colocou Benjamin Mendy em campo. 30 segundos foram suficientes para o lateral esquerdo que tinha acabado de entrar ser expulso, após segurar a camisa de Jean-Daniel Akpa-Akpro, meia que progredia de forma livre em direção ao gol de Mandanda.



O Toulouse ainda teve duas boas oportunidades de ampliar o placar até François Moubandjé ser expulso ao receber seu segundo cartão amarelo já aos 39 minutos. A equipe da casa ficou em desvantagem numérica minutos depois, com o zagueiro Steeve Yago sendo expulsado de forma direta após cometer falta dura em Georges-Kévin Nkoudou.

Mesmo colocando mais um defensor, o TFC não foi capaz de impedir o empate e Batshuayi marcou o gol da igualdade aos 45 minutos, quando girou sobre a marcação de Uros Spajic já dentro da área e chutou cruzado para vencer o goleiro Mauro Goicoechea e garantir um ponto para o OM.

As duas equipes voltam a jogar no final de semana. O Toulouse irá até a Córsega visitar o Bastia no sábado às 15h. Já o Marseille joga um dia depois no Vélodrome, recebendo o recém-promovido Angers às 9h da manhã.