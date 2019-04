Inter vence Napoli no San Paolo e vai às semifinais da Copa da Itália

Nesta terça-feira (19), a Internazionale conseguiu importante vitória diante do Napoli pelas quartas de final da Copa da Itália. Venceu, pela primeira vez em 19 anos no San Paolo, os napolitanos por 2 a 0, com gols de Jovetic e Ljajic.

O resultado classificou os nerazzurri para as semifinais, onde enfrentarão o vencedor de Lazio e Juventus, que irão duelar nesta quarta-feira (20). O Napoli volta a campo pela Serie A no domingo (24), diante da Sampdoria, fora de casa. Enquanto a Inter volta a campo diante do Carpi, em casa, também no domingo.

Primeiro tempo truncado termina sem gols

Os times entraram em campo com times mistos. O Napoli poupou seis de seus onze titulares. A Inter começou com boa parte dos titulares, mas alguns reservas, ainda que com mais titulares que o time da casa. O jogo começou truncado, com times indo ao ataque, mas só se teve a primeira grande chance do jogo, aos 14 minutos por parte dos napolitanos, com um chute de longa distância de Mertens que Handanovic espalma.

Enquanto o Napoli rondava a área interista e esbarrava na defesa, especialmente em Miranda, a Inter tentava, mas também esbarrava na defesa napolitana, tanto que não chutou uma vez sequer ao gol defendido por Reina. A cobrança de falta de Gabbiadini aos 45 foi a última e única grande chance desde então, que não gerou grandes problemas para Handanovic, e fechou o primeiro tempo sem gols.

Jovetic e Ljajic decidem, e garantem classificação interista

O Napoli tentava ir ao ataque, mas quando conseguia, novamente esbarrava na defesa. Quando não em Miranda, esbarravam em Handanovic. Sarri tentou mudar o time colocando Hamsik, Jorginho e Higuaín, mas as mudanças não surtiam efeito na frente. A Inter sai em vantagem aos 29 minutos, a partir de um erro de Hamsik, quando o eslovaco perdeu a bola para Medel, que deu para Jovetic, que carregou a bola antes de chutar com classe, sem chances para Reina. Era o primeiro gol do montenegrino desde 12 de dezembro.

Aos 38, cruzamento de Mertens a partir da esquerda, Higuain cabeceou, mas a bola foi pra fora. Em seguida, aos 40, vem o chute de fora de Mertens que Handanovic põe pra canto com as pernas. O Napoli vai desesperado para o ataque, e Mertens recebeu o segundo cartão amarelo, sendo expulso pelo árbitro Paolo Valeri, desta vez por simulação, já que para o árbitro Paolo Valeri, ele caiu tentando ser tocado por Miranda. O Napoli fecha o jogo com 10 homens em campo.

E a Inter dá o tiro de misericórdia nos acréscimos, aos 47 minutos, em contra-ataque rápido com Jovetic que toca para Ljajic, livre, chutar na saída de Reina para marcar o gol da classificação nerazzurra. Foi a primeira vitória da Inter desde outubro de 1997 no San Paolo.

Clássico termina com briga entre treinadores

Após a expulsão de Mertens e o segundo gol napolitano, houve uma confusão entre Maurizio Sarri e Roberto Mancini. Sarri reclamava muito da expulsão de Mertens, na qual achou exagerada. E nisso começou a discutir exacerbadamente com Mancini. A discussão ríspida gerou a expulsão de ambos.

Mancini logo acusou Sarri nos vestiários de ser racista: "Sarri é um racista e homens como ele não podem estar no futebol. Levantei para perguntar ao quarto árbitro o porquê de cinco minutos de acréscimos. Ele se levantou e gritou frouxo e bicha. Uma pessoa de 60 anos que se comporta desta maneira é uma vergonha. Falei com Sarri, ele se desculpou. Disse-lhe: você não precisa se desculpar. Você deveria ter vergonha!". Mancini só deu entrevista para o canal oficial da Inter, e não concedeu entrevista coletiva.

Sarri respondeu as acusações em entrevista coletiva: "O que eu tive com Mancini são coisas do campo e devem acabar lá. Nem lembro o que eu disse, estava com raiva. Insulto homofóbico? Sim, mas eu estava zangado com o árbitro e não tinha segundas intenções. Eu não tenho 60 anos e perdi a lucidez por conta da expulsão de Mertens, que foi injusta. Pedi desculpa para Mancini".