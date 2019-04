Stuttgart dá vexame, é goleado pelo Augsburg e segue no Z-3

Neste sábado (21), Stuttgart e Augsburg se enfrentaram pela 13° Rodada da Bundesliga 2015/16, na Mercedes-Benz Arena em Stuttgart. A partida atrasou por quinze minutos por questões de segurança. Os suábios buscavam sair da parte debaixo da tabela e queriam a reabilitação diante de um time que também não vem bem nesta temporada.

Em partida equilibrada os bávaros foram mais eficientes e abriram o placar, aos 11 minutos, Bobadilla deu ótimo passe para Esswein que ganhou da marcação de dois jogadores e mandou no cantinho do goleiro Vlachodimos.

O segundo gol do time bávaro saiu aos 17 minutos, em cobrança de escanteio batido por Baier, a defesa afastou e a bola sobrou para Esswein que arriscou e a bola bateu em Baumgartl que mandou contra o próprio patrimônio.

Ainda na primeira etapa os visitantes fizeram o terceiro gol, aos 36 minutos, novamente em bola parada. Baier novamente na bola, o experiente jogador cobrou escanteio e mandou na cabeça de Callsen-Bracker que ganhou dos marcadores e ampliou o marcador para sua equipe.

No inicio da segunda fizeram o quarto gol, aos 9 minutos, Bobadilla deu na medida para Koo Ja-Cheol que mandou na saída do goleiro, decretando a segunda vitória da equipe na competição. Com o resultado os bávaros ainda continuam na zona de rebaixamento em décimo sétimo com 9 pontos. Já os suábios estão uma posição acima em décimo sexto com 10 pontos.

A próxima partida do Stuttgart será fora de casa contra o Borussia Dortmund no Signal Iduna Park. Enquanto que o Augsburg recebe na WWK Arena a equipe do Wolfsburg, os jogos serão no próximo domingo (29). Antes os bávaros recebem a equipe do Athletic Bilbao pela fase de grupos da UEFA Europa League na próxima quinta-feira (26).

Em jogo fraco Colônia e Mainz 05 não saem do empate sem gols:

No Rhein Energie Stadion o Colônia recebeu o Mainz 05, os bodes que faz boa campanha nesta temporada enfrentou um time instável que tenta se aproximar a zona de classificação das competições europeias.

Em jogo fraco a partida terminou empatada sem gols. Com o resultado os bodes estão na oitava colocação com 19 pontos. Enquanto que os Die Nullfünfer estão é décimo com 17 pontos.

A próxima partida do Colônia será fora de contra o Darmstadt no Merck-Stadion am Böllenfalltor na próxima sexta-feira (27). Já o Mainz 05 recebe o seu arquirrival Eintracht Frankfurt e farão o clássico Rhein-Main-Derby no próximo sábado (28).