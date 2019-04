Atacante Maccarone estende contrato com Empoli até 2017

Nesta última terça-feira (17), finalmente os torcedores do Empoli tiveram o que comemorar após o final desta atual temporada. Foi oficializado no site oficial do clube, a extensão do contrato do atacante Massimo Maccarone por mais uma temporada. O atacante que completará 37 anos em setembro, foi peça fundamental da boa campanha Azzurri na Serie A, sendo o artilheiro do clube com 13 gols.

Em contrapartida, nem tudo são rosas, pois o zagueiro Lorenzo Tonelli está muito próximo de ser anunciado oficialmente pelo Napoli, e o meio-campista Riccardo Saponara vai tomar rumo diferente na carreira. Além destas duas perdas importantes ao elenco, Piotr Zielinski, Manuel Pucciarelli e Mário Rui estão sendo sondados por outros clubes da Itália e fora. Outra notícia ruim é que o treinador Marco Giampaolo anunciou bem antes do fim da temporada que não continuaria a sentar no banco de reservas do estádio Carlo Castellani na próxima Serie A, por tanto, o presidente Fabrizio Corsi terá que correr atrás de outro comandante.

Massimo Maccarone é um ídolo aos torcedores do Empoli, é a grande referência do clube na atualidade. O experiente atacante revelado pelo Milan teve sua primeira passagem pelos Azzuri em 2000, durando dois anos. Seu retorno ao Empoli foi em 2012 e dura até hoje. Os números do jogador são realmente de ídolo, pois Maccarone é o segundo maior artilheiro da história do clube, com 88 gols, atrás somente de Francesco Tavano; e ele também é o 7º atleta que mais vezes vestiu a camisa azul do Empoli, 233 vezes. Maccarone é ídolo também do Middlesbrough, feito concedido após entrar na final da Capital One Cup, e marcar dois gols da histórica vitória sobre o Bolton Wanderers e conquistar o título, em 2004.

A última temporada na Serie A foi a 11ª participação do Empoli na elite do calcio, sendo a melhor campanha um 7º lugar na temporada 2006/2007. Os Azzurri encerraram o torneio justamente na 11ª posição com 46 pontos conquistados.