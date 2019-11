Defoe deixa pré-temporada do Bournemouth para ir ao funeral de Bradley Lowery

Nesta quinta-feira (13), o atacante do Bournemouth, Jermain Defoe, saiu da Espanha e retornará para a Inglaterra a fim de comparecer ao funeral de Bradley Lowery, menino que foi vítima do neuroblastoma. Ele estava com o elenco realizando treinos de pré-temporada no território hispânico, mas foi liberado pelo clube.

Bradley Lowery era um fanático torcedor do Sunderland que se tornou famoso por causa de sua doença, criando um ambiente de reflexão sobre a vida e o futebol na Inglaterra. Seu sonho era conhecer Defoe, que era seu ídolo, e tal desejo se realizou. Os dois então começaram a desenvolver uma amizade muito forte e que encantou todo o mundo.

Lowery morreu no dia 7 de julho, pouco depois da transferência do atacante para o Bournemouth. O corpo do garoto, de apenas seis anos, será cremado nesta sexta-feira (14), e Defoe estará na cerimônia organizada pela família. O funeral será aberto ao público, e os pais convidaram as pessoas a usarem camisas de futebol sob o lema de "o câncer não tem cores".

O anúncio da viagem de Defoe foi feito pelo Twitter do Bournemouth, mas a data de retorno do jogador não foi especificada.