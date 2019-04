Barcelona atropela Espanyol no primeiro dérbi das oitavas de final da Copa do Rei

Após terem se enfrentado no último sábado (2) pelo Campeonato Espanhol, Barcelona e Espanyol voltaram a se encontrar nessa quarta-feira (6), dessa vez no Camp Nou, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Rei. Assim como o último derby, já era esperado uma partida pegada, e de quebra, diversas provocações que ocasionaram 13 cartões, quatro amarelos para o Barcelona e nove para o Espanyol, sendo Hernán Pérez e Papa Diop expuslos com cartões vermelhos, além do juíz ter deixado passar faltas duras dos visitantes.

Apesar do jogo duro feito pelo adversário, Lionel Messi brilhou e deu um show com dois gols, sendo um de falta, e duas assistências, uma para Piqué e outra para o golaço de Neymar que fechou o placar, diferente da última partida entre as equipes que terminou empatada. Com esse 4x1, o Barça abriu uma boa vantagem para o jogo de volta, que está marcado para a próxima quarta (13) às 18 horas (horário de Brasilia). Destaque importante para Arda Turan e Aleix Vidal, que puderam estrear pelo Barcelona após o fim da punição da Fifa.

Para as próximas partidas, o Barça pega o Granada, no proximo sábado (9), em casa, às 13 horas (horário de Brasilia), enquanto o Espanyol enfrenta, fora de casa, o Eibar, no domingo (10) às 17h30 (horário de Brasilia).

O primeiro gol da partida saiu aos oito minutos da primeira etapa. Em belo contra-ataque do Espanyol, Dani Alves errou e foi desarmado por Asensio que disparou com a bola e encontrou Caicedo na entrada da área. O equatoriano cortou o marcador e tocou no canto de Ter Stegen para abrir o placar. Apesar de ter sido um gol logo no começo, não inibiu o Barcelona, que diminuiu a vantagem, marcando o gol de empate as 15 minutos. Após Suárez pedir pênalti em cruzamento, Iniesta recuperou a bola e encontrou o Messi livre na grande área, que mandou para o fundo da rede.

Com algumas chances disperdiçdas, o Barcelona virou a partida ainda no primeiro tempo. Aos 43 minutos, Lionel Messi cobrou uma falta, relativamente longe, com força por cima da barreira. A bola bateu no travessão e estufou a rede, deixando os donos da casa irem para o intervalo com a vantagem no placar. Ao fim da primeira etapa era notório que o Espanyol estava batendo sem cerimonias, mas não foi o suficiente para parar o argentino.

Logo aos 4 minutos da segunda etapa, o Barcelona ampliou o placar com o zagueiro Piqué. Iniesta achou Messi com lindo passe entre a defesa, o argentino cruzou rasteiro para Piqué que desviou a bola de carrinho para o fundo da rede. Apesar da quantidade de chances disperdiçadas, o Barça conseguiu o quarto gol aos 42 minutos. Neymar tabelou com Messi, o brasileiro pegou de primeira, no canto de Pau López, um golaço para selar o placar, que garante ao Barcelona um certo alivio para o jogo de volta.