Hart aprova sua atuação em empate da Inglaterra: "Meu melhor jogo em muito tempo"

O English Team continua sem encantar. Após derrotar a seleção de Malta no último sábado (8) por 2 a 0, os ingleses visitaram a equipe da Eslovênia e o jogo terminou empatado em 0 a 0, com grande atuação de Joe Hart, goleiro inglês, em partida válida pelas Elimitórias Europeias para a Copa de 2018. Com o empate, a Inglaterra continua na liderança do grupo F com sete pontos conquistados, que também possui as seleções de Escócia, Eslováquia, Lituânia e Malta.

Joe Hart, ex-goleiro do Manchester City e titular da seleção inglesa, foi o grande destaque da partida, com pelo menos quatro grandes defesas. O agora goleiro do Torino concedeu entrevista à imprensa após o fim do confronto e afirmou que o ponto conquistado no Stozice Stadium, localizado em Liubliana, capital eslovena, pode ser importante para o time inglês, além de declarar o domínio da Inglaterra dentro dos 90 minutos. “Eles tiveram algumas chances, mas nós dominamos o jogo”, disse Hart.

Se Hart fez um grande partida de um lado, Jan Oblak, goleiro do Atlético de Madri, fez do outro, segundo o próprio arqueiro inglês: “Jan Oblak, de quem eu sou um grande fã, teve um jogo fantástico no gol deles”. O goleiro do Torino analisou a partida como interessante: “Foi um jogo interessante e é 0 a 0 que teremos que levar”.

Hart admitiu a grande atuação, afirmando que essa foi sua melhor em muito tempo. “É o meu melhor jogo por um tempo”, declarou. O goleiro também comentou sobre a evolução da equipe comandada pelo interino Gareth Southgate: “Nós estamos trabalhando para melhorarmos nosso desempenho, somos uma equipe jovem e temos entrado em uma atmosfera intensa”.

Por fim, Joe lamentou o empate longe da Inglaterra, mas mostrou-se otimista com a classificação para a Copa da Rússia. “Na noite em que obtivemos um resultado decepcionante, temos de olhar para a fato maior vermos que ainda estamos na luta pela classificação para o Mundial da Rússia”, concluiu o goleiro.