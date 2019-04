Alemanha vence Hungria no último amistoso antes da Eurocopa 2016

Neste sábado (4), Alemanha e Hungria se enfrentaram em amistoso de preparação para Eurocopa 2016, na Veltins-Arena em Gelsenkirchen. As duas seleções que estão em fase de final de preparação para o torneio europeu que começa na próxima semana.

O jogo foi truncado mas os alemães venceram pelo placar de 2 a 0, os gols foram marcados por Lang contra e Thomas Müller. Com o resultado, Low encerrou a preparação e agora começará pra valer o torneio europeu na próxima semana.

A Alemanha fará sua estreia no domingo (12), contra a Ucrânia no Stade Pierre-Mauroy em Lille em duelo válido pelo Grupo C. Enquanto que a Hungria faz seu primeiro jogo contra a Áustria no Stade Bordeaux-Atlantique em Bordeaux na próxima terça-feira (14).

Alemanha teve gol invalidado, mas abre marcador com um gol contra

Logo no início da partida os alemães tiveram um gol invalidado com menos de um minuto de bola rolando. Na jogada que começou com Khedira, que serviu para Götze que arriscou mal e chegou aos pés de Draxler empurrando para as redes, mas a arbitragem viu impedimento do jogador do Wolfsburg.

Depois, aos 9 minutos, Toni Kroos deu ótimo passe para Thomas Müller que levantou na área para Draxler que tentou de bicicleta e mandou sem direção ao gol do experiente goleiro Kiraly que só observou a bola sair por cima.

Os germânicos perderam uma grande chance de abrir o marcador aos 11 minutos em uma bomba de fora da área de Thomas Müller que arriscou, mas Kiraly espalmou para tiro de canto. No lance seguinte, Özil levantou na área e Rüdiger de cabeça mandou pra fora.

Os húngaros tiveram sua melhor chance apenas aos 28 minutos em cobrança de escanteio batido por Dzsudzsak, a bola viajou a área e de chapa Pinter mandou a esquerda da meta do goleiro Neuer.

Só que aos 39 minutos os alemães abriram o marcador. Em jogada que começou com Özil, a bola foi na medida para Draxler, que depois serviu para Hector cruzar rasteiro. Após dividida com Gotze, Lang mandou para o próprio gol, colocando os germânicos na frente do placar.

Thomas Müller marca mais um e os alemães vencem o amistoso

Na etapa final, Joachim Löw fez algumas mudanças, colocando Emre Can e Mario Gomez na equipe e os alemães fizeram um segundo tempo abaixo do esperado. E os húngaros até que tentaram aos 8 minutos no arremate de fora da área de Kleinheisler que arriscou ao gol, mas a bola bateu em seu companheiro Szalai e saiu pela linha de fundo.

Mas aos 18 minutos os alemães fizeram o segundo gol em levantamento de Boateng para área que viu Mario Gomez em posição irregular cabecear, Kiraly fez grande defesa só que na sobra Thomas Müller mandou para o gol, aumentando a vantagem.

Logo depois as duas seleções fizeram inúmeras mudanças e fazendo ajustes em suas equipes que vão disputar a Euro e a novidade na seleção foi o retorno de Bastian Schweinsteiger que vinha de uma séria lesão e jogou no decorrer da segunda etapa.

Por fim, os alemães conseguiram vencer o ultimo amistoso diante de seu torcedor, antes de embarcarem para solo francês, foram duas partidas com uma vitória e uma derrota e Joachim Löw usou mesmo como testes de preparação para o torneio europeu que começa na próxima semana.