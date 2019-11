Resultado Uruguai x Colômbia  nas Eliminatórias (3-0)

22:15 Encerramos aqui a transmissão da vitória do Uruguai por 3 a 0 diante da Colômbia. Um boa noite a todos, um forte abraçõ e até a próxima.

Comemoração uruguaia no terceiro gol (Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol)

22:04 Mesmo sob muita desconfiança, o ataque da seleção celeste funcionou. Diego Rolán deixou o dele, além de de uma bela atuação, e Abel Harnández também marcou mesmo com poucos minutos em campo.

Rolán faz provacação na hora do gol (Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol)

45+3' Fim de papo no Estádio Centenário. Equipe da casa vence por 3 a 0 e se isola na liderança da competição. Grande vitória do Uruguai sobre a Colômbia.

45+2 Quadrado expulso de campo após cotovelada dura em Rolán. Meia está fora da partida contra o Chile, na próxima rodada.

45+1 Uruguai, com o resultado vai se isolando na liderança das Eliminatórias Sul-americanas. Com seis pontos ganhos e um gol a mais de saldo que o Equador, vice-líder.

43' BELO CHUTE PARA O GOOOOOOOL DO URUGUAI! Mesmo sem ângulo, Abel Hernádez acerta um lindo arremate, vence Ospina e sacramenta a vitória dos anfitriões.

41' Equipe da casa se mantém com superioridade e tem tudo para chegar à vitória.

35' NA TRANQUILIDADE! Equipe da casa tenta explorar jogadas palas abas do gramado, mas Ospina fica com a bola com segurança.

31' Uruguai tem domínio tranquilo da partida até aqui. Equipe da Colômbia parece um pouco nervosa.

29' NA RAÇA! Carlos Sánchez tenta aproveita o rebote, mas a defesa uruguaia faz o corte no limite.

26' Entra Falcão Gárcia! Atacante colombiano toma a vaga do lateral Arias. José Pekerman coloca sua equipe para o ataque.

26' Mais uma mudança de Oscar Tabárez! Carlos Sanchéz sai para a entrada Abel Hernández. Equipe celeste passa a ter mais presença no ataque.

23' SAI COM BOLA E TUDO! Bacca tenta investida pela lateral, mas mas perde o controle e se perde com a bola.

20' ERRA O ALVO! Álvaro Pereira cabeceia com perigo, mas a bola saiu à esquerda da meta guardada por Ospina.

Jogo pegado na capital do Uruguai (Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol)

16' MAIS UM AMARELO! Castillo faz falta em Lodeiro e recebe o cartão de advertência, logo em sua primeira falta no confronto.

15' ISOLA DIEGO ROLÁN! Atacante uruguaio tenta um voleio, pega muito mal na bola e manda a longa da meta guardada pelo goleiro Ospina.

13' Duas substituição de uma vez na seleção colombiana. Saem: Téo Gutiérrez e Guarín, para as entradas de Torres e Castillo.

12' Falta dura de Corujo em Quadrado. Jogador uruguaio recebe o cartão amarelo pela infração.

10' NO TRAVESSÃO! Após jogada ensaiada, Arias cabceia firme e carimba o travessão de Muslera, na maior chance da Colômbia no jogo até aqui.,

9' Cheiro de confusão! Godín faz falta em Quadrado e os dois se estranham no gramado.

7' Sánchez recebe na direita e na hora em que armava o passe para Rolán, Fabra aparece para fazer o desarme.

6' TA LÁ DENTRO! Rolán recebe grande assistência, encobre Ospina e marca um lindo gol no Estádio Centenário. Delírio da celeste em Montevidéu.

3' Goleiro colombiano se recupera e o jogo é retomado.

1' Após dividia com atacante Rolán, Ospina cai no gramado, sente dores e precisa ser atendido pelo Departamento Médico dos uruguaios.

0' Rola a bola para a etapa final! Heber Roberto Lopes dá o apito inicial do segundo tempo no Estádio Centenário.

21:04 Há 50 anos o Uruguai não inicia as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo com duas vitórias seguidas. Caso confirme a vitória parcial diante da Colômbia, a Celeste coloca esse jejum no túmulo.

21:00 Posse de bola: Uruguai 43% / Colômbia 57%.

20:57 Continuem ligados! Logo mais teremos todas as emoções do segundo tempo deste tradicional duelo da Amércia do Sul.

20:52 Mesmo com os desfalques de Arévalos, Suárez e Cavani, Uruguai faz um bom jogo, mais imponente que o adversário, que não se encontrou em campo.

45+2 Apita Heberto Roberto Lopes! Fim de papo na primeira etapa. Com gol do capitão Gódin, equipe celeste vai levando a melhor e conseguindo mais três pontos.

45' Encaqixa Muslera! Cardona cobra falta de longe, a bola desvia em Sánchez, mas o goleiro uruguaio faz defesa tranquila e mantém o resultado.

43' QUASE O SEGUNDO! Lodeiro cruza na área, a defesa colombiana não consegue desviar, e Ospina se antecipa. No rebote, Rolán tem a chance mas não aproveita.

42' Boa chance para os visitantes! Fabra coloca a bola na área, Bacca cabeceia para trás, mas Teo Gutiérrez não consegue o domínio da bola.

40' Uruguai se fecha ainda mais e reforça a marcação no setor esquerdo, onde a Colômbia atua mais.

37' POR POUCO! Novamente em bola aérea, o Uruguai chega com perigo. Rolán cabeceio sem marcação, mas mandou à direita da meta colombiana.

34' GOOOOOOL DO URUGUAI! Após cobrança de esquinado, Godín cabeceia forte, sem chances para Ospina e abre o placar em Montevidéu. Foi o segundo gol do capitão nas eliminatórias, se tornando um dos artilheiros da competição.

33' Salva Zapata! Maxi Pereira bate cruzado e o zagueiro colombiano surge para fazer o corte e mandar para escanteio.

31' Álvaro Pereira arranca pela esquerda, passa para Rolán, que tenta passar por dois marcadores, mas perde a bola.

29' PASSA PERTO! Godín aproveita jogada aéra, cabeceia para o gol e assusta Ospina. Bola saiu à direita da meta colombiano.

27' Para o lance o bandeira! Quadrado recebe lindo passe, mas assistente assinala impedimento.

25' Perdeu o embalo! Maxi Pereira tenta investida pela ala direita, mas acaba saindo com a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a Colômbia.

23' Murillo tenta sair jogando, mas Stuani faz a falta por trás. É a oitava falta da partida em Montevidéu.

Foto e arte: Divulgação/Conmebol

20' Com a entrada de Lodeiro, Maxi Pereira faz a função de lateral-direito, e Álvaro Pereira fica na lateral esquerda, como havia atuado na partida de estréia da celeste.

19' POR POUCO! Após cruzamento de Maxi Pereira, Stuani leva a melhor entre os zagueiros e testa para o gol, forçando Ospina a fazer difícil defesa.

18' Primeira mudança na equipe celeste. Lodeiro entra na vaga de Cáceres, lesionado. Atleta uruguaio levou a pior após dividida com Quadrado.

16' SENTIU A FISGADA! Cáceres sente dores no tornozela e terá de ser substituído. Perde um titular e jogador importante o treinador Oscar Tabarez.

13' Uruguai se fecha e dá espaço para a Colômbia avançar e tenta roubar a bola para sair no contragolpe. Suárez e Cavani, certamente, fazem muita falta.

10' Sánchez cobra o escanteio e Rolán tenta de calcanhar no ar, mas fura a bola e fica com vergonha de sí próprio.

6' Falta dura da Colômbia em Sanchéz. Boa chance para os donos da casa.

5' Jogo bastante disputados nestes primeiros minutos de jogo no mítico Estádio Centenário.

3' ISOLA GUARÍN! Meio campista fica com a sobra e bate de primeira, mas o errou o alvo por muito e a bola saiu por cima da meta de Muslera.

1' Colômbia tenta a resposta em jogadas aéreas, mas a defesa dos anfritrões fica com a bola.

0' Jogo começa quente! Jogador do selecionado uruguaio tenta o chute de longa distância e força o goleiro Ospina a trabalhar já com menos de um minuto de jogo.

0' Rola a bola em Montevidéu para o embate entre Uruguai e Colômbia. É o único confronto desta rodada que reúne duas equipes que vêm de vitória.

20:00 Tudo pronto para o confronto entre uruguaios e colombianos. Vai rolar a bola na capital do Uruguai para um jogo que promete ter muitas emoções.

Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol

19:56 Torcida celesta vai chegando em peso ao Estádio Centenário. Problema de um bom público em Montevidéu para o duelo entre Uruguai e Colômbia.

19:54 Fim de jogo em Quito! Equador bate a Bolívia por 2 a 0 e assume a liderança provisória da competição. Bolaños e Caicedo marcaram os gols do triunfo equatoriano.

19:50 Na sua opinião quem perde mais com os desfalques: O Uruguai, que não terá Suárez e Cavani, ou a Colômbia, que não poderá com o craque James Rodríguez? Responda dos comentários abaixo.

19:47 Em Quito, o Equador abre o placar com Miller Bolaños e vai se isolando na liderança das Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo da Rússia, com seis pontos e 100% de aproveitamento.

19:45 Continuam conectados, leitores que navegam na VAVEL BRASIL! Em poucos minutos, teremos todas as emoções de Uruguai e Colômbia.

Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol

19:40 Selecionado colombiano também vai fazendo seus aquecimentos nos minutos que antecedem o jogo. Falta pouco para a bola rolar no Estádio Centenário.

19:34 Lembrando que a arbitragem fica por conta de Heber Roberto Lopes, bastante conhecida do torcedor brasileiro. Ele será auxiliado por Kleber Gil e Bruno Boschilla.

Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol

19:30 Equipe da casa vai fazendo o aquecimento no gramado. Em poucos instantes teremos bola rolando em Montevidéu.

19:25 Selecionado da Colômbia também escalado. Os comandados de José Pekerman vão a campo com: Ospina, Arías, Zapata, Murillo e Frank Fabra; Carlos Sánchez, Guarín, Cuadrado e Cardona; Téo Gutiérrez e Carlos Bacca.

18:14 Uruguai escalado para a partida. Equipe celeste está definida com: Muslera, Maxi Pereira, José Giménez, Godín e Cáceres; Corujo, Carlos Sánchez, Álvaro González e Álvaro Pereira; Rolán e Stuani.

18:08 Em instantes teremos as escalações de ambos os times para o duelo desta noite em Montevidéu. Expectativa de jogo bastante equilibrado.

19:00 Continuem ligados na nossa transmissão, leitores. Em menos de uma hora teremos bola rolando no Estádio Centenário para Uruguai e Colômbia, partida válida pela 2ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018.

18:55 No primeiro jogo desta noite, Equador e Bolívia vão empatando sem gols em Quito. Partida está no intervalo. Equatorianos vão assumindo a liderança provisória da competição.

Foto: Divulgação/Conmebol

18:47 "Nossa seleção sempre se caracterizou pelo bom controle de bola. A ideia é a posse de bola e logo gerar muito jogo", destaca o meio-campista colombiano.

18:45 O meio campista Quadrado, afirmou que o treinador da Colômbia não deve fazer muitas mudanças no estilo de jogar da equipe. O atleta também destacou a importância da posse de bola para ambos os times.

Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol

18:40 Torcida celeste já se faz presente em bom número no Estádio Centenário e deve ser peça fundamental para o sucesso uruguaio no jogo.

Foto: Divulgação/Conmebol

18:35 "Não vão mudar estilos porque, embora possa mudar o aspecto individual de algum jogador, as ideias dos treinadores e a forma de competir permanecem, nós sabemos o que precisamos e que o Uruguai mantém-lo também", destaca Pekerman.

18:35 treinador colombiano José Pekerman acredita que os desfalques não irão atrapalhar as ambições de ambas as equipes na partida desta noite.

Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol

18:30 Há poucos minutos, o time da casa chegou ao Estádio Centenário e teve uma grande receptação da fanática torcida uruguaia, que deve estar presente em bom número.

"James machucou o joelho, mas sem consequências graves. Estamos avaliando, mas aparentemente não terá problemas para o futuro", destaca a comissão técnica em comunidade oficial.

James Rodríguez, que não entra em campo nesta terça-feira (13), não deve demorar muito para retornar aos gramados. Segundo o Departamento Médico da Seleção Colombiana, a lesão não é grave.

Já a seleção celeste tem sérios desfalques para o confronto. Além de Suárez e Cavani, Arévalos Rios é outro que não entra em campo na partida ante os colombianos no Estádio Nacional de Montevidéu.

Foto: Amin Mohammad Jamali/Getty Images

O jogo tem um gosto de vingaça para a seleção celeste. Na última Copa do Mundo, os colombianos eliminaram os uruguaios nas oitavas de finais, quando James Rodríguez marcou o gol que se tornaria o mais belo daquele mundial e sacramentou a vitória da Colômbia por 2 a 0.

"Essa vitória (contra o Peru) vai nos fortalecer e vamos nos preparar bem para trazer um bom resultado contra a seleção do Uruguai”, afirmou o treinador José Pekerman.

Ja a seleção da Colômbia vai manter a base que derrotou o Peru. Se recuperando de uma virose, Macnelly Torres, pode ser a grande novidade na meia cancha. Se isso se confirmar, Edwin Cardona, titular contra os peruanos, ficará no banco.

Preservado na altitude de La Paz, o lateral direito Maxi Pereira reaparece na vaga do meia Cristian Rodríguez, vetado por conta de uma contratura muscular na coxa direita. Isso porque Martín Cáceres, que jogou de maneira improvisada na direita, vai para a lateral esquerda e Alvaro Pereira, que estava no setor esquerdo em La Paz, retorna ao meio. No ataque, Diego Rolan ganha o posto de Abel Hernández.

"Realmente, estes dois são jogadores que fazem falta em qualquer equipe do futebol mundial. Mesmo assim, temos que focar no jogo e conseguir os três pontos diante do nosso torcedor", enfatiza Tabarez; que ainda demonstra respeito ao adversário: "Vamos enfrentar um dos grandes times da atualidade na América do Sul, que nos tirou da última Copa e que tem uma base muito forte. Precisamos fazer uma grande partida se quisermos ganhar."

Oscar Tabárez, treinador do Uruguai, enfatizou a perda de jogoadores importantes para o jogo. mas destacou que o time é formado não apenas por 11 jogadores, e sim por um um elenco completo. Suárez e Cavani estão de fora do duelo contra os colombianos.

FIQUE DE OLHO Uruguai x Colômbia: Teófilo Gutiérrez, atacante da Colômbia, é um jogador que promete dar bastante trabalho aos defensores uruguaios, pois tem um bom poder de finalização. Teó Gutiérrez terá a missão de fazer os torcedores colombianos não sentir saudades de James Rodríguez, seu principal jogador, nessa partida.

Foto: Gabriel Aponte/Getty Images

FIQUE DE OLHO Uruguai x Colômbia: Diego Godín, zagueiro do Uruguai, chega como um dos nomes mais importantes para este confronto pelo lado da Celeste por conta das ausências de Suárez e Cavani. Sempre seguro e organizado o sistema defensivo, o zagueiro representa bastante a raça uruguaia dentro de campo.

(Foto: Javier Mamani/Getty Images

A última vez que Uruguai e Colômbia estiveram disputando uma partida no estádio Centenário pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 foi em 10 de setembro de 2013, quando os uruguaios acabaram vencendo o embate por 2 a 0, com os gols sendo marcados por Cavani e Stuani.

O Uruguai tem uma boa vantagem diante da Seleção Colombiana nos confrontos envolvendo as duas equipes nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em oito jogos, os uruguaios acabaram triunfando em cinco, ficando no empate em dois, enquanto os colombianos só venceram uma vez.

Já a Seleção da Colômbia começou as Eliminatórias para a Copa do Mundo 2018 diante do Peru, em casa. Os colombianos acabaram fazendo valer o fator mando de campo e venceram por 2 a 0. Os gols do confronto foram marcados por Teo Gutiérrez, ainda no primeiro tempo, e Cardona acabou dando números finais ao duelo.

O Uruguai estreou nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2018 na última quinta-feira (8), quando foi até a Bolívia para fazer um duelo com o selecionado boliviano. Os uruguaios acabaram levando a melhor e vencendo o confronto por 2 a 0, com os gols sendo marcados por Martín Cáceres e Godín.

Foto: Divulgação/Federação Uruguaia de Futebol

O Estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai, será o palco do confronto desta noite entre Uruguai e Colômbia, válido pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018.

Pelo lado colombiano, a expectativa é de manutenção do bom momento no futebol Sul-Americano para confirmar a ida ao mundial da Rússia. A boa campanha na Copa do Mundo de 2014 é o fator motivacional para os comandados de José Pékerman tentar estar na Copa do Mundo de 2018 sem precisar passar pela repescagem.

Sempre com uma camisa de peso por tudo que representa para o futebol mundial, a Seleção do Uruguai chega sendo uma das favoritas para buscar uma vaga na Copa do Mundo de 2018, principalmente, por contar com um ataque muito forte, formado por Cavani e Luis Suárez – a principal estrela do selecionado.

Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Uruguai x Colômbia, partida válida pela segunda rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo 2018, a ser disputada às 20h00, no estádio Centenário, em Montevideu, no Uruguai.