PSG mira classificação na UCL no reencontro de Ibrahimovic com Malmö na Suécia

O Paris Saint-Germain tem compromisso marcado com o Malmö, na tarde desta quarta-feira (25), no Swedbank Stadion, em partida válida pela 5ª rodada fase de grupos da Uefa Champions League. A equipe francesa busca a classificação antecipada para as oitavas de final, já os suecos querem, pelo menos, a terceira posição no Grupo A.

Na classificação deste grupo, o Real Madrid lidera com dez pontos. O Paris está em segundo com sete. O Shakhtar Donetsk e o Malmö estão com três pontos, cada, em terceiro e quarto colocados, respectivamente. Caso o PSG vença seu jogo, já está classificado para a próxima fase, mas torce por uma derrota do Real para chegar com chances de assumir a liderança na última rodada. Os espanhóis visitam os ucranianos.

No último jogo em casa na Liga dos Campeões, Malmö busca somar pontos para ir à Liga Europa

O treinador Age Hareide comentou em entrevista coletiva sobre desafio de encarar o PSG: “Eles têm várias grandes estrelas. Vamos nos concentrar no que podemos fazer melhor contra eles, como um coletivo. O foco será sobre o que nós podemos produzir coletivamente. Acreditamos que podemos mostrar uma outra forma de jogar, diferente da que mostramos em Paris (derrota por 2 a 0), podemos fazer as coisas de forma diferente.”

Ao site oficial do clube, Oscar Lewicki falou sobre o confronto: “É um grande jogo para jogar. Devemos tirar proveito de atuar em casa para somar pontos. Aprendemos com a derrota no primeiro turno. Vamos manter uma defesa sólida, tentando manter a bola, não se estressado, e tentar criar chances em contra-ataques.”

Markus Rosenberg mostrou confiança em sua equipe: “Temos tudo para ganhar este jogo. Temos uma equipe que é melhor quando nos concentramos ofensivamente, com uma marcação elevada. Zlatan Ibrahimovic será bem-vindo. É um dos maiores jogadores da Suécia, e ele jogou no Malmö. Será muito bem recebido, mas esperamos que o público possa concentrar em nosso jogo.”

Ibrahimovic reencontra seu ex-clube; PSG vai em busca da classificação antecipada

O time da capital francesa entrará em campo com uma camisa especial. Sai o patrocínio da companhia aérea e entra a frase “Je suis Paris”. O PSG prestará essa homenagem às vitimas dos atentados da sexta-feira (13), onde terroristas tiraram a vida de 130 pessoas.

Laurent Blanc, técnico do Paris SG, comentou sobre a camisa especial para os jogos desta quarta-feira e do fim de semana: “Todo mundo mostrou solidariedade com a França, incluindo atletas ao redor do mundo. Somos os representantes da capital e é por isso que decidimos usar esta camisa personalizada com o slogan ‘Je suis Paris’ (Eu sou Paris, em português). É uma maneira de demonstrar nosso apoio e solidariedade às vítimas.”

Com relação ao adversário, Blanc disse que sua equipe não pode dar oportunidades ao Malmö, além disso, ele falou sobre uma possível classificação antecipada: “O Malmö será apoiado pela sua torcida. É uma equipa muito física, mas devemos ter a intenção de impor o nosso jogo. Cabe a nós mostrar a determinação necessária para não dar nenhuma chance ao adversário. Além do aspecto emocional, este jogo poderá nos permitir chegar as oitavas de final. Espero que o gramado também nos permita atuar em nosso estilo. Devemos mostrar ao adversário que viemos aqui para ganhar.”

Zlatan Ibrahimovic jogará mais uma vez contra a sua primeira equipe. O atual camisa 10 do PSG atuou profissionalmente no clube sueco entre 1999 e 2001. Ele comentou: “Já pude reencontrar algumas pessoas que trabalham no clube, é um sentimento um pouco surreal voltar aqui. Não estou tenso, estou com muita vontade de jogar esta partida. Hoje eu jogo pelo Paris, e é incrível reencontrar o Malmö, sinto como se estivesse completando um ciclo. Tentarei aproveitar isso. O que é certo é que este ficará guardado como um grande momento em minha carreira.”

Sempre com declarações de impacto, Ibra falou como seria sua noite ideal e comentou sobre a praça principal da cidade, que terá um telão: “O cenário perfeito seria que o Paris ganhasse o jogo, eu marcasse três gols e todo mundo gritasse meu nome. Quando vi o sorteio, já imaginava que seria necessário alugar a praça principal! Não foi fácil, mas conseguimos isso. Eu queria muito que todos pudessem ver esta partida e que fosse uma grande festa. Espero que seja um grande momento de amizade.”

O PSG tem algumas importantes ausências: Serge Aurier tem uma lesão no quadríceps, Ezequiel Lavezzi sentiu um problema no joelho, Pastore e Verratti estão tratando lesões. Além de David Luiz que está suspenso. Estes não viajaram com o elenco.