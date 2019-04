Roma fecha contratação do zagueiro mexicano Héctor Moreno, ex-PSV

Após anunciar a chegada do técnico Eusebio Di Francesco, a diretoria da Roma também confirmou nesta terça-feira (13) a contratação do defensor Héctor Moreno, ex-PSV, da Holanda. O mexicano de 29 anos assinou um contrato válido por quatro temporadas com o clube da capital.

O jogador estava no PSV já havia duas temporadas, sendo um dos destaques da equipe comandada por Phillip Cocu. Héctor chegou à conquistar a Eredivisie na temporada 2015/16, ao realizar 29 jogos e marcar quatro gols. Na edição passada do Campeonato Holandês, o jogador entrou em campo 32 vezes e anotou sete gols. Héctor Moreno também é figura carimbada nas convocações da seleção mexicana e irá disputar a Copa das Confederações na Rússia.

Em entrevista, o atleta comentou sobre a importância de atuar em um clube de grande expressão como a Roma. "Estou muito feliz em assinar o Roma. Isso representa um passo importante na minha carreira. Espero poder mostrar minhas qualidades individuais e contribuir com o sucesso geral da equipe", declarou o jogador.

Já o diretor esportivo da Roma, Monchi, comentou o que avaliou em Héctor Moreno para ser um dos alvos de transferências giallorossi para a próxima temporada.

"Moreno tem sido meu alvo há muito tempo e, felizmente, agora as circunstâncias são boas para ele se juntar a nós na Roma. Este é um defensor central com muita experiência internacional, e ele se encaixa no perfil que procuramos perfeitamente", falou.

Aos 29 anos, Héctor Moreno foi revelado pelo Pumas UNAM, do México. O jogador ainda tem passagens por AZ Alkmaar, Espanyol e PSV. Pela seleção mexicana, atuou em 80 partidas e anotou dois gols. Na carreira, já conquistou dois Campeonatos Holandeses, uma Copa da Holanda e outras duas Gold Cup da CONCACAF. Moreno ainda estava presente na conquista da Copa do Mundo sub-17 do México, em 2005.