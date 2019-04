Resultado Celtic x Rangers na Scottish Premiership (1-1)

Ficamos por aqui com mais uma transmissão! Agradeço a todos que ficaram até aqui, um abraço e até a próxima!

Os dois times voltam a campo no próximo fim de semana, quando o Celtic visita o Dundee no domingo (19) e o Rangers recebe o Hamilton no sábado (18).

Celtic continua com seu processo de ser campeão, necessitando agora de duas vitórias para garantir o título da competição. Rangers, por sua vez, conquista importante ponto na busca pela segunda colocação na tabela.

90+3' FIM DE PAPO NO OLD FIRM! O Rangers conquista o empate no fim e Celtic não ganha o primeiro clássico com os Gers no ano! Igualdade dos visitantes, porém, merecida.

90+2' Griffiths tem chute para o gol, mas é desviado no meio do caminho.

90' Mais três de acréscimo!

89' Griffiths tem chance dentro da área, mas bola é dividida com a marcação.

87' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLL DO RANGERS!!! HILL É O NOME DELE, PRA EMPATAR TUDO NO FIM!!! Depois de chute desviado por Gordon, Hill se viu sozinho com as redes para só empurrar ao gol, igualando o clássico.

84' Dembélé faz jogada individual na área e chuta de esquerda, mas bola sai em linha de fundo depois de atravessar o gol.

83' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Waghorn. Entra: O'Halloran.

82' Bola lançada na área para Forrester, mas Gordon fica com ela.

81' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: Holt. Entra: Forrester.

80' UUUUUUUHHHHHHHHH!!! Holt rouba bola pela esquerda do ataque e avança. Arrisca o chute colocado e a bola sai em linha de fundo junto à trave.

78' Tavernier cobra a falta sem perigo ao gol. Tiro de meta.

77' Falta perigosa para o Rangers.

76' CARTÃO AMARELO PARA BROWN!

72' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Armstrong. Entra: Griffiths.

70' GOOOORDOOOON!!! Waghorn recebe cruzamento na área e bate de primeira, mas o goleiro do Celtic faz nova defesa cara a cara.

69' Disputa física entre Sviatchenko e Tavernier acaba terminando bem para o Rangers. Escanteio.

68' SUBSTITUIÇÃO NO CELTIC! Sai: Forrest. Entra: Roberts.

67' UUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHH!!! Armstrong arrisca novo chute de fora e Foderingham faz nova defesa.

65' Jogo começa a ficar mais morno, com Celtic controlando o tempo tendo a bola no campo de ataque.

62' Celtic tenta chegar pela esquerda, mas cruzamento de Tierney é cortado.

58' SUBSTITUIÇÃO NO RANGERS! Sai: McKay. Entra: Windass.

57' Dembélé invade a área e tenta chute rasteiro, mas Foderingham defende novamente.

55' Armstrong aparece pela esquerda e arrisca pro gol, mas Foderingham faz o desvio crucial para mandar a escanteio.

51' CARTÃO AMARELO PARA HILL!

48' Holt arrisca chute de fora, mas bola vai pra fora.

47' Rangers ganha escanteio.

46' Rangers começa segundo tempo já em cima, buscando o gol.

45' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO! O Rangers dá a saída.

Rangers começou o jogo melhor, criando uma chance clara de gol para Waghorn, desperdiçada. Após isso, o Celtic conseguiu, aos poucos, tomar controle do jogo até que conseguiu fazer o único gol do jogo até aqui.

45' SEM ACRÉSCIMOS, FIM DE PAPO NO PRIMEIRO TEMPO!

43' Rangers tenta trabalhar a redonda no campo de ataque, mas não consegue achar os espaços.

40' Armstrong arrisca novo chute de fora, mas bola dessa vez fica com Foderingham.

39' CARTÃO AMARELO PARA TAVERNIER!

38' Forrest tenta chute sem jeito, mas manda pra fora.

37' Rangers não consegue trabalhar a bola depois que sofreu o gol. Momento do lado do Celtic.

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO CELTIC!!! ARMSTRONG É O NOME DA FERA!!! Camisa 14 recebe bola na entrada da área, ajeita para a esquerda e bate, buscando o caminho minúsculo entre o goleiro e a trave. Celtic 1 a 0 agora.

32' CARTÃO AMARELO PARA WILSON!

31' Tierney recebe bola pela esquerda e arrisca chute de longe. Bola é desviada em escanteio.

29' UUUUUUUUUUHHHHHHHHHH!! Armstrong cobra a falta por entre a barreira e a bola bate na trave.

28' Jogada rápida do Celtic pelo meio e Forrest é derrubado na entrada da área.

26' Tentativa de bola lançada para Dembélé, mas o atacante acaba fazendo a falta.

23' GOOOOOOOORDOOOONNNNN!! O goleiro do Celtic salva o time depois que Waghorn recebe bola enfiada na área e, cara a cara com o arqueiro, chuta para o gol. O escocês, porém, conseguiu defender a meta com o pé.

21' Bola retornada a Foderingham, o goleiro se atrapalha e chuta pra lateral. Posse de bola desperdiçada.

19' Tentativa de lançamento a Dembélé novamente, mas o atacante não consegue dominar.

18' Dembélé recebe bola alta na área e arrisca chute de primeira, mas sai fraca e Foderingham fica com ela.

17' CARTÃO AMARELO PARA WAGHORN!

15' Celtic tem primeira grande chance do jogo quando Brown puxou contra-ataque e lançou Sinclair na esquerda. O ponta não conseguiu capitalizar o cruzamento e o Rangers ficou com o tiro de meta.

13' As previsões sobre forma de jogar do Rangers, no momento, não valem mais. Equipe passa a ter mais a bola que o adversário.

11' Ainda sem grandes chances, times apenas trocam posses de bola pelo gramado.

9' Visitantes tentam trabalhar, mas bola fica com os donos da casa. Começo de jogo mais físico.

8' Mas Celtic sai errado e Rangers ganha lateral no campo de ataque.

7' Depois de alguns minutos com a bola no campo de sua defesa, o Celtic consegue afastar a bola.

6' Na sequência da jogada, depois de disputa na entrada da área, Rangers consegue escanteio.

5' Waghorn aparece pela direita, mas é puxado. Falta para visitantes.

4' Tavernier tenta pegar goleiro desprevenido e arrisca chute em falta de longe, mas Gordon retorna e fica com ela.

3' Rangers agora, porém, tenta trabalhar a bola no campo de ataque.

2' Nos primeiros dois minutos é possível ver que o Rangers esperará mais o Celtic no jogo pra tentar o contra-ataque.

0' ROLA A BOLA PARA O OLD FIRM! O Celtic dá a saída.

Visitante, o Rangers apresenta o seguinte time: Foderingham; Hodson, Hill, Wilson, Wallace; Tavernier, Hyndman, Holt, McKay; Miller, Waghorn.

O Celtic vem a campo com: Gordon; Lustig, Sviatchenko, Boyata, Tierney; Brown, Bitton, Armstrong; Forrest, Sinclair; Dembele.

Faltando alguns minutos para o início, os times já anunciaram suas escalações.

Bom dia torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Fique agora com a transmissão em tempo real de mais um Old Firm, o clássico entre Celtic x Rangers, desta vez realizado no Celtic Park. A partida começa às 9h, portanto, pegue seu café, se ajeite em sua cadeira ou sofá e se prepare para mais um derby escocês!

Donos da casa, o Celtic vive uma temporada mágica domesticamente. A equipe ainda está invicta no campeonato escocês, tendo 26 vitórias e um empate em 27 jogos completados, somando 77 pontos. O time está a três jogos de se sagrar campeão escocês, com sete rodadas de antecedência, caso se confirme.

O bom momento vivido pelos Hoops passa muito pelas mãos do técnico Brendan Rodgers. O ex-Liverpool chegou ao Parkhead no começo da temporada e, além da campanha invicta, está também sem perder do grande rival. Foram três jogos - dois pela SPL e um pela Copa da Liga e contabiliza-se duas vitórias e um empate.

Uma dessas vitórias, contudo, aconteceu no próprio Celtic Park, palco do jogo de logo mais. Com atuação impressionante de Dembélé, a equipe verde de Glasgow venceu o rival por 5 a 1, consolidando na ocasião o topo da tabela.

Falando sobre o que o clássico significa, o técnico Brendan Rodgers disse que gostou dos três Old Firms que participou até agora, além de antecipar o que esse será. "Todos os derbys que estive envolvido nesta temporada foram fantásticos. Nos três, a atmosfera foi sensacional, além de que conseguimos fazer o resultado positivo. Sei que esse não será diferente, mas mesmo assim será uma partida complicada", concluiu.

Em temporada dos sonhos, Moussa Dembélé reviveu com o site do Celtic o último Old Firm realizado no Celtic Park. "Aquele jogo foi o primeiro que eu me senti 100% na temporada, uma vez que cheguei tarde na pré-temporada, logo demorei para ficar bem fisicamente. Foi especial para mim, porque marquei meu primeiro hat-trick e meus primeiros gols na liga. Ali foi o início do que eu estou fazendo na temporada", falou.

Tom Rogic é a baixa confirmada no Celtic. James Forrest, por outro lado, é dúvida, voltando de lesão no joelho.

Visitantes da vez, o Rangers ainda está para arrancar todos os pontos em um jogo contra o Celtic na temporada. O time dirigido pelo interino Graeme Murty entrou em um certo declínio desde a metade da temporada. A equipe, que chegou a disputar liderança, hoje ocupa a terceira posição com 46 pontos, nove a menos que o segundo Aberdeen.

Esta temporada, porém, marca o fim da primeira etapa do processo de reconstrução dos Teddy Bears, a chegada à primeira divisão. Depois de quatro anos longe, o time conseguiu retornar depois de falir em 2012 e ter que recomeçar da quarta divisão. A próxima etapa desse processo? Igualar o rival em termos financeiros e futebolísticos.

Os torcedores se mostraram animados com o retorno e muito se falava no início da temporada de uma disputa de título com o Celtic, o que só se concretizou nas primeiras semanas. Os Light Blues não conseguiram acompanhar o pique do rival e, depois de resultados ruins, demitiu o seu técnico, Mark Warburton.

Neste sábado (11), no entanto, o time anunciou a contratação de Pedro Caixinha, português que estava trabalhando no Oriente Médio. O treinador não participará do Old Firm, mas deve começar os trabalhos na próxima segunda-feira (13). Graeme Murty comandará a equipe.

Graeme Murty que por sinal pediu aos seus comandados que aproveitem o momento e se mostrem relaxados. "Acredito que se jogarmos com a mesma garra que apresentamos nos treinamentos desta semana, não vejo motivo para os jogadores não aproveitarem o momento. O resultado, se fizermos nossa parte corretamente, vai eventualmente aparecer", disse ao site do clube.

O Rangers não poderá contar com Joe Garner e Rob Kiernan, ambos suspensos.